Internet je poludio za ovim neobičnim trikom: Znate li zašto ljudi stavljaju plastičnu bocu u vodokotlić?

Kratak tuš, zatvaranje slavine dok perete zube ili punjenje perilice do vrha već su poznate metode za uštedu vode. No, stručnjaci za vodoinstalacije već godinama preporučuju još jedno jednostavno rješenje, o kojem mnogi još uvijek ne znaju, a to je stavljanje plastične boce u vodokotlić, piše poljski Fakt.

Metoda je jednostavna i učinkovita. Dovoljno je napuniti malu plastičnu bocu vodom, dobro je zatvoriti i staviti u spremnik WC školjke. Boca zauzima dio prostora unutar spremnika, što znači da se za njegovo punjenje koristi manje vode. Spuštanje školjke i dalje funkcionira normalno, ali svaki put koristi manju količinu vode. Na prvi pogled učinak možda djeluje neznatno, ali u tjednima i mjesecima koji slijede može donijeti značajnu uštedu, osobito u starijim stanovima gdje stare spužve troše znatno više vode nego moderni modeli.

Stručnjaci ističu da ovaj trik ne zahtijeva nikakve skupe preinake ni posebne alate, a postavljanje traje tek nekoliko minuta. Osim uštede na računu, ova metoda smanjuje i potrošnju pitke vode, što je korisno i za okoliš. Najveće uštede postižu se pravilnim svakodnevnim navikama. Kratki tuš umjesto kupke može uštedjeti desetke litara dnevno. Preporučuje se i zatvaranje slavine tijekom pranja zubiju te pokretanje perilice rublja ili posuđa samo kada je potpuno napunjena.

Veliki gubici vode često nastaju zbog sitnih kvarova kao što su kapljanje slavine ili curenje WC školjke koji mogu tijekom nekoliko mjeseci dovesti do značajnih gubitaka. Montaža perlatora na slavine napuhuje vodeni mlaz čime se smanjuje potrošnja. Za one koji imaju vrt ili travnjak, preporuka je da ga ljeti zalijevaju rano ujutro ili navečer, kada voda sporije isparava i bolje se apsorbira u tlo.