Katastrofa na jugu zemlje, voda guta sve pred sobom; Kremlj: 'Krivi su Ukrajinci. Znamo zašto su to učinili'

Eksplozije na brani iz sovjetske ere u dijelu južne Ukrajine koji je pod ruskom kontrolom izazvale su poplave širom ratne zone, prema ukrajinskim i ruskim snagama koje se međusobno optužuju za dizanje u zrak brane. Rusija je tijekom noći pokrenula novi val zračnih napada na Kijev, a dužnosnici ukrajinske prijestolnice rekli su da su sustavi protuzračne obrane oborili više od 20 ruskih krstarećih projektila. Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je rano u utorak da je Rusija odbacila još jednu veliku ofenzivu ukrajinskih snaga u Donjecku.

VIDEO Apokaliptični prizori nakon razaranja brane

TIJEK DOGAĐAJA:

14:00 - Ihor Klymenko, ukrajinski ministar unutarnjih poslova, tvrdi da Rusija granatira područja u južnom Hersonu gdje se ljudi evakuiraju, pri čemu su ranjena dva policajca. “Ruska vojska nastavlja granatirati teritorij gdje se provode mjere evakuacije. Prije sat vremena na tom su području ranjena dva policajca. Granatiranje se trenutno nastavlja”, rekao je Klimenko za ukrajinsku televiziju.

13:00 - EU je osudila rušenje brane Nova Kahovka, nazivajući ga "užasnom i barbarskom" eskalacijom ruske agresije na Ukrajinu. Govoreći na tiskovnoj konferenciji u Bruxellesu, Peter Stano, glasnogovornik Europske komisije rekao je: ”Ovo je novi znak eskalacije, koji dovodi užasnu i barbarsku prirodu ruske agresije na Ukrajinu do neviđenih razina".

12:46 - Kremlj je optužio Ukrajinu za sabotiranje brane Nova Kahovka na rijeci Dnjepar, koja se nalazi u dijelu Ukrajine pod ruskom okupacijom, kako bi odvratila pozornost od navodno "posrnule" protuofenzive protiv ruskih snaga, izvještava Reuters.

Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja, rekao je novinarima: "Možemo nedvosmisleno reći da je riječ o namjernoj sabotaži ukrajinske strane." Također je rekao da je predsjednik Vladimir Putin obaviješten o situaciji.

Rekao je da je cilj uništenja brane da se Krimu koji je pod kontrolom Rusije uskrati slatka voda koju dobiva iz akumulacije kroz Sjevernokrimski kanal i da se odvrati pozornost od protuofenzive. “Očigledno je ova sabotaža također povezana s činjenicom da, nakon što su prije dva dana započele velike ofenzivne akcije, ukrajinske oružane snage sada ne postižu svoje ciljeve - te ofenzivne akcije posustaju.” Upitan o ukrajinskim optužbama da je Rusija uništila branu, Peskov je rekao: “Možemo to snažno odbaciti. Službeno izjavljujemo da je ovdje definitivno riječ o namjernoj sabotaži s ukrajinske strane.”

Peskov je rekao da bi sabotaža "potencijalno mogla imati vrlo ozbiljne posljedice za nekoliko desetaka tisuća stanovnika regije".

12:16 - Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi rekao je u utorak da bi produljeni nedostatak vode za hlađenje u nuklearnoj elektrani Zaporižja u dijelu Ukrajine koji je pod kontrolom Rusije poremetio rad njezinih hitnih dizelskih generatora, objavila je državna novinska agencija TASS.

Probijanje brane Kahovke, iz koje stiže voda za hlađenje nuklearke, u utorak je potaknulo strah od nuklearne nesreće u najvećoj europskoj nuklearnoj elektrani.

Grossi je rekao da, ako razina vode u rezervoaru koji se koristi za hlađenje ukrajinske nuklearne elektrane, padne ispod 12,7 metara, bilo bi nemoguće nastaviti pumpati vodu za hlađenje od tamo do elektrane.

Grossi je rekao da postrojenje ima niz alternativnih izvora vode za hlađenje, ali da je od vitalnog značaja zadržati bazen za hlađenje netaknutim.

