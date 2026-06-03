Thompson najavio novi veliki glazbeni spektakl! Evo gdje će nastupiti

Marko Perković Thompson službeno je najavio svoj novi veliki koncert koji će se održati 4. kolovoza 2026. godine na stadionu Šubićevac u Šibenik. Vijest je objavljena na njegovoj službenoj Facebook stranici, gdje je Thompson istaknuo da će događaj biti dio obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. "Dragi prijatelji, s velikim zadovoljstvom najavljujemo novi open air koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se održati 4. kolovoza 2026. na stadionu Šubićevac u Šibeniku. Koncert će se održati u danima kada cijela Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja“, napisao je Thompson u svojoj objavi.

Organizatori koncerta također su otkrili detalje o prodaji ulaznica. Karte će biti dostupne od ponedjeljka, 8. lipnja, s početkom u 12 sati putem sustava Entrio, kao i na svim njihovim prodajnim mjestima diljem Hrvatske.

Važno je napomenuti da će koncert biti održan dan prije službenog obilježavanja spomenutih praznika, koji se u Hrvatskoj slavi 5. kolovoza. Na kraju objave, Thompson je svim svojim obožavateljima uputio i toplu poruku: „Čuvajmo jedni druge!“, podsjećajući na zajedništvo i poštovanje koje prati ovaj poseban glazbeni događaj.