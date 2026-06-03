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POPLAVA RADILA PROBLEME

VIDEO Kaos u garaži splitskog trgovačkog centra: Vozači satima nisu mogli van, pa su glasno protestirali

Foto: Screenshot FB/Pixsell
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Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
03.06.2026.
u 23:30

Zbog poplavljene garaže brojni vozači nisu mogli prići vozilima, a pojedini automobili ostali su satima parkirani na istom mjestu

Snažno nevrijeme koje je u srijedu zahvatilo Split prouzročilo je brojne probleme diljem grada, a posljedice su se osjetile i u podzemnim garažama. Društvenim mrežama širi se snimka iz garaže trgovačkog centra Mall of Split na kojoj se vidi veća količina vode koja je prodrla u prostor za parkiranje. Zbog poplavljene garaže brojni vozači nisu mogli prići vozilima, a pojedini automobili ostali su satima parkirani na istom mjestu.

Prema navodima osobe koja je objavila video, dio vozila u garaži se nalazio još od podnevnih sati, dok je izlaz iz objekta bio znatno otežan zbog vode koja se zadržala na prilaznim površinama. Na snimci su vidljivi automobili okruženi vodom, a prizori iz garaže više nalikuju na poplavljeno sklonište nego na uobičajeni parkirni prostor trgovačkog centra.

Podsjetimo, snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom tijekom dana izazvalo je brojne poteškoće u Splitu. Pojedine prometnice bile su pod vodom, promet se odvijao otežano, a građani su na društvenim mrežama objavljivali snimke poplavljenih ulica i začepljenih odvodnih sustava.

Mnogi Splićani u komentarima ističu kako ih ovakvi prizori, nažalost, više ne iznenađuju te upozoravaju da se slični problemi pojavljuju gotovo pri svakom jačem nevremenu. Za sada nema službenih informacija o eventualnoj materijalnoj šteti u garaži niti o mogućim intervencijama nadležnih službi.
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Ključne riječi
voda garaža nevrijeme Split

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