VIDEO Ukrajina razvija vlastiti 'Patriot': Uspješno testirana zvijer koja leti brzinom do 2 tisuće metara u sekundi

Ukrajinska obrambena tvrtka Fire Point objavila je su uspješno testirali raketu koja bi u budućnosti mogla postati temelj prvog domaće razvijenog sustava za presretanje balističkih projektila. Razvoj dolazi u trenutku kada se Ukrajina suočava s kroničnim nedostatkom raketa za protuzračnu obranu koje dobiva od saveznika, javlja Kyiv Post.

Tvrtka, poznata po proizvodnji krstarećih projektila Flamingo, u srijedu je objavila snimku probnog leta rakete FP-7.X, koja bi trebala biti ključni dio budućeg protubalističkog sustava nazvanog FREYJA. Video je objavila glavna tehnološka direktorica Fire Pointa Irina Tereh, navodeći da prikazuje potpuno kontrolirani manevarski let proveden prije samo nekoliko dana. 'Bez obzira na to koliko se danas ovaj cilj može činiti nerealnim i ambicioznim, ulažemo sve moguće i nemoguće napore kako bismo ga ostvarili što prije, kako bi Ukrajina jednog dana mogla sama zaštititi svoje nebo', poručila je Tereh.

🔴 Ukraine's Fire Point tests new missile for upcoming anti-ballistic system



Company technical director Iryna Terekh confirmed the successful fully-guided maneuvering flight of the FP-7.X missile, a platform designed to serve as the foundation for the future FREYJA… pic.twitter.com/uZtcL0acsi — UNITED24 Media (@United24media) June 3, 2026

Testiranje dolazi u razdoblju pojačanih ruskih napada, ali i sve većeg pritiska na ukrajinsku protuzračnu obranu zbog nedostatka presretačkih projektila. Fire Point je još u travnju najavio da želi razviti sposobnost obrane od balističkih projektila do 2027. godine. Sustav FREYJA predstavljen je kao znatno jeftinija alternativa američkom sustavu Patriot, pri čemu bi cijena pojedinačne rakete presretača trebala biti manja od milijun američkih dolara.

Prema podacima tvrtke, raketa FP-7.X projektirana je za brzine između 1.500 i 2.000 metara u sekundi, a dugačka je 7,25 metara. Ranije inačice ovog projektila testirane su još u veljači, kada je Fire Point naveo da je sustav prvenstveno namijenjen za uništavanje zračnih ciljeva srednjeg dometa. Razvoj novog sustava događa se u trenutku kada ukrajinski vojni vrh sve češće upozorava na ozbiljne nedostatke u protuzračnoj obrani.

Vrhovni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga Oleksandr Sirski nedavno je izjavio da Ukrajina nema dovoljno modernih sustava protuzračne obrane ni raketa presretača te naglasio potrebu za učinkovitijim korištenjem postojećih resursa, ali i za dodatnom pomoći međunarodnih partnera.