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NE ŠALIMO SE

Internet je poludio za ovim neobičnim trikom: Znate li zašto ljudi stavljaju plastičnu bocu u vodokotlić?

pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
03.06.2026.
u 21:00

Stručnjaci ističu da ovaj trik ne zahtijeva nikakve skupe preinake ni posebne alate, a postavljanje traje tek nekoliko minuta

Kratak tuš, zatvaranje slavine dok perete zube ili punjenje perilice do vrha već su poznate metode za uštedu vode. No, stručnjaci za vodoinstalacije već godinama preporučuju još jedno jednostavno rješenje, o kojem mnogi još uvijek ne znaju, a to je stavljanje plastične boce u vodokotlić, piše poljski Fakt.

Metoda je jednostavna i učinkovita. Dovoljno je napuniti malu plastičnu bocu vodom, dobro je zatvoriti i staviti u spremnik WC školjke. Boca zauzima dio prostora unutar spremnika, što znači da se za njegovo punjenje koristi manje vode. Spuštanje školjke i dalje funkcionira normalno, ali svaki put koristi manju količinu vode. Na prvi pogled učinak možda djeluje neznatno, ali u tjednima i mjesecima koji slijede može donijeti značajnu uštedu, osobito u starijim stanovima gdje stare spužve troše znatno više vode nego moderni modeli.

Stručnjaci ističu da ovaj trik ne zahtijeva nikakve skupe preinake ni posebne alate, a postavljanje traje tek nekoliko minuta. Osim uštede na računu, ova metoda smanjuje i potrošnju pitke vode, što je korisno i za okoliš. Najveće uštede postižu se pravilnim svakodnevnim navikama. Kratki tuš umjesto kupke može uštedjeti desetke litara dnevno. Preporučuje se i zatvaranje slavine tijekom pranja zubiju te pokretanje perilice rublja ili posuđa samo kada je potpuno napunjena.

Veliki gubici vode često nastaju zbog sitnih kvarova kao što su kapljanje slavine ili curenje WC školjke koji mogu tijekom nekoliko mjeseci dovesti do značajnih gubitaka. Montaža perlatora na slavine napuhuje vodeni mlaz čime se smanjuje potrošnja. Za one koji imaju vrt ili travnjak, preporuka je da ga ljeti zalijevaju rano ujutro ili navečer, kada voda sporije isparava i bolje se apsorbira u tlo. 

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Ključne riječi
wc plastična boca vodokotlić Barkod

Komentara 2

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Avatar razmaknica
razmaknica
21:36 03.06.2026.

svaki vodokotlić ima jednostavno podešavanje nivoa vode koju koristi, osim toga treba voditi računa da nešto treba i odnijeti sadržaj iz wc školjke do ulične kanalizacijske cijevi, tako da manjak vode može uzrokovati drugi problem, s vremenom, začepljenje odvoda.....

JE
Jegermeister
22:06 03.06.2026.

Podatkovni centri koji pokreću AI generiraju golemu toplinu. Milijuni litara vode isparavaju u rashladnim tornjevima kako bi se serveri ohladili: Procjenjuje se da samo jedan razgovor s ChatGPT-jem (od 10 do 50 upita) može "popiti" oko pola litre vode.Usporedba s industrijom: Prema najnovijim istraživanjima, globalni AI sustavi godišnje troše više vode nego cjelokupna svjetska industrija flaširane vode.Projekcije do 2030.: Najnoviji izvještaj Ujedinjenih naroda (UN) upozorava da će do 2030. godine AI podatkovni centri trošiti oko 9,3 bilijuna litara vode godišnje, što je jednako osnovnim godišnjim potrebama za vodom cijele podsaharske Afrike (oko 1,3 milijarde ljudi). A nama “savjetuju” da mi štedimo da se sa tom ušteđenom vodom mogla hladiti postrojenja.

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