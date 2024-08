Turisti otkrili najgore muzeje u kojima su bili: 'Nisam siguran je li to muzej ili prevara'

Jeste li ikada posjetili neku razvikanu turističku astrakciju i ostali razočarani? Korisnik "MarathonMarathon" na Redditu je pokrenuo temu 'Koji su najgori muzeji u kojima ste bili?', a mnogi ljudi dali su si oduška da opišu svoja loša iskustva, piše Daily Mail. Mnogi su ostali razočarani Muzejom Checkpoint Charlie u Berlinu. Jedan korisnik opisao ga je kao "komercijalnu turističku zamku" i dodao da "postoje bolji načini da steknete osjećaj kako je izgledao život u Zapadnom Berlinu".

Javio se još jedan korisnik koji je imao velika očekivanja od muzeja. Obojica tvrde da je muzej bio neorganiziran i s niskim trudom, dok su informacije bile u nultom kronološkom redu.

Rodna kuća Karla Marxa u njemačkom gradu Trieru također je ostavila turiste nezadovoljnima. "Nisam siguran je li to bio muzej ili prevara", komentirao je jedan Redditor. Mnogu su muzej opisali kao "vrlo gust" te su rekli da "nije bilo lako upiti bilo što".

Korisnik "scavenger7" opisao je Islandski muzej filologije u Reykjaviku, ili kako su ga nazvali "Muzej penisa", kao "razočaravajuć". "Očekivao sam da će biti erotski, ali to je samo zbirka ukiseljenih spolovila životinja izvađenih iz njihovih vlasnika. Vjerojatno najmanje seksi stvar koju bih mogao zamisliti", napisao je korisnik.

Muzej voštanih figura u Rimu s likovima od papa do starih Rimljana, također je loše prošao. Jedan korisnik kritizirao ga je kao "zapanjujuće nesposobnim". Redditori su tvrdili i da su vidjeli kukce izložene u barcelonskom Muzeju čokolade.

Foto: Shutterstock

"Slučajno smo naišli na to i pomislili: 'Hej, zašto ne'. Bilo je to] najgorih 20 minuta u mom životu. Svaki pojedini eksponat, lijepo napravljen, da budemo pošteni, vrvio je od crva", opisao je korisnik. Drugi je dodao da nije ugledao mnogo kukaca, ali da je to "još uvijek jedno od najgorih mjesta za koje je platio ulaz".

Ništa bolje nije prošao ni Muzej Heineken u Amsterdamu, a korisnik "moes23" se požalio da bi vam "bilo bolje da samo slikate zgradu i zatim odete na pivo negdje". "Jednostavno vas požuruju kroz cijeli muzej, a ništa što naučite ne bi se razlikovalo od brze pretrage na Wikipediji", opisao je svoje iskustvo.

Francuska također ima neuspjeh koji se odnosi na Muzej Salvadora Dalija u Parizu. Redditor ju je opisao kao "turističku zamku", atrakciju koja je "više poput Dalijeve suvenirnice za koju plaćate da uđete". "Imaju mali pregršt Dalijevih skulptura, a onda su to uglavnom Dalijeve fotografije, naslovnice časopisa s njim i glupi hologrami", dodao je drugi korisnik.

Foto: Shutterstock

Postoji li loši muzeji i u Ujedinjenom Kraljevstvu? London Dungeon ili Tamnica izazvalo je nezadovoljstvo koji se požalio da je to "potpuno smeće" i "depresivna zbirka opreme za mučenje". Ni Nacionalni ratni muzej dvorca Edinburgh nije opravdao pompe. Korisnik "MungoShoddy" rekao je da je muzej "bez sumnje prekrasan ako imate sklonosti prema prašnjavim vojnim uniformama i izblijedjelim zastavama".

I na drugoj strani svijeta postoje loši muzeji. Nagrađivani Muzej matematike (ili MoMath) na Manhattanu također je razočarao, a jedan ga je korisnik označio kao jedan od "najskupljih, najmanje nagrađivanih muzeja na svijetu". "Ulazak je koštao 25 dolara za i bile su samo dvije sobe. Izbjegavati", dodao je. U negativnoj recenziji pridružio mu se još jedan korisnik koji se požalio da se "osjeća prevarenim nakon što su lutali da bi ubili vrijeme".

Muzej nebodera u New Yorku je, "potpuni gubitak vremena". "Ima istu razinu izvedbe kao kada netko isprinta stranice s Wikipedije i zalijepi ih na zid", napisao je jedan Redditor.

Muzej suđenja vješticama u Salemu u Massachusettsu također nije impresionirao, a korisnik "climbing_headstones'"opisao ga je kao "neimpresivan" te se korisnik 'sols_gatsby' složio. "Da, to su samo neki neukusni manekeni nakon kojih slijedi suvenirnica", zaključio je.

