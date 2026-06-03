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PROTJERIVANJE 80 DRŽAVLJANA

Odgovor Beograda: Srbija ne dozvoljava ulazak Crnogorcima

Foto: Screenshot: MUP Srbije
1/6
VL
Autor
Damir Ramović/Hina
03.06.2026.
u 22:54

Od 19,30 sati nijedan Crnogorac nije prešao u Srbiju preko graničnih prijelaza Gostun, Jabuka i Dračenovac

Građani Crne Gore ne mogu prijeći granicu sa Srbijom, što je odgovor vlasti u Beogradu na protjerivanje više od 80 srpskih državljana s tivatskog aerodroma zbog ugrožavanja crnogorske nacionalne sigurnosti, pišu u srijedu podgorički mediji. Prema listu Vijesti, od 19,30 sati nijedan Crnogorac nije prešao u Srbiju preko graničnih prijelaza Gostun, Jabuka i Dračenovac.

Izvor tog lista tvrdi da se radi o „privremenoj mjeri koja će kratko trajati“. Crnogorski mediji su ranije u srijedu javili da je policija zabranila ulazak u zemlju osobama iz Srbije koje su doputovale u Tivat zbog navodne sumnje na subverzivno djelovanje uoči samita EU – Zapadni Balkan na kojem će sudjelovati i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Svi putnici čarter s tog leta kasnije su istim letom vraćeni u Beograd, priopćila je policija. List Vijesti navodi da su među njima osobe optužene za teška kaznena djela, a koje oporbeni mediji i aktivisti u Srbiji godinama označavaju kao bliske Vučićevoj vladi. Njegova vladajuća Srpska napredna stranka angažira ih za mitinge, osiguranje stranačkih prostorija i organizaciju prosvjeda podrške vlastima.
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Ključne riječi
zatvorene granice Crna Gora Srbija

Komentara 14

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DP
Dpejakovic2
23:24 03.06.2026.

Posvađali se agresori na RH

Avatar ruby red
ruby red
23:28 03.06.2026.

Zar je itko mislio da će Srbija reagirati ikako drugačije nego kao razmaženo derište na školskom igralištu? 😏 Crna Gora vrati kriminalce koji su došli podrivati državu, a Srbija zabrani ulaz svakom Crnogorcu 🤯 ...I onda se pitaju od kud onaj mali Kosta što je ubijao po školi? Pa Vučić je odrasli Kosta 😏

TI
TitoTifusar
23:54 03.06.2026.

Svim traktoristima i okotima istih zabraniti ulazak u RH

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