Video: Snimke srušene brane u Hersonu

12:13 - Kako javljaju ruski blogeri, ruska se vojska pregrupirala i uspjela vratiti naselje Novodonjeck tijekom prošle noći. Tvrdnje da su u sukobu koji je trajao dva dana uništeno 20 oklopnih vozila te više desetaka pripadnika ukrajinske vojske, nije moguće provjeriti. Jučer se tvrdilo da su u tom dijelu bojišnice viđeni i tenkovi Leopard koje je nedavno Ukrajina dobila od Zapada. Isto je vjerojatno kako ukrajinska vojska neće odustati od ovog cilja jer je primijećena nova koncentracija snaga na tom području.

12:05 - Područja koja su najviše ugrožena poplavama su otoci duž toka Dnjepra nizvodno od Nove Kahovke i veći dio lijeve obale u južnom Hersonu pod kontrolom Rusije.

11:49 - Uništavanje brane Nova Kahovka u južnoj Ukrajini neće spriječiti ukrajinske trupe u napredovanju, rekao je u utorak visoki ukrajinski zapovjednik, javlja Reuters. "Što se tiče sprječavanja naših ofenzivnih akcija, vojno zapovjedništvo je u potpunosti uzelo u obzir takve podmukle akcije neprijatelja i ne bi trebalo spriječiti naše napredovanje u onim smjerovima gdje može doći do izlijevanja vode", Serhiy Naev, zapovjednik združenih snaga Oružane snage Ukrajine, citirala je državna novinska agencija Ukrinform.

Video: Katastrofa u Hersonu: Razina vode će još rasti

11:40 - Ukrajinski predsjednik održao je hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost kao odgovor na jutrošnju eksploziju.

U objavi na Telegramu rekao je da je napad pokrenut u 2.50 ujutro i da je ostavio oko 80 naselja u poplavnoj zoni.

"Ruski teroristi izvršili su unutarnju detonaciju objekata hidroelektrane Kahovka", dodao je.

“Naređena je evakuacija iz rizičnih područja i opskrba pitkom vodom svih gradova i sela koja su se opskrbljivala vodom iz akumulacije Kahovka Činimo sve da spasimo ljude. Uključene su sve službe, vojska, vlada, ured", napisao je.

GALERIJA Razmjeri katastrofe nakon razaranja brane

11:32 - Proglašeno je izvanredno stanje u okrugu Nova Kahovka u Hersonu koji je pod kontrolom Rusije nakon što je gradska brana oštećena u napadu, izvijestila je ruska državna novinska agencija Tass. Ukrajina i Rusija međusobno se optužuju za eksploziju koja je izazvala poplave u nekim područjima i natjerala ljude da napuste svoje domove. Tass je rekao da je izvanredno stanje uveo šef okruga. Izražena je zabrinutost da bi probijanje brane moglo poremetiti opskrbu pitkom vodom u Hersonu i obližnjem Krimu ili uzrokovati probleme za nuklearnu elektranu Zaporižja, koja koristi vodu u rijeci Dnipro za svoje bazene za hlađenje.

11:25 Uništavanje brane Nova Kahovke u južnoj Ukrajini pokazuje brutalnost ruskog rata u Ukrajini, rekao je u utorak glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. "Uništenje brane Kahovke danas dovodi u opasnost tisuće civila i uzrokuje veliku štetu okolišu", rekao je Stoltenberg u objavi na Twitteru.

"Ovo je nečuven čin, koji još jednom pokazuje brutalnost ruskog rata u Ukrajini."

Visoki ukrajinski sigurnosni dužnosnik rekao je u utorak da je uništavanje brane je nova faza ruske agresije,

Oleksij Danilov, tajnik Ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, rekao je da je Rusija prešla s pokušaja opravdavanja svoje invazije na Ukrajinu onim što je nazvao propagandnim mitovima do otvorenog objavljivanja svojih pravih ciljeva - "uništiti Ukrajinu, ubiti Ukrajince, uništiti gospodarstvo" i civilne "strukture za održavanje života".

