Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 207
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
USKORO

Thompson najavio novi veliki glazbeni spektakl! Evo gdje će nastupiti

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
03.06.2026.
u 20:56

Uskoro, 4. kolovoza glazbenik Marko Perković Thompson nastupit će na stadionu Šubićevac u Šibeniku.

Marko Perković Thompson službeno je najavio svoj novi veliki koncert koji će se održati 4. kolovoza 2026. godine na stadionu Šubićevac u Šibenik. Vijest je objavljena na njegovoj službenoj Facebook stranici, gdje je Thompson istaknuo da će događaj biti dio obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. "Dragi prijatelji, s velikim zadovoljstvom najavljujemo novi open air koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se održati 4. kolovoza 2026. na stadionu Šubićevac u Šibeniku. Koncert će se održati u danima kada cijela Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja“, napisao je Thompson u svojoj objavi.

Organizatori koncerta također su otkrili detalje o prodaji ulaznica. Karte će biti dostupne od ponedjeljka, 8. lipnja, s početkom u 12 sati putem sustava Entrio, kao i na svim njihovim prodajnim mjestima diljem Hrvatske.

Važno je napomenuti da će koncert biti održan dan prije službenog obilježavanja spomenutih praznika, koji se u Hrvatskoj slavi 5. kolovoza. Na kraju objave, Thompson je svim svojim obožavateljima uputio i toplu poruku: „Čuvajmo jedni druge!“, podsjećajući na zajedništvo i poštovanje koje prati ovaj poseban glazbeni događaj.

Ključne riječi
Marko Perković Thompson Thompson showbiz

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar ajeto
ajeto
21:48 03.06.2026.

Marko pjeva za slobodu a fašistima smeta jer remeti njihov teror.

GR
Grundl
22:14 03.06.2026.

Thompson je otrov za crvene štakore

FA
Fake
22:00 03.06.2026.

slaven, štovatelj petokrake,(ne)možemovaca i ostalih fekalija

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Modni statement

Franka Batelić osvanula u kreaciji od riblje mreže i poslala snažnu poruku

Kroz projekt Krie x Provir odbačene ribarske mreže iz Jadrana prikupljaju se i regeneriraju u Econyl® najlonsko vlakno od kojeg nastaju tkanine za Krie Design i Krie x Provir kolekcije, čime otpad postaje nova sirovina i dio suvremene modne proizvodnje. U manje od dvije godine prikupljeno je više od 100 tona odbačenih ribarskih mreža iz Jadranskog mora i s obale, zahvaljujući i dojavama građana gdje se one nalaze

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!