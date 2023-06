Kome odgovara katastrofa u Hersonu? Vodostaj nakon eksplozije brane rastao brzinom od 15 cm u minuti

Da bi se nešto moglo dogoditi s branom hidrocentrale u Novoj Kahovki, dao je u kasnu jesen prošle godine naznačiti sam "general Armagedon" Sergej Surovikin. Bilo je to uoči velikog ruskog povlačenja s desne obale Dnjepra, iz većeg dijela Hersonske oblasti i grada Hersona. Spekuliralo se kako bi u slučaju ambicioznijeg ukrajinskog napada na Hersonsku oblast branu dao srušiti, nakon čega bi područje uz donji tok rijeke Dnjepar bilo poplavljeno te bi se stvorila prirodna brana napredovanju ukrajinskih snaga. Tada je i sam predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ustvrdio kako bi takav crni scenarij doveo do poplava i povijesne katastrofe koja bi potencijalno odnijela više stotina tisuća žrtava.

S obzirom na kasnija događanja, masovne evakuacije i utvrđivanje linija, nije vjerojatan scenarij velikog gubitka života, ali jest imovine pa možda i životnih uvjeta na dulji period. Nova Kahovka, golema brana iz sovjetske ere i hidrocentrala, sada, nakon eksplozije u dva ujutro u noći s ponedjeljka na utorak propušta vodu. Razina se diže brzinom od 15 cm u minuti dižući na nekim mjestima vodostaj i do četiri metra. Ruski dužnosnici govore da se tijekom jutra bujica usporila te da je vodostaj počeo padati sličnom brzinom. Dodatan je problem što je vodostaj sam po sebi ove godine znatno viši. Diže se od travnja, u nekim periodima i za 30 cm dnevno. Ruski su dužnosnici upozoravali kako dizanje vodostaja nosi određene opasnosti po branu, ukrajinski da su za njega odgovorni upravo Rusi, a sada je brana i ozbiljno oštećena. Srušeno je 11 od 28 potpornih stupova te je očito kako će popravak brane potrajati, kao što će morati čekati kraj rata. Hlađenje reaktora u NE Zaporožje koja je uzvodno nije ugroženo, tvrdi se dalje, te tamo ne prijeti opasnost.

Sam grad Herson sada je u velikoj opasnosti jer s ovakvim tokom vode velik dio grada u nizini može biti poplavljen. Iako su, prema svemu sudeći, branu dignuli u zrak Rusi jer su Ukrajinci predstavljali stalnu prijetnju, a ukrajinske skupine uspjele su doći na neke lokacije na lijevoj obali, pitanje je tko od ovakve katastrofe ima stvarne koristi. Brana u Novoj Kahovki, naime, spremnik je vode odakle se napaja Krim, velik dio snabdijeva se strujom iz te elektrane, ali se iz nje snabdijeva i jedan dio Ukrajine koja je i ionako u problemima s energijom.

Rusi su i u kasnu jesen tvrdili da su napadi raketama iz HIMARS-a na branu stalni, no do danas su stalni i ruski raketni i dronovski napadi na infrastrukturu po Ukrajini. Također, poplava će oštetiti i ruske linije uz lijevu obalu, a u slučaju ukrajinskog forsiranja rijeke strategija će morati biti korigirana. Rijeka je na nekim mjestima široka do 80 metara u redovnim uvjetima, a sada će biti široka možda i više od stotinu metara. Tko će imati stvarne koristi, tek će se vidjeti. Rezervoar koji je činila brana sadržavao je 18 kubičnih kilometara vodne mase, otprilike koliko ima Veliko slano jezero u Utahu u Sjedinjenim Državama. Nakon što je brana sagrađena 1956. godine probijena, procijenjeno je da stanovnici imaju nekih pet sati da napuste područje na obalama Dnjepra.

