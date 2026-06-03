VIDEO Napad kakav Rusija dugo nije doživjela: Ukrajinci pogodili jedan od njihovih najmodernijih brodova

Ukrajina je tijekom noći izvela jedan od najudaljenijih napada od početka rata, a među metama našli su se naftni terminal u Sankt-Peterburgu i pomorska baza Kronštat, važna baza ruske Baltičke flote. Prema navodima ukrajinskih vojnih izvora, u napadu je pogođena i korveta Boikiy, jedan od ratnih brodova ruske mornarice.

Kako piše Defence Blog, ukrajinske Snage bespilotnih sustava i Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) potvrdile su uspješan pogodak, dok se razmjeri štete na brodu još utvrđuju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su dronovima pogođeni terminal za gorivo u Sankt-Peterburgu te vojni objekti u Kronštatu, gradu na otoku Kotlin u Finskom zaljevu gdje se nalaze važni objekti ruske Baltičke flote i brodogradilišta.

🇷🇺🇺🇦 "Ukrainian drones hit the corvette "Boykiy" in dry dock at the Russian Baltic Fleet base in Kronstadt (St. Petersburg)"



— Head of Ukraine's Unmanned Systems Force, Robert Brovdi



*Corvette "Boykiy" is known for escorting Russian oil tankers. It was in Kronstadt… https://t.co/WQNXHsYj0L pic.twitter.com/lCRKQidTsd — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 3, 2026

I ukrajinski Glavni stožer objavio je kako prve informacije s terena upućuju na to da su tijekom napada oštećeni brodovi i infrastruktura u pomorskoj bazi. Zapovjednik ukrajinskih Snaga bespilotnih sustava Robert Brovdi ustvrdio je da su dronovi pogodili korvetu Boikiy. 'Dronovi Prvog operativnog centra pronašli su i zapalili korvetu Boikiy, nosača navođenog raketnog naoružanja', izjavio je Brovdi, prenosi Ukrainska pravda.

Prema njegovim riječima, brod je pogođen u jutarnjim satima dok se nalazio na remontu u suhom doku u Kronštatu. Boikiy je porinut 2011. godine, a u operativnoj je uporabi od 2013. Ukrajinska sigurnosna služba tvrdi da je taj brod imao važnu ulogu u zaštiti takozvane ruske „flote iz sjene“, odnosno tankera kojima Moskva izvozi naftu unatoč zapadnim sankcijama.

Riječ je o korveti klase Stereguščij (Projekt 20380), višenamjenskom ratnom brodu koji ima oko 2.200 tona i dug je 105 metara. Naoružan je, među ostalim, protubrodskim raketama H-35U dometa oko 260 kilometara, koje Rusija koristi protiv pomorskih i obalnih ciljeva.

Napad na područje Sankt-Peterburga dogodio se svega nekoliko sati prije početka tradicionalnog gospodarskog foruma ruskog predsjednika Vladimira Putina. Tijekom operacije pogođeni su naftni terminal i vojni objekti, a prema dostupnim informacijama nekoliko je osoba ozlijeđeno te je privremeno poremećen zračni promet. Analitičari ocjenjuju kako napad ima i snažnu simboličku dimenziju jer pokazuje da ukrajinski dronovi mogu dosegnuti ciljeve duboko unutar ruskog teritorija, uključujući i područje drugog najvećeg ruskog grada.