11:03 - Potvrđeno je i s ruske strane kako su Ukrajinci ušli u naselje Berhovka sjeverno od Bahmuta i tako se uspjeli ukliniti u rusku obranu. Jesenas je takav razvoj situacije dovodio do ozbiljnih gubitaka zauzetih teritorija za Ruse. Ukrajinske su snage u Berhovku ušle kroz šumski pojas kod umjetnog vodenog spremnika zaobišavši tako ruska uporišta u obližnjim naseljenim mjestima.

Uz to, ukrajinske su snage ušle u jugozapadno predgrađe samog Bahmuta. Javljeno je i napredovanje Ukrajinaca prema Kleščevki koja se nalazi južno od Bahmuta gdje sada traje bitka sa specijalnim postrojbama ruske vojske. Namjera je Ukrajinaca doseći liniju Zajcevo-Opitnoje. Kao opravdanje ovih događaja ruski analitičari ističu povlačenje Wagnera i prepuštanje linija regularnim postrojbama. Nedavno je te položaje obišao i sam ruski zapovjednik tog sektora general Mihail Mizincev.

10:34 - Ruska vojska gađa Herson, dok se stanovništvo u gradu evakuira, izvijestilo je ministarstvo unutarnjih poslova. Dva policajca zadobila su rane od gelera, javlja Suspilne, ukrajinska državna televizija, prenosi Guardian.

10:25 - Društvenim medijima kruži video koji sada pokazuje da je hidroelektrana Kahovka potpuno potopljena nabujalim vodama rijeke Dnjepar.

Destroyed Kakhovka HPP went underwater.



Water level in Dnipro river continues to rise. pic.twitter.com/7S2RjdSLnJ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 6, 2023

10:23 - Razina vode u gradu neposredno uz probijenu branu mogla bi porasti do 12 metara, rekao je u utorak proruski gradonačelnik Vladimir Leontjev, u izjavi objavljenoj na Telegramu. Vlasti su priopćile kako se očekuje da će razina vode u gradu rasti sljedeća 72 sata. Polovica raspona brane uništena je, a struktura se nastavlja urušavati nakon noćnih udara na nju, izvijestila je u utorak agencija TASS pozivajući se na hitne službe. Ruski mediji prenose, pozivajući se na ruske izvore, da je uništena i hidrocentrala Kahovka. Ukrajina i Rusija su se u utorak međusobno optužile za dizanje brane u zrak.

Guverner Krima, kojeg podupire Rusija, rekao je u utorak da postoji rizik da bi razine vode u Sjevernokrimskom kanalu, koji prenosi svježu vodu na poluotok iz rijeke Dnjepar, mogle pasti nakon eksplozije u brani. U izjavi za Telegram, Sergej Aksjonov je rekao da Krim trenutno ima dovoljne rezerve vode, a da će razina rizika biti jasna u narednim danima.

Krim uvelike ovisi o vodi iz kanala, koji nosi vodu iz rijeke Dnjepar, uzvodno od brane. Ukrajina je blokirala kanal nakon što je Rusija anektirala Krim 2014. Blokada je dovela do akutne nestašice vode na poluotoku koja je prestala tek nakon što su ruske snage zauzele kanal u ožujku 2022.

9:49 - Uništavanje brane u dijelu južne Ukrajine pod ruskom okupacijom pokušaj je Moskve da "povisi uloge" u svojoj sveobuhvatnoj invaziji i potakne strahove od nuklearne katastrofe, rekao je u utorak visoki ukrajinski dužnosnik.

"Danas svijet mora shvatiti da je ovo pokušaj terorista da podignu uloge i zastraše sve mogućom nuklearnom katastrofom", napisao je Andriy Yermak, šef administracije predsjednika Vladimira Zelenskog, na Telegramu, prenosi Reuters.

9:39 - Tass javlja da čelnik naselja Nova Kahovka, nametnut od Rusije, kaže da je voda porasla za deset metara.

