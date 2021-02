Vlasnik teretane pušten iz pritvora: 'Policajcima je bilo neugodno što moraju raditi svoj posao'

Vlasnik zagrebačke teretane Andrija Klarić, koji je pritvoren nakon što je protivno epidemiološkim mjerama otvorio u ponedjeljak vrata teretane za sve korisnike, pušten je iz pritvora nakon što je saslušan u državnom odvjetništvu.

- Moram reći da su policajci bili fenomenalni. Baš su bili prava ekipa. Tijekom ispitivanja na kraju je zaključak bio - heroj, a ne zločinac. Tako da to govori o tome kako oni misle o tome. Primijetio sam da im je bilo vrlo neugodno što to moraju raditi. Ne samo njima, nego i inspektoricama i gospodinu koji su morali zapečatiti objekt. Zabranili su mi i online rad - kazao je Klarić nakon puštanja, ističući da nije problem u onima koji izvršavaju zakon, nego u onima koji ga donose.

- Kažu da svi trpimo jednu krizu. To nije istina. Oni nisu financijski osjetili krizu. Mi smo na rubu preživljavanja - dodao je.

Komentirajući doživljaje iz pritvora, kazao je : - Nisam znao je li jutro ili dan. Bio sam u nekoj sobici šest sati s nekakvim drvenim stolcem. Ekipa je stvarno super, malo smo se šalili.

Pozvao je sve sutra na prosvjed, a od premijera traži ostavku.

- Kada nepravda postane zakon, onda otpor postaje obaveza. Za ružne stvari nisu krivi zločesti ljudi, nego dobri koji nisu učinili ništa da ih spriječe. Mi trebamo učiniti sve što možemo da spriječimo one koji rade krivo. Pozivam sve sutra na prosvjed u 10 sati da pošaljemo snažnu poruku Vladi. Politikom koju vode doveli su do toga da nije riješen problem već 11 mjeseci. Pozivam premijera na ostavku, da prepusti nekome drugome tko će to bolje činiti - rekao je.

Istaknuo je da je Vladina politika nelogična, nekonzistentna.

"Odgovarao je na pitanja državnog odvjetništva, aktivno se branio, detaljno iznio što je imao. Zamjenica državnog odvjetnika odlučila je da neće tražiti istražni zatvor. Znači da će biti pušten na slobodu", kazao je ranije Gordan Marović, odvjetnik Andrije Klarića za Vijesti Nove TV

O tome hoće li biti podignuta kaznena prijava ili ne, kaže, odlučit će državno odvjetništvo. "U rukama državnog odvjetništva je odluka o tome hoće li nastaviti progon i podignuti optužnicu ili ne, ja se nadam da neće, ali ne isključujemo i tu mogućnost", kazao je Marović.

Podsjetimo, Klarić je kažnjen s ukupno 30 tisuća kuna odlukom Stožera civilne zaštite, dok mu je Državni inspektorat zapečatio objekt na 30 dana ili do opoziva odluke Stožera.