Dok su tisuće prosvjedovale zbog ubojstva studenta, sikhski taksist pružio je ruku okupljenima: 'Ovaj zločin nema veze s vjerom'

Smrt 18-godišnjeg Henryja Nowaka u Southamptonu izazvala je prosvjede, političke reakcije i raspravu o britanskim zakonima koji pripadnicima sikhske zajednice dopuštaju nošenje kirpana, tradicionalnog vjerskog bodeža. Među onima koji su podržali prosvjednike bio je i 47-godišnji taksist Kulwinder Singh iz Southamptona. Dočekao je sudionike prosvjeda, pružio im ruku, te naglasio kako tragedija ne smije postati razlog za podjele među ljudima. 'Pripadnik sam sikhske vjere i podržavam ih. To su moja braća i sestre. Nimalo se ne bojim, dobrodošli su u naš hram', rekao je Singh. Fotografiju ovog trenutka možete vidjeti ovdje.

Osvrnuo se i na nasilne incidente koji su izbili nakon prosvjeda. 'To nema veze s vjerom. Ljude treba povezivati, a ne razdvajati', poručio je. Slučaj je posebno odjeknuo nakon objave snimke na kojoj se vidi kako policajci stavljaju lisice teško ozlijeđenom Henryju dok im govori da je izboden nožem. Prema navodima britanskih medija, mladić je preminuo nakon napada 23-godišnjeg Vickruma Digwe, koji je kasnije osuđen na doživotni zatvor s minimalno 21 godinom zatvora, javlja Daily mail.

Prema pisanju medija, Digwa je nakon napada policiji pokušao prikazati da je upravo on žrtva rasističkog incidenta. Ubojstvo je potaknulo široku raspravu o postupanju policije, ali i o mogućem preispitivanju zakona koji određenim vjerskim zajednicama dopuštaju nošenje noževa iz vjerskih razloga.

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Predstavnici sikhske zajednice odbacuju tvrdnje da je za zločin odgovorna vjerska praksa. Jas Singh iz organizacije Sikhske federacije Ujedinjenog Kraljevstva istaknuo je kako oružje korišteno u napadu nije bilo kirpan. 'Digwa je iskoristio vjeru kako bi prikrio i pokušao opravdati neoprostiv zločin. To je nešto što ne prihvaćamo i najoštrije osuđujemo', rekao je Singh.

Dodao je kako se postupci jednog čovjeka ne smiju poistovjećivati s cijelom zajednicom. 'Razumijemo bol i tugu Henryjeve obitelji, kojoj izražavamo najdublju sućut. No ne smijemo dopustiti da nas emocije navedu na osudu zajednice koja je desetljećima uspješno integrirana u britansko društvo', poručio je.

Sličan stav zauzela je i Parm Sandhu, bivša visoka dužnosnica Metropolitanske policije. 'Ne možete reći da nijedan Sikh ne bi smio nositi kirpan zbog onoga što je učinio jedan čovjek. Kirpan nije korišten u ovom napadu', istaknula je.

Slučaj je izazvao i političke prijepore. Čelnik Reform UK-a Nigel Farage ustvrdio je da tragedija pokazuje postojanje 'dvostrukih standarda' u britanskom društvu, dok je premijer Keir Starmer odbacio takve optužbe. Istodobno, britanska ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood poručila je da bi postojeća zakonska izuzeća trebalo ozbiljno razmotriti. 'Jedno je nositi nož iz vjerskih razloga, a sasvim drugo upotrijebiti ga za počinjenje ovakvog zločina. Riječ je o strašnom kaznenom djelu koje zaslužuje najstrožu kaznu', rekla je Mahmood.

U Southamptonu su nakon tragedije održani masovni prosvjedi, a tijekom nereda ispred policijske postaje uhićene su dvije osobe zbog napada na policiju i posjedovanja oružja. Neovisno tijelo za nadzor rada policije trebalo bi u iduća tri mjeseca objaviti izvješće o postupanju policijskih službenika u ovom slučaju.