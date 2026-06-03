Baltička država otvorila vrata američkom nuklearnom oružju? Spremni su mijenjati i Ustav

Litva razmatra mogućnost da na svom teritoriju ugosti američko nuklearno oružje, potvrdio je u utorak litavski ministar obrane Robertas Kaunas. Vijest dolazi u trenutku pojačanih sigurnosnih napetosti u Europi te rasprava o budućoj ulozi američkih snaga na europskom kontinentu. Kaunas je novinarima izjavio kako se razgovori s američkom administracijom već vode, naglasivši da Litva aktivno sudjeluje u raspravama o jačanju sigurnosti istočnog krila NATO-a.

"Razgovori su u tijeku", rekao je ministar obrane, dodajući da Litva ne namjerava ostati po strani dok se sigurnosna situacija u regiji mijenja. Kako navodi portal Politico, rasprave dolaze u vrijeme kada Washington preispituje raspored svojih vojnih snaga u Europi, što je među nekim saveznicima izazvalo zabrinutost zbog mogućeg slabljenja obrambenih kapaciteta NATO-a.

Dodatnu pozornost privlači činjenica da litavski Ustav trenutačno zabranjuje prisutnost oružja za masovno uništenje na teritoriju države. Ipak, litavski predsjednik Gitanas Nausėda ranije je sugerirao mogućnost izmjene Ustava, smatrajući da aktualne sigurnosne okolnosti zahtijevaju nove pristupe obrani zemlje.

Prema pisanju Financial Timesa, američki dužnosnici posljednjih mjeseci razgovaraju o mogućem raspoređivanju nuklearnih bojnih glava i strateških bombardera u državama na istočnom krilu NATO-a. Trenutačno se američko nuklearno oružje nalazi u vojnim bazama u Njemačka, Belgija, Italija, Turska, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina. Pregovori se odvijaju i u trenutku kada se iz Litve planira povući oko tisuću američkih vojnika. Kaunas je poručio da Washington još uvijek razmatra mogućnost nove rotacije američkih snaga u baltičkoj državi te da je šira reorganizacija američke vojne prisutnosti u Europi dovela do preispitivanja sigurnosnog rasporeda u regiji.