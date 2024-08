Vlasnik vile u Ninu ostao u šoku nakon boravka djece iz borilačkih klubova, oni tvrde: 'Ovako lošeg domaćina nismo upoznali'

''Pogledajte kako 'gosti' ostave apartman nakon par dana'', stoji u podrobnoj objavi vlasnika vile Dalibor u Ninu Dalibora Lovrića koji se na društvenim mrežama odlučio požaliti na nered u apartmanu koji ga je dočekao. U njegovoj su vili boravila djeca iz sportskih kluba iz Đakova i Vinkovaca koja su bila u Ninu zbog sportskog natjecanja u Zadru, a Lovrić je ispričao u kakvom je stanju bio apartman kada je ušao.

Pišanje u jacuzziju, skidanje i skrivanje slika po ormarima, namjerno podmetanje hrane i jaja ispod posteljine, hrenovke i hrana u vazama, namještaj zamazan tekućinom, ulje proliveno po kuhinjskom podu... samo su neke od situacija koje je zatekao, a sve je odlučio i snimiti kako bi pokazao što se događalo. Smeće nije bilo bacano danima, tvrdi Lovrić nazivajući njihovo ponašanje huliganskim, a maloljetnici su ostavljali i svoje čarape, donje rublje i prljavo suđe.

"Budući da su maloljetnici, policija kaže da moraju prisustvovati njihovi roditelji ili staratelji pri očevidu štete te kod izjava, a kako su iz Đakova i Vinkovaca, odustao sam od te namjere jer bi u tom slučaju danima apartman morao ostati u ovakvom stanju, a smrad je bio nesnošljiv", rekao je u objavi. ''Već tri dana pokušavamo sanirati štetu uz maksimalni trud čistačica, morao sam gostima koji su trebali ući otkazati jer stalno nailazimo na minirana područja i štetu koju su kamuflirali."

"Ne znam otkud su ti mladi ljudi crpili snagu i inspiraciju, morali su sve to namjerno napraviti. Očito je da je izostao njihov staratelj i kućni odgoj u ovom slučaju. To se zove huliganstvo, iz ovakvih ljudi koji nisu kulturni te ne poštuju kućni red izrastaju huligani. Svi oni koji rade nerede na sportskim natjecanjima i oko njih. Svi oni koji su ovo napravili imaju svoje ime i prezime, uredno su prijavljeni i evidentirani pri dolasku u smještaj, znači oni se ne boje sankcija koje bi nakon ove devastacije trebale uslijediti", dodao je.

Lovrić je u objavi uključio i razgovor s Mirom Erkapićem, čelnikom oba sportska kluba, koji je u porukama tvrdio kako se ''sav nered može riješiti spremanjem za jedno popodne jer ništa od stvari nije oštećeno, polupano ili otuđeno''. Za Jutarnji list ispričao je kako su djeca ''podlegla provokacijama zbog čega su ostavila nered'', dodajući kako ''ovako lošeg domaćina nije upoznao''.

– Puno bi lakše bilo da smo otišli najnormalnije i pridružili se salvi loših recenzija i iskustva otprije. Objekt je prije svega odabran zbog besplatnog parkinga i spa centra koji je ulazio u cijenu najma. Umjesto besplatnog parkinga, iznajmljivač nam je rekao da parkiramo na ulici zbog čega nam je naplaćeno 40 eura kazne za nepropisno parkiranje, a iznajmljivač nam je na to rekao da je to jeftinije od parkinga u centru. Bio je to samo jedan od bezobraznih komentara i provokacija. Što se tiče spa centra, dečkima je bila potrebna sauna za skidanje kilograma. Prvo nam je iznajmljivač rekao da se treba najaviti za idući dan, a kad su to dečki napravili, drugi dan otjerao ih je uz povik: imate vani na suncu saunu – odgovorio je Erkapić.

– Dugo nisam vidio prljavije mjesto, posebno dvorište, ali i stan u kojem smo pri ulasku našli stari sendvič i hrvatske kune, koje zorno govore o tome kad je netko od profesionalaca to sve čistio. Šezdeset posto televizora nije bilo u funkciji, a higijenske potrepštine smo morali sami kupovati jer su nam dali mokar WC papir. Vidim da postoji jedna cijela mala populacija ljudi koja je prošla sličan ili gori pakao kakav smo mi prošli, s nekima i komuniciramo. Zaista rijetko viđene užasne recenzije, ali koje ipak ne dočaravaju dovoljno osjećaj odvratnoće koji smo imali na koži. Neobjašnjivo loše ponašanje – dodao je.