9:31 - Ruska regija Belgorod ponovno je granatirana, javile su lokalne vlasti. U porukama na društvenim mrežama ljudi u četvrti Šebekino upozoreni su da se sklone u podrume. Belgorod, velika ruska regija koja graniči s Ukrajinom, posljednjih se tjedana više puta našla na meti napada. Moskva je okrivila Ukrajinu za upade, ali Kijev se distancirao od napada, a dvije proukrajinske militantne skupine preuzele su odgovornost. Sinoć je jedna od skupina, Ruski dobrovoljački korpus, tvrdila da je preuzela kontrolu nad naseljem Nova Tavolžanka u Belgorodu.

9:20 - Ruski dužnosnik u ukrajinskom gradu Novoj Kahovki rekao je da će vjerojatno biti nemoguće popraviti branu nakon što je eksplozija probila rupu u strukturi. U komentarima za rusku državnu televiziju, Vladimir Leontev je rekao da je šteta na brani rezultat niza ukrajinskih udara, prenosi britanska agencija Reuters. Hidroelektrana Kahovka "potpuno je uništena" i ne može se obnoviti nakon detonacije unutar strojarnice, priopćila je u utorak ukrajinska državna hidroelektrana.

Video: Nije prvi put da se brana u Hersonu našla na meti: Evo kako su je Rusi minirali prošle godine

9:16 - Ruske snage digle su u zrak branu Kahovka u dijelu južne Ukrajine koji je okupirala Rusija "u panici", priopćila je u utorak ukrajinska vojno-obavještajna agencija. "Okupatori su u panici digli u zrak branu akumulacije Kakhovka - ovo je očigledan teroristički čin i ratni zločin, koji će biti dokaz na međunarodnom sudu", prenosi Reuters njihovu izjavu za Telegram.

9:15 - Britanski ministar vanjskih poslova James Cleverly, koji je u Ukrajini, okrivio je rusku invaziju za rušenje brane u južnoj Ukrajini. "Čuo sam izvješća o eksploziji na brani i opasnosti od poplave. Prerano je za bilo kakvu smislenu procjenu detalja", rekao je za Reuters. "Nastavit ćemo procjenjivati razvoj situacije, ali najbolja stvar koju Rusija sada može učiniti jest odmah povući svoje trupe", dodao je.

8:45 - Najmanje 22.000 ljudi koji žive u 14 naselja u regiji Herson pod ruskom kontrolom u opasnosti su od poplava zbog jutrošnjeg napada na branu, rekao je šef regije postavljen u Moskvi. Evakuacije područja oko brane već su počele, a ukrajinski dužnosnik ranije je upozorio da je ostalo samo nekoliko sati dok voda ne dosegne "kritičnu razinu".

Razina vode oko brane porasla je za pet metara, a nekoliko nizvodnih otoka već je potpuno poplavljeno, izvijestila je ruska državna novinska agencija RIA pozivajući se na lokalne vlasti.

VIDEO Satelitske snimke otkrivaju kako srušena brana u Hersonu izgleda sada, a kako je izgleda ranije

8:09 - Eksplozije na brani iz sovjetske ere u dijelu južne Ukrajine koji je pod ruskom kontrolom u utorak su izazvale poplave širom ratne zone, prema ukrajinskim i ruskim snagama koje se međusobno optužuju za dizanje u zrak brane. Nepotvrđeni videosnimci na društvenim mrežama prikazuju niz intenzivnih eksplozija oko brane Kahovke. Drugi video snimci pokazuju kako voda nadire kroz ostatke brane, dok su ljudi izražavali šok. "Rusko uništenje brane predstavlja "ekocid", ali nacionalni i regionalni dužnosnici rade na osiguranju lokalnog stanovništva", rekao je u utorak šef ukrajinske predsjedničke administracije.

About 16,000 people are in "critical zone" in Kherson region on the right bank of the Dnieper river - head of Kherson regional military administration.



Evacuation trains will take people to safety from Kherson. pic.twitter.com/rmltVcc9yI — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 6, 2023

Andrij Jermak je na Telegramu napisao da ruske akcije također predstavljaju prijetnju za obližnju nuklearnu elektranu Zaporižja, ne navodeći detalje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održat će hitan sastanak zbog eksplozije brane, objavio je u utorak na Twitteru Oleksij Danilov, tajnik ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu.

