Američki kongres eksplodirao zbog rata s Iranom: 'Izgleda li vam ovo kao pobjeda?'

Američki državni tajnik Marco Rubio priznao je tijekom žestokog saslušanja u Kongresu da je administracija predsjednika Donalda Trumpa bila svjesna mogućih posljedica napada na Iran, uključujući rast cijena goriva i opasnost od zatvaranja Hormuškog tjesnaca, ali je tvrdio da je rizik od iranskog nuklearnog oružja bio veći.

Rubio se tijekom saslušanja našao pod pritiskom demokratskih zastupnika koji su ga ispitivali o posljedicama rata s Iranom koji traje već 97 dana. Demokratski kongresnik Gregory Meeks više ga je puta pitao je li upozorio Trumpa da bi napad na Iran mogao izazvati gospodarske posljedice za američke građane, uključujući rast cijena goriva, hrane, putovanja i transporta, prenosi Guardian .

Rubio je izbjegavao izravan odgovor, ali je priznao da je administracija bila svjesna mogućih posljedica. "Predsjednik i administracija bili su svjesni da će akcija imati posljedice, ali posljedice iranskog nuklearnog oružja bile bi gore", rekao je Rubio. Dodao je kako su svi rizici bili poznati unaprijed.

"Svi su znali što bi Iran mogao učiniti kao odgovor, bili smo spremni na svaki odgovor, ali Iran ne može imati nuklearno oružje", poručio je američki državni tajnik. Posebno se raspravljalo o Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih pomorskih pravaca za svjetsku trgovinu naftom i plinom. Demokrati su upozorili da je upravo rat doveo do destabilizacije regije i ugrozio američke saveznike na Bliskom istoku.

Rubio je također priznao da se očekivao mogući iranski odgovor protiv američkih partnera i saveznika u regiji. Njegove izjave izazvale su burne reakcije jer se u Kongresu sve više postavlja pitanje je li administracija svjesno krenula u rat unatoč mogućim globalnim ekonomskim posljedicama.

Demokratska zastupnica Sara Jacobs potom je dovela u pitanje Rubioovu tvrdnju da Iran gubi rat. Rubio je ustvrdio da je iranski režim "duboko podijeljen", da je valuta devalvirala te da je iranska vojna infrastruktura pretrpjela štetu vrijednu stotine milijardi dolara. No Jacobs mu je odgovorila da iransko vodstvo i dalje ostaje na vlasti, da je na čelo države došao još tvrđi politički vrh te da je Hormuški tjesnac zbog rata zatvoren, dok se i američki građani suočavaju s inflacijom i rastom cijena goriva.

"Izgleda li vam ovo kao pobjeda?" upitala je Rubija tijekom saslušanja. Kasnije je dodala: "Amerikanci nisu glupi, gospodine tajniče. Svi znamo da ovaj rat nije gotov." Rasprava u Kongresu dolazi u trenutku kada rat između SAD-a, Izraela i Irana ulazi u 97. dan, dok raste zabrinutost zbog gospodarskih posljedica sukoba i mogućnosti daljnje eskalacije na Bliskom istoku.