Plenković: Prvo pucamo, nakon toga ne puštamo u kafiće, što je treći korak?

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a ponovno se osvrnuo na slučaj riječkog ugostitelja, koji je HDZ-ovcima i simpatizerima poručio da nisu dobrodošli, te poručio da ne želi "voditi polemiku s vlasnikom Tri majmuna".

"Nebitna su 'Tri majmuna', nebitan je autor toga. Onaj koji je bitan, bitan je trend i poruka, to je jako važno. I bitan je izostanak jedne ipak ozbiljnije reakcije riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela i totalna šutnja Primorsko-goranskog župana Zlatka Komadine", rekao je Plenković nakon sjednice.

Plenković je to kazao upitan za komentar otvorenog pisma koje mu je uputio riječki gradonačelnik Vojko Obersnel poručivši kako je njegova današnja reakcija na pogrešnu objavu jednog riječkog ugostitelja na društvenim mrežama bila preoštra.

"On mene pita, ako sam dobro vidio, što ja imam s Rijekom. Ja Rijeku volim, u Rijeku često dolazim, u Rijeci je živio moj stric, žive moji rođaci, Rijeka mi je jedan od najdražih gradova uopće u Hrvatskoj. Činim sve da joj pomognem koliko god mogu, ali i cijeloj Primorsko-goranskoj županiji. Nema nikakve veze obrazac ponašanja jednoga pojedinca s gradom Rijekom niti s Primorsko-goranskom županijom", rekao je.

Pozdravio je reagiranje pučke pravobraniteljice Lore Vidović na njegovu današnju reakciju vezanu uz tu spornu objavu.

"Valjda je trebalo da ja to kažem pa da se netko sjeti da to ipak nije okej. Nije normalno da netko kaže da HDZ-ovci sve one koji ne misle kao oni proglašavaju srbočetnicima. Dakle, za razliku od većine ljudi koji to, naravno, niti su registrirali, niti su primijetili, niti su pročitali, a o tome imaju neki komentar – to reći meni ili Vladi u koja je u koaliciji sa SDSS-om već drugi put zaredom. Vladi i premijeru, pred čiji je ured netko došao pucati automatskim oružjem. Zbog čega? Pa valjda zbog toga što smo u koaliciji sa SDSS-om. Nije došao zato što smo u koaliciji s gospodinom Obersnelom. To su vrlo ozbiljne kvalifikacije u hrvatskom društvu koje dižu podjele, isključivost, radikalizaciju, površnost, paušalnost na jednu razinu primitivizma kojem ja kažem ne", poručio je Plenković.

Istaknuo je da je potez riječkog kafića primjer šovinizma i rasizma.

- Ovo je vrlo jasan primjeri koji dobiva odjek, znate kako – tako da ga mediji prenesu. I što ćemo mi sada? Šutjeti na to? Koji je idući korak? Prvo pucamo, onda nakon toga ne puštamo u kafiće, što je treći korak? Kad netko ode tu u šetnju da ga netko s letvom po glavom lupi? To ne može. To je poanta. Moramo stvari nazvati onakvima kakve jesu. Ovo je šovinizam i rasizam. Koji je idući korak, možete i sami zaključiti - dodao je.

Smatra i da je mladić koji je pucao na Banske dvore (Danijel Bezuk) učinio to jer je HDZ u koaliciji sa SDSS-om.

Rekao je da više ne želi ulaziti u polemiku sa vlasnikom riječkog kafića "Tri majmuna" Tomislavom Kovačevićem, podsjetivši što je sve njegova vlada učinila kako bi pomogla poduzetnicima. "Nije ovo pitanje grada ili županije u kojoj se to događa, nego je to pitanje poruke", istaknuo je.

Privremenost karaktera angažmana dolazi od Vanđelića, a ne od nas

Predsjednik Vlade i HDZ-a Plenković, na opetovana novinarska pitanja, nije želio odgovoriti hoće li dosadašnji privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba Damir Vanđelić biti izabran za ravnatelja.

"Predlažem da vi, umjesto da meni postavljate pitanje, sada zatražite intervju sa Vanđelićem i pitate njega da li je on kazao da želi

biti na čelu Fonda do ljeta. I da onda iz toga zaključite karakter privremenosti", poručio je. Također, nije želio spekulirati o odluci Upravnog vijeća Fonda za obnovu Zagreba koje odluku o novom ravnatelju treba donijeti sutra.

Ministar graditeljstva Darko Horvat rekao je u ponedjeljak da će Upravnom vijeću Fonda za obnovu Zagreba kojem je na čelu, predložiti da za ravnatelja Fonda izaberu dosadašnjeg privremenog ravnatelja Damira Vanđelića.

"Ako smo ga stavili za privremenog ravnatelja i ako se raspisao natječaj i ako je ministarstvo to dobro analiziralo - onda bi Upravno vijeće moglo donijeti i odluku. Ali neću ja to prejudicirati danas. Privremenost karaktera angažmana dolazi od njega (Vanđelića), a ne od nas", rekao je Plenković.

Izvijestio je novinare i da su na sjednici najviših stranačkih tijela, među inim, raspravili sve kandidature za predstojeće lokalne izbore pojasnivši kako još samo HDZ Primorsko-goranske županije nije odredio svog kandidata za župana. Navevši kako su za sve ostale sve potvrđeno i riješeno, istaknuo je da imaju tri kandidatkinje za županice - Antoniju Jozić u Požeško-slavonskoj županiji, Martinu Hajdin u Karlovačkoj te Irenu Hrstić u Istarskoj županiji.