Rusko uništenje brane pod ruskom okupacijom potvrđuje da moskovske snage "moraju biti protjerane" iz cijele Ukrajine, poručio je u utorak Zelenski. "Ruski teroristi. Uništavanje brane hidroelektrane Kahovke samo potvrđuje za cijeli svijet da moraju biti protjerani iz svakog kutka ukrajinske zemlje", napisao je u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

"Niti jedan metar im ne treba ostaviti jer svaki metar koriste za teror".

Brana visoka 30 metara i duga 3,2 km, koja ima količinu vode kao Veliko slano jezero u američkoj saveznoj državi Utah, izgrađena je 1956. godine na rijeci Dnipro u sklopu hidroelektrane Kahovke. Također opskrbljuje vodom poluotok Krim, koji je Rusija anektirala 2014., te nuklearnu elektranu Zaporižja, koja je također pod ruskom kontrolom.

Dužnosnici koje je postavila Rusija rekli su da nuklearnoj elektrani Zaporižja, najvećoj nuklearnoj elektrani u Europi, još uvijek ne prijeti opasnost od rušenja brane. Nuklearna elektrana vodu za hlađenje dobiva iz rezervoara.

Ukrajinska vojska je rekla da su ruske snage digle branu u zrak, dok su ruski izvori okrivili Ukrajinu. "Ruske okupacijske snage digle su u zrak Kahovku", objavilo je u utorak južno zapovjedništvo ukrajinskih oružanih snaga na svojoj Facebook stranici.

"Opseg razaranja, brzina i količina vode, te vjerojatna područja plavljenja se razjašnjavaju."

Ruske novinske agencije objavile su da je brana, koju kontroliraju ruske snage, uništena u granatiranju, dok je ruski dužnosnik rekao da je to bio teroristički napad što je pojam kojim Rusi opisuju napad iz Ukrajine.

Ruska državna novinska agencija TASS, pozivajući se na neimenovani izvor, prenijela je da je brana pogođena iz raketnog bacača Olkha. Ruski čelnik regije Herson rekao je da je počela evakuacija u blizini brane i da će voda dosegnuti kritičnu razinu u roku od pet sati. Reuters nije mogao odmah provjeriti izvještaje ni s jedne strane. Nije jasno kako će poplave utjecati na dugo planiranu protuofenzivu Ukrajine protiv ruskih snaga koje su ukopane diljem južne i istočne Ukrajine.

8:06 - Glavna brana u Hersonu pod ruskom kontrolom, koja je oštećena u jutrošnjem napadu, pogođena je ispaljivanjem iz raketnog bacača Olkha, izvijestila je ruska državna novinska agencija. U svom izvješću, TASS se poziva na neimenovani hitni izvor koji je dao tu informaciju. Olkha je ukrajinski višecevni bacač raketa koji koristi navođeno streljivo.

Ranije je ukrajinska vojska rekla da su ruske snage digle branu u zrak.

8:00 - Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmirij Kuleba nazvao je rušenje brane "vjerojatno najvećom europskom tehnološkom katastrofom u desetljećima" i "gnusnim ratnim zločinom".

Russia destroyed the Kakhovka dam inflicting probably Europe’s largest technological disaster in decades and putting thousands of civilians at risk. This is a heinous war crime. The only way to stop Russia, the greatest terrorist of the 21st century, is to kick it out of Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 6, 2023

7:55 - Uništenje brane Kakhovka u južnoj Ukrajini predstavlja prijetnju nuklearnoj elektrani Zaporižja. Situacija u postrojenju trenutno je pod kontrolom, priopćila je jutros ukrajinska državna agencija za atomsku energiju.

Energoatom, ukrajinska državna tvrtka za nuklearnu energiju, komentirala je oštećenje brane, rekavši da bi to "moglo imati negativne posljedice za [nuklearnu elektranu Zaporižja], ali situacija je pod kontrolom" Za poplavu brane okrivili su ruske snage, rekavši: "U noći 6. lipnja 2023. ruski su osvajači digli u zrak branu HE Kahovska." Objasnili su da "brzo opadajuća" razina vode u rezervoaru predstavlja "dodatnu prijetnju privremeno okupiranoj nuklearnoj elektrani Zaporižja".

