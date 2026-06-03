Britanci izašli na ulice nakon brutalnog ubojstva: Starmer pozvao na smirivanje tenzija

Ubojstvo 18-godišnjeg Henryja Nowaka u Velikoj Britaniji ponovno je otvorilo raspravu o britanskim zakonima o noževima, ali i o odnosu institucija prema nasilnom kriminalu i sigurnosti građana. Henryja je u Southamptonu nasmrt izbo Vickrum Digwa, koji je tijekom postupka tvrdio da je veliki nož nosio iz vjerskih razloga. Sud ga je osudio na doživotni zatvor uz minimalno 21 godinu iza rešetaka. Danas su izbili i neredi u Southamptonu, a britanski premijer Keir Starmer osudio je nasilje na ulicama poručivši kako je "ovo vrijeme za ozbiljan rad, a ne za bijes". Njegova izjava protumačena je i kao kritika lidera desnice Nigela Faragea, koji je ranije oštro reagirao na slučaj i stanje sigurnosti u Britaniji.

🇬🇧 Polacy w Wielkiej Brytanii dołączyli do protestów po tragicznej śmierci Henry'ego Nowaka.



Henry Nowak był polskiego pochodzenia 🇵🇱 pic.twitter.com/VraCqkQCQZ — Bruno Topola (@BrunoTopola) June 3, 2026

Prema pisanju BBC-a , Digwa je sa sobom imao nož s oštricom dugom oko 21 centimetar. Britanski zakoni dopuštaju određene iznimke kada je riječ o nošenju noževa iz vjerskih razloga, a posebno se odnose na kirpan, ceremonijalni bodež koji nose pripadnici sikhske zajednice.

🇬🇧 Bodycam footage has been released showing Henry Nowak begging for an ambulance before being handcuffed behind his back.



Nowak: "I've been stabbed"



Officer: "I don't think you have mate"



Follow: @europa pic.twitter.com/WqYV760Y14 — Europa.com (@europa) June 1, 2026

Sudac William Mousley tijekom izricanja presude rekao je kako osobe koje nose takve noževe zbog vjerskih razloga uglavnom ne budu kazneno gonjene zbog samog posjedovanja oružja, no istaknuo je da takvo pravo nosi veliku odgovornost. Sikh Federation nakon presude poručio je kako nož kojim je ubijen Henry nije bio tradicionalni kirpan.

Slučaj je izazvao dodatni bijes javnosti nakon što su se pojavile informacije da je teško ranjeni Henry bio stavljen u lisice dok je ležao na tlu i molio za pomoć. Policija Hampshirea sada tvrdi da mladiću nije bilo spasa bez obzira na postupanje policajaca. Prema riječima sudskog patologa, oštrica je probila srce toliko duboko da je ozljeda od samog početka bila smrtonosna. Krv se pritom zadržavala unutar prsnog koša pa rana nije odmah izgledala toliko ozbiljno. Zamjenik glavnog policijskog zapovjednika izjavio je kako "nije bilo ničega što su policajci toga dana mogli učiniti da spase Henryja", prenio je Visegrad24.

Načelnik policije Hampshirea Alexis Boon ispričao se zbog postupanja policajaca prema Henryju Nowaku, koji je bio stavljen u lisice dok je umirao nakon uboda nožem. Poručio je kako policija “iskreno žali” zbog toga, ali je odbacio optužbe o “dvostrukim standardima” i tvrdnje da je Henry drugačije tretiran zbog svoje rase, prenosi Telegraph .

🇬🇧 Hampshire police claim that Henry Nowak would have died anyway, regardless of whether he was handcuffed or not.



The Hampshire police have issued an official defense for the actions taken by the officers who handcuffed 18-year-old Henry Nowak as he was pleading for help.



The… pic.twitter.com/CzgVuQs6TK — Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

Henryjev otac Mark Nowak smatra da takvo objašnjenje ne opravdava način na koji je njegov sin tretiran u posljednjim trenucima života. "Mom sinu uskraćeno je pravo da umre dostojanstveno, uz pomoć i mir", rekao je nakon suđenja.

Slučaj je ponovno pokrenuo raspravu o sigurnosti na britanskim ulicama i rastu nasilja hladnim oružjem, koje je posljednjih godina postalo jedan od najvećih sigurnosnih problema u zemlji. Kritičari britanskog sustava upozoravaju da zakoni s brojnim iznimkama i neujednačenim pristupom stvaraju osjećaj nesigurnosti među građanima, dok institucije često djeluju sporo i neodlučno prema nasilnim počiniteljima. Sikhi su pripadnici monoteističke religije nastale u 15. stoljeću na području današnje Indije, a većina ih potječe iz regije Punjab. Prepoznatljivi su po turbanima, bradama i nošenju kirpana, koji za njih predstavlja simbol obrane pravde, vjere i zaštite slabijih. Kroz povijest su poznati kao vješti ratnici i imaju brojnu dijasporu diljem svijeta, tako i u Hrvatskoj.

U javnosti se sve češće postavlja pitanje je li Velika Britanija izgubila kontrolu nad dijelom sigurnosnog sustava i jesu li aktualni zakoni još uvijek prilagođeni stvarnosti na ulicama britanskih gradova.