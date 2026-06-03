Šok za buduće umirovljenike u Njemačkoj: Tisuće ljudi radilo bi duže, ušteda se broji u milijardama

Njemačka vlada uskoro bi trebala odlučivati o novom paketu reformi, među kojima se posebno ističu promjene u mirovinskom sustavu. Jedna od opcija koja se razmatra jest ukidanje mogućnosti prijevremenog odlaska u mirovinu bez umanjenja primanja za osobe s najmanje 45 godina staža, a procjene pokazuju da bi takav potez mogao donijeti višemilijardske uštede.

Prema analizi Zaklade Bertelsmann, ukidanje ove pogodnosti za jednu generaciju umirovljenika moglo bi smanjiti troškove javnih financija za oko 9,5 milijardi eura. Trenutačno između 250.000 i 280.000 zaposlenika godišnje koristi pravo na odlazak u mirovinu prije zakonske dobi bez penalizacije, pod uvjetom da imaju najmanje 45 godina uplaćenih doprinosa, javlja Fenix magazin.

Studija Njemačkog instituta za ekonomska istraživanja (DIW) pokazuje da bi ukidanje tog modela moglo imati pozitivan učinak i na tržište rada. Procjenjuje se kako bi na raspolaganju ostalo oko 125.000 dodatnih radnika s punim radnim vremenom, što bi ublažilo manjak radne snage u pojedinim sektorima.

Analiza provedena na generaciji rođenoj 1957. godine, koja je trenutno najmlađa potpuno umirovljena skupina, pokazala je da bi samo za tu generaciju mirovinski sustav dugoročno bio rasterećen za oko 10,4 milijarde eura. Istraživači procjenjuju da bi, u slučaju ukidanja ove mogućnosti, pogođene osobe u prosjeku radile još deset mjeseci prije odlaska u mirovinu, a potom bi primale nešto niže mirovine.

Pravo na prijevremenu mirovinu bez umanjenja uvedeno je 2014. godine za osobe koje su najmanje 45 godina uplaćivale doprinose. Oni rođeni prije 1953. godine mogli su se umiroviti sa 63 godine, dok se za mlađe generacije granica postupno povećava. Za osobe rođene 1964. i kasnije najranija dob za ostvarivanje tog prava iznosi 65 godina.

Iako bi ukidanje ove mjere smanjilo prihode pojedinih dijelova sustava socijalne skrbi, poput zdravstvenog i sustava dugotrajne skrbi, istraživači procjenjuju da bi ukupna korist za javne financije i dalje iznosila oko 9,5 milijardi eura po generaciji.

Autori studije ističu da argumenti za promjenu nisu samo financijske prirode. Smatraju da bi dulji ostanak iskusnih i kvalificiranih radnika na tržištu rada mogao pomoći gospodarstvu, dok bi iznimke i posebna rješenja i dalje bila moguća za osobe koje rade posebno zahtjevne i teške poslove.