Za sada je, međutim, rashladni bazen nuklearne elektrane bio pun, rečeno je. Voda iz akumulacije Kahovski potrebna je kako bi stanica dobila napajanje za turbinske kondenzatore i sigurnosne sustave ZNPP-a. Rashladni bazen stanice sada je pun: od 8:00 sati po lokalnom vremenu nivo vode je 16,6 metara, što je dovoljno za potrebe stanice. Energoatom prati situaciju i prati radnje radnika ZNPP-a zajedno s drugim međunarodnim organizacijama prisutnim u elektrani, posebice IAEA. O svim promjenama bit ćemo pravovremeno obaviješteni, navodi Guardian.

7:48 - Predsjednik Zelenski oglasio se o napadu na branu na društvenim mrežama.

- Ruski teroristi. Uništenje brane hidroelektrane Kahovka samo potvrđuje za cijeli svijet da ih treba protjerati iz svakog kutka ukrajinske zemlje. Ne treba im ostaviti niti jedan metar, jer oni svaki metar koriste za teror. Sigurnost će vratiti samo pobjeda Ukrajine. I ta će pobjeda doći. Ukrajinu teroristi neće moći zaustaviti ni vodom, ni projektilima, ni bilo čim drugim. Sve službe rade. Sazvao sam Vijeće za nacionalnu sigurnost i obranu. Molimo da širite samo službene i provjerene informacije, poručio je.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023

7:20 - Prema video materijalu dostupnom s jedne i s druge strane, srušena je brana hidrocentrale Nova Kahovka uzvodno od Hersona te se vodostaj podigao za 2,5 metra zbog čega je u toku evakuacija otočja u Dnjepru te naselja na obalama, vjerojatno i samog Hersona

>>OPŠIRNIJE

7:10 - Rusko uništenje brane Nova Kahovka u južnoj Ukrajini predstavlja "ekocid", ali nacionalni i regionalni dužnosnici rade na osiguravanju lokalnog stanovništva, rekao je u utorak šef ukrajinske predsjedničke administracije. "Rusi će biti odgovorni za moguće uskraćivanje pitke vode ljudima u južnom dijelu Hersona i na Krimu, potencijalno uništenje naselja i biosfere" napisao je Jermak.

Additional footage from on top of the generator hall of the breached Kakhovka dam pic.twitter.com/QGNhvUG0Xy — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

Andrij Jermak je na Telegramu napisao da ruske akcije također predstavljaju prijetnju za obližnju nuklearnu elektranu Zaporižja, ne navodeći detalje, prenosi Guardian.

7:07 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održat će hitan sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu nakon rušenja brane Nova Kahovka, rekao je u utorak tajnik vijeća Oleksij Danilov. Evakuacije iz područja potencijalnih poplava već su počele, prema Oleksandru Prokudinu, šefu regionalne vojne uprave Kherson kojeg je imenovala Ukrajina. Ukrajinska vojska okrivila je Rusiju za rušenje brane, dok je visoki dužnosnik postavljen od strane Rusije rekao da je rušenje "ozbiljan teroristički napad".

Doznajemo da je u opasnosti 80 naselja, srušeno je 11 od 28 nosećih stupova brane.

6:36 - Prema video materijalu dostupnom s jedne i s druge strane, srušena je brana hidrocentrale Nova Kahovka uzvodno od Hersona te se vodostaj podigao za 2,5 metra zbog čega je u toku evakuacija otočja u Dnjepru te naselja na obalama, vjerojatno i samog Hersona. Iako ruski analitičari i blogeri kako je uništena jedino sama centrala uslijed ukrajinskog napada a ne i sama brana, na videima se jasno vidi kako brane više nema.

