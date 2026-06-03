Odgovor Beograda: Srbija ne dozvoljava ulazak Crnogorcima

Građani Crne Gore ne mogu prijeći granicu sa Srbijom, što je odgovor vlasti u Beogradu na protjerivanje više od 80 srpskih državljana s tivatskog aerodroma zbog ugrožavanja crnogorske nacionalne sigurnosti, pišu u srijedu podgorički mediji. Prema listu Vijesti, od 19,30 sati nijedan Crnogorac nije prešao u Srbiju preko graničnih prijelaza Gostun, Jabuka i Dračenovac.

Izvor tog lista tvrdi da se radi o „privremenoj mjeri koja će kratko trajati“. Crnogorski mediji su ranije u srijedu javili da je policija zabranila ulazak u zemlju osobama iz Srbije koje su doputovale u Tivat zbog navodne sumnje na subverzivno djelovanje uoči samita EU – Zapadni Balkan na kojem će sudjelovati i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Svi putnici čarter s tog leta kasnije su istim letom vraćeni u Beograd, priopćila je policija. List Vijesti navodi da su među njima osobe optužene za teška kaznena djela, a koje oporbeni mediji i aktivisti u Srbiji godinama označavaju kao bliske Vučićevoj vladi. Njegova vladajuća Srpska napredna stranka angažira ih za mitinge, osiguranje stranačkih prostorija i organizaciju prosvjeda podrške vlastima.