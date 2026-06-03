Austrija izabrana u Vijeće sigurnosti UN-a. Šefica diplomacije Meinl-Reisinger: 'S ovim mjestom imamo potpuno drugačiju težinu u svijetu'

Austrija je jasno pobijedila Njemačku u utrci za mjesto nestalne članice u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN) za dvogodišnji mandat 2027./2028., javili su u srijedu austrijski mediji. Na tajnom glasovanju na Općoj skupštini UN-a u srijedu, Austrija je odbila 131 glas, tri manje od Portugala, koji je također osigurao mjesto nestalne članice.

Njemačka je izgubila utrku trojice kandidata za dva zapadnoeuropska mjesta, dobivši samo 104 glasa. Za izbor je bila potrebna dvotrećinska većina odnosno 127 od ukupno 190 glasova. Mediji ističu kako su Njemačka i Austrija vodile ogorčenu diplomatsku bitku za jedno od dva mjesta nestalnih članica u VSUN-a.

Treći kandidat, Portugal, smatrao se je i prije izbora gotovo sigurnim pobjednikom. Nakon objave rezultata, austrijsko izaslanstvo predvođeno ministricom vanjskih poslova Beate Meinl-Reisinger, inače čelnice stranke Neos, počelo je ogromno slavlje. Meinl-Reisinger je osobno nazočila sjednici, kao i njen njemački i portugalski kolega, Johann Wadephul (CDU) i Paul Rangel (Socijaldemokratska stranka).

Sjednicom je predsjedala bivša njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock, tadašnja predsjednica Opće skupštine UN-a. “Napori i brojni međunarodni kontakti posljednjih godina su se isplatili: Austrija je ponovno za stolom gdje se donose odluke o miru, sigurnosti i stabilnosti”, objavila je Meinl-Reisinger u priopćenju za javnost, nakon objave rezultata izbora. Dodala je kako je zahvaljujući kampanji za mjesto u Vijeću sigurnosti UN-a, Austrija “globalno pozicionirana šire nego ikad prije”. Uz opasku da je sada uključena u rješavanje svjetskih pitanja. “Apsolutno smo oduševljeni. Ovo je fantastičan uspjeh za Austriju”, rekla je šefica austrijske diplomacije u srijedu navečer u posljednjem večernjem dnevniku ZiB2 za austrijsku televiziju ORF. “Bila je to svakako tijesna utrka, ali na kraju je za nas bila uspješna.

Austrija sada ima potpuno drugačiji položaj u međunarodnoj zajednici. S ovim mjestom imamo potpuno drugačiju težinu u svijetu”, naglasila je Meinl-Reisinger Austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen rekao je kako je to “Veličanstveni uspjeh” za Austriju i založio se je za jačanje Ujedinjenih naroda u svjetlu “arbitrarnog korištenja moći od strane jačih sila”. “Austrija će se u Vijeću sigurnosti ustrajno zalagati za multilateralizam temeljen na međunarodnom pravu i ljudskim pravima”, istakao je Van der Bellen.

Austrijski savezni kancelar, narodnjak (ÖVP) Christian Stocker također je rekao kako je mjesto i glas Austrije u Vijeću sigurnosti UN-a “veliki uspjeh”. Vezano uz dobivenu bitku Austrije u natjecanju s Njemačkom za mjesto nestalne članice u VSUN-a, Stocker je u sportskom žargonu rekao kako je Austrija pokazala ne samo da može u nogometu pobijediti Njemačku nego i u diplomatskim vodama. “Veliki je to diplomatski uspjeh za Austriju”, napisao je na platformi X , austrijski potkancelar i čelnik socijaldemokrata (SPÖ) Andreas Babler. “Za Njemačku je poraz, pravo razočaranje”, rekao je šef njemačke diplomacije Wadephul. Njemačka je kasno ušla u utrku za dva mjesta dodijeljena skupini zapadnoeuropskih i drugih zemalja”, dodao je. “Od samog početka bili smo u nepovoljnom položaju”, tvrdi Wadephul, napomenuvši kako će se rezultat temeljito analizirati.

Austrija je započela pripreme za svoju kandidaturu već 2011. godine, još nakon završetka prethodnog članstva. Dakle, prije 15 godina. Kampanju je vodila pod sloganom: “Partnerstvo - Dijalog - Povjerenje”. Prvenstveno ju je usredotočila na tradiciju neutralnosti Austrije, koju je iskoristila kako bi se razlikovala od članica NATO-a., Njemačke i Portugala. U kampanji se je također isticala perspektiva Austrije kao male zemlje u Vijeću sigurnosti UN-a. Austrija je također posebno naglasila i svoje napore u posredovanju tijekom Hladnog rata i u promicanju nuklearnog razoružanja. Ovo je bila četvrto austrijsko natjecanje za mjesto u Vijeću sigurnosti UN-a, koje ima pet stalnih i deset nestalnih članica. Tri prethodna pokušaja bila su uspješna.