VIDEO Brana u Hersonu (Izvor: Telegram)

Za zaključiti je da iza rušenja stoje Rusi jer, po njihovim izvješćima, ukrajinskoj je vojsci uspjelo tokom jučerašnjeg dana zauzeti nekoliko kuća na suprotnoj obali odakle su mogli vršiti korekciju vatre i kretanja dronova. Također, Jevgenij Prigožin, vođa Wagnera, tvrdi kako su Ukrajinci uspjeli zauzeti Berhovku, važno mjesto sjeverno od Bahmuta, nema još potvrde za to, drugi analitičari tvrde kako je to problematično ako se na zauzmu okolna mjesta i uzvisine. Ukrajinci su snažno napali Gorlovku, mjesto nedaleko Donjecka, treba reći i kako ruski napad na Marinku, susjedno mjesto, ulazi u svoj 16. mjesec.

6:25 - Anton Gerashchenko, savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine, objavio je više detalja o evakuacijama. Stanovnici u, kako ih je nazvao, "opasnoj zoni" također su pozvani da isključe električne uređaje. U regiji Herson, naselja na desnoj obali Dnjepra su označena kao ugrožena od poplava. "U tijeku je evakuacija civilnog stanovništva iz područja potencijalnih poplava na desnoj obali rijeke Dnjepar", napisao je.

6:17 - "Ruska vojska je počinila još jedan teroristički čin", rekao je Oleksandr Prokudin, šef vojne uprave regije Herson kojeg je imenovala Ukrajina, u videu na Telegramu. "Raznijela je hidroelektranu Kakhovka. Voda će dosegnuti kritičnu razinu za pet sati. Počela je evakuacija u zoni opasnosti", kazao je. "Sve službe rade", dodao je Prokudin, pozivajući stanovnike uz istočnu obalu rijeke Dnjepar da "odmah napuste opasna područja".

6:06 - Gradonačelnik Nove Kahhovke, grada u dijelovima ukrajinske regije Herson pod kontrolom Rusije, demantirao je izvješća društvenih medija da je brana Kakhovka na rijeci Dnjepar dignuta u zrak, izvijestila je ruska državna novinska agencija RIA rano u utorak. Ruski i ukrajinski društveni mediji su rano ujutro u utorak opširno izvijestili da je brana uništena. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća.

GALERIJA Ukrajinski vojnici već se gotovo godinu i pol bore protiv agresora

Branu Nova Kakhovka u dijelovima ukrajinske regije Herson pod kontrolom Rusije digle su u zrak ruske snage, priopćilo je u utorak zapovjedništvo ukrajinskih oružanih snaga Jug. "Razmjer razaranja, brzina i količina vode te vjerojatna područja plavljenja se razjašnjavaju", objavilo je zapovjedništvo na svojoj Facebook stranici.

Velika brana Nova Kakhovka u dijelovima regije Herson u južnoj Ukrajini pod kontrolom Rusije uništena je i područje je poplavljeno, izvijestila je u utorak ruska državna novinska agencija TASS pozivajući se na neimenovani izvor blizak tom pitanju.

6:05 - Ukrajinske snage napredovale su oko Bahmuta, rekla je zamjenica ministra obrane Hanna Maliar, opisujući istočni grad kao "epicentar neprijateljstava". Nije rekla je li počela dugo očekivana protuofenziva.

This reservoir provides the cooling water for the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. It will take some time for the reservoir to drain to a dangerous level for ZNPP, but the clock is now ticking.



And the destruction downstream will be enormous. https://t.co/3xasMGDD9y — Cheryl Rofer (@CherylRofer) June 6, 2023

6:00 - Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je rano u utorak da je Rusija odbacila još jednu veliku ofenzivu ukrajinskih snaga u Donjecku, nanijevši ukrajinskoj vojsci ogromne gubitke u ljudstvu i uništivši osam borbenih tenkova Leopard, objavio je Reuters istaknuvši, međutim i kako se ta informacija ruske strane ne može provjeriti iz neovisnih izvora.

Ministarstvo je na svom Telegram kanalu objavilo da su poraz ukrajinskim snagama nanijeli rusko jurišno i operativno-taktičko zrakoplovstvo, raketne snage i topništvo, kao i teški plamenobacački sustavi. Spomenuto ministarstvo priopćilo je da su ruske snage uništile 28 tenkova, uključujući i osam borbenih tenkova Leopard.

