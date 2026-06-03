Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVIJESNI ZAOKRET?

Baltička država otvorila vrata američkom nuklearnom oružju? Spremni su mijenjati i Ustav

Convoy Support Center
Foto: R7094 Florian Gaertner
1/7
Autor
Tea Tokić
03.06.2026.
u 22:37

Dodatnu pozornost privlači činjenica da litavski Ustav trenutačno zabranjuje prisutnost oružja za masovno uništenje na teritoriju države.

Litva razmatra mogućnost da na svom teritoriju ugosti američko nuklearno oružje, potvrdio je u utorak litavski ministar obrane Robertas Kaunas. Vijest dolazi u trenutku pojačanih sigurnosnih napetosti u Europi te rasprava o budućoj ulozi američkih snaga na europskom kontinentu. Kaunas je novinarima izjavio kako se razgovori s američkom administracijom već vode, naglasivši da Litva aktivno sudjeluje u raspravama o jačanju sigurnosti istočnog krila NATO-a.

"Razgovori su u tijeku", rekao je ministar obrane, dodajući da Litva ne namjerava ostati po strani dok se sigurnosna situacija u regiji mijenja. Kako navodi portal Politico, rasprave dolaze u vrijeme kada Washington preispituje raspored svojih vojnih snaga u Europi, što je među nekim saveznicima izazvalo zabrinutost zbog mogućeg slabljenja obrambenih kapaciteta NATO-a.

Dodatnu pozornost privlači činjenica da litavski Ustav trenutačno zabranjuje prisutnost oružja za masovno uništenje na teritoriju države. Ipak, litavski predsjednik Gitanas Nausėda ranije je sugerirao mogućnost izmjene Ustava, smatrajući da aktualne sigurnosne okolnosti zahtijevaju nove pristupe obrani zemlje.

Prema pisanju Financial Timesa, američki dužnosnici posljednjih mjeseci razgovaraju o mogućem raspoređivanju nuklearnih bojnih glava i strateških bombardera u državama na istočnom krilu NATO-a. Trenutačno se američko nuklearno oružje nalazi u vojnim bazama u Njemačka, Belgija, Italija, Turska, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina. Pregovori se odvijaju i u trenutku kada se iz Litve planira povući oko tisuću američkih vojnika. Kaunas je poručio da Washington još uvijek razmatra mogućnost nove rotacije američkih snaga u baltičkoj državi te da je šira reorganizacija američke vojne prisutnosti u Europi dovela do preispitivanja sigurnosnog rasporeda u regiji.

Cijene na Oktoberfestu otišle u nebo: Evo koliko će posjetitelji morati izdvojiti za kriglu piva
Ključne riječi
Europa SAD nuklearno oružje Litva

Komentara 3

Pogledaj Sve
AN
angelstorm21
23:24 03.06.2026.

Litva kao i druge države oko Rusije shvaćaju konačno da Rusi na čelu sa zločincima kao što su Putin, pop Kiril... predstavljaju veliku ugrozu za opstanak i slobodu. Ujedinjena Europa jedina može Nažalost Europa u svojim redovima ima previše izdajicaa koji rade za zločince kao što je Putin.

A5
a51
23:49 03.06.2026.

niti oni nisu pazili na izborima...

LP
ljerka.p2911
22:59 03.06.2026.

Litva - litvanski, a ne litavski; jer država nije Litava! "Novi" jezikoslovci u nekim stvarima rade sprdnju kontra duha i naslijeđa Hrvatskog jezika!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!