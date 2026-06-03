FOTO Evo tko su kriminalci vraćeni iz Crne Gore u Srbiju: Pokušaji ubojstva, nasilje, napadi na studente...

Skupini državljana Srbije u srijedu je na Aerodromu Tivat zabranjen ulazak u Crnu Goru, nakon čega su istim zrakoplovom kojim su doputovali vraćeni u Beograd, izvijestio je crnogorski portal Vijesti. Prema navodima, odluka je donesena nakon sigurnosne procjene crnogorske Uprave policije, koja je zaključila da bi boravak dijela putnika na teritoriju Crne Gore mogao predstavljati rizik za nacionalnu i unutarnju sigurnost države.

Riječ je o skupini koja je tijekom jutra u Tivat stigla čarter letom Air Serbia, na kojem je bilo 90 državljana Srbije. Nakon višesatnog zadržavanja u zračnoj luci, putnici su vraćeni u Srbiju, a zrakoplov je prema Beogradu poletio u 15.53 sati. Mediji navode kako su među stvarima koje su putnici imali sa sobom pronađeni transparenti s natpisom „Srbija pobjeđuje“, komunikacijska oprema za daljinsku vezu te pomorska radiostanica. U Crnu Goru stigli su uoči samita EU i zemalja Zapadnog Balkana.

Prema informacijama izvora bliskog sigurnosnim službama, među vraćenim putnicima nalaze se osobe za koje se procjenjuje da su trebale biti svojevrsna prethodnica izaslanstvu srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Na popisu osoba kojima nije dopušten ulazak nalaze se brojni državljani Srbije koji su se posljednjih godina spominjali u medijskim izvješćima vezanim uz kaznene postupke, navodne veze s vladajućom Srpskom naprednom strankom (SNS) ili sudjelovanje u različitim političkim incidentima. Među njima je, prema pisanju Vijesti, i Jovan Kecman, poznat pod nadimkom Coje, bivši vođa navijačke skupine Korida iz Novog Sada. Prema pisanju srpskih medija, osuđen je zbog pokušaja ubojstva bivšeg policajca Dalibora Bogdanovića nakon pucnjave u Novom Sadu 2014. godine, a prošle godine navodno je sudjelovao u osiguravanju prostorija SNS-a u Novom Sadu.

Ulazak nije dopušten ni Aleksandru Jankoviću, poznatijem kao Aca Hari, kojeg su pojedini mediji i aktivisti povezivali s aktivnostima bliskima Srpskoj naprednoj stranci. Na popisu se nalaze i Mirko Radulović iz Novog Sada te Jovo i Milenko Stanarević iz Vojvodine, od kojih je Jovo Stanarević ranije osuđivan za kaznena djela s elementima nasilja.

Među vraćenim putnicima bio je i Bojan Mihajlović iz Odžaka, bivši MMA borac. Srpski mediji podsjećaju da je prošle godine ranjen tijekom sukoba u jednom ugostiteljskom objektu u Odžacima, u incidentu u kojem se spominjalo i ime Branka Babića, poznatijeg kao "kralj obrva" i jednog od najistaknutijih podupiratelja politike SNS-a. Mihajlović se u medijskim izvješćima posljednjih godina spominjao i u kontekstu više fizičkih obračuna, prijetnji te organizacije MMA događaja koji su izazivali kontroverze u javnosti.

Prema pisanju srpskih medija, Dalibor Stanojević, poznat pod nadimkom "čuvar srednjeg prsta", ranije se dovodio u vezu s napadom na dvojicu oporbenih aktivista koji su pokušali ukloniti transparent postavljen na jednom beogradskom nadvožnjaku.

Među osobama kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru našao se i nogometni menadžer Mirko Radulović iz Novog Sada, podrijetlom iz Ravnog Topolovca, kao i Jovo Stanarević, poznatiji kao Joca iz Srijemske Kamenice. Stanarević je, prema dostupnim informacijama, ranije osuđivan na kraće zatvorske kazne zbog kaznenih djela povezanih s nasiljem, a zabrana ulaska izrečena je i njegovu bratu Milenku Stanareviću.

Među osobama kojima nije dopušten ulazak u Crnu Goru bio je i Nemanja Narac, službenik MUP-a Zemun, kojem se sudi zbog incidenta tijekom prosvjeda "Zastani Srbijo" u Novom Sadu krajem 2024. godine.

Na popisu vraćenih putnika nalaze se i sportaši Janko Kerekes, Vukašin Vakirević i Aleksandar Umićević, kao i Stefan Kojović, kojeg pojedini srpski mediji povezuju s napadima na studente tijekom prosvjeda. Protiv njega se vodi postupak zbog optužbi da je studenticu ozlijedio bejzbolskom palicom.

Među putnicima čarter leta bilo je i više osoba iz političkog i javnog života Srbije, uključujući Vladana Virijevića, bivšeg državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede, kao i nekoliko desetaka drugih državljana Srbije kojima je nakon sigurnosne procjene zabranjen ulazak u Crnu Goru te su vraćeni u Beograd.