5:56 - Rusija je tijekom noći pokrenula novi val zračnih napada na Kijev, a dužnosnici ukrajinske prijestolnice rekli su da su sustavi protuzračne obrane oborili više od 20 ruskih krstarećih projektila, objavio je Reuters. "Svi su oboreni, nije bilo pogodaka", istaknuo je čelnik kijevske vojne uprave Serhiy Popko, u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Reuters navodi kako nije mogao neovisno provjeriti izvješće.

Reutersovi svjedoci izvijestili su da su čuli nekoliko eksplozija koje su zvučale poput sustava protuzračne obrane. Grad je, inače, bio pod upozorenjima o zračnim napadima više od četiri sata, počevši ubrzo nakon ponoći u utorak. Krhotine koje su padale pogodile su cestovne površine i oštetile dalekovode za trolejbus u kijevskom okrugu Desnianskyi, priopćila je vojska.

Prema preliminarnim informacijama, nije bilo žrtava, rekli su dužnosnici.

5:57 - Čelnik ruske plaćeničke skupine Wagner Jevgenij Prigožin odbacio je u utorak tvrdnje ruskog Ministarstva obrane po kojima su ruske trupe osujetile još jednu veliku ofenzivu Ukrajine u Donjecku uništivši im pritom vojnu opremu i nanijevši im ogromne gubitke u ljudstvu, rekavši da je to "apsurdna znanstvena fantastika".

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je, podsjećamo, da su njihove snage odbile drugu veliku ofenzivu Ukrajine u dva dana, uništivši, među ostalom vojnom opremom, osam borbenih tenkova Leopard, koje su Ukrajini isporučili zapadni saveznici, ali i 109 oklopnih vozila.

Također je navedeno da su ukupni ukrajinski gubici iznosili 1.500 vojnika.

Iz Kijeva nije bilo komentara o ruskim navodima, a Reuters nije uspio provjeriti vjerodostojnost tih podataka. Obje su strane, navodi Reuters, do sada često iznosile tvrdnje o međusobnom nanošenju teških ljudskih gubitaka koje nije bilo moguće neovisno potvrditi.

Prigožin, čija je Wagnerova grupa provela mjesece boreći se u Bakhmutu i koji ima sve lošije odnose s Moskvom, izrazio je sumnju na spomenute tvrdnje ruskog Ministarstva obrane.

"Za ubijanje tolikog broja ljudi treba dnevno osvojiti 150 kilometara (93 milje)", istaknuo je Prigožin na Telegram kanalu njegove službe za medije.

"Stoga vjerujem da je ovo jednostavno divlja i apsurdna znanstvena fantastika", rekao je Prigožin.

"Zbrajanje brojki koje je dostavilo ministarstvo impliciralo bi da smo "već pet puta uništili cijeli planet", dodao je sarkastično.

Prigožin se u posljednje vrijeme često sukobljava s moskovskom obrambenom vrhuškom oko vođenja ruske vojske, odnosno rata u Ukrajini i, kako kaže, nedovoljne podrške koju Kremlj pruža Wagnerovim vojnicima.

Rusija je, inače, u više navrata istaknula da su ukrajinske snage započele veliku ofenzivu u južnoj regiji Donjecka, iako je i dalje nejasno je li protuofenziva Ukrajine zaista i počela, navodi Reuters.

Ukrajinska je vojska, s druge strane, u ponedjeljak priopćila da nema informacija o velikoj ofenzivi za koju je Rusija rekla da je Kijev pokrenuo na pet točaka duž bojišnice u ukrajinskoj regiji Doneck.

Moskva je isto tako u ponedjeljak izvijestila kako je spriječila veliki ukrajinski napad u kojemu je sudjelovalo šest mehaniziranih i dva tenkovska bataljuna na jugu ukrajinske regije Doneck.

"Nemamo takve informacije i ne komentiramo bilo kakve laži", rekao je u ponedjeljak glasnogovornik glavnog stožera Ukrajinskih oružanih snaga na upit Reutersa.

Savjetnik predsjednik Volodimira Zelenskija upozorio je da ne treba vjerovati ruskim izvještajima o borbama u Ukrajini.

"Ruska novinska izvješća odavno su postala zaseban virtualni metasvemir", tvitao je Mihajlo Podoljak.