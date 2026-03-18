AMERIKANAC ZADUŽEN ZA UKRAJINU

General ostavio klasificirane karte u vlaku i pretjerao s alkoholom: 'Oči su mu bile krvave'

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité le commandement de l'armée américaine en Europe et en Afrique à Wiesbaden (Allemagne)
Foto: Ukraine Presidency via Bestimage
Dora Taslak
18.03.2026.
u 07:47

Dok je bio na putu prema Veleposlanstvu SAD-a i kasnio, Antonio Aguto je pao, udario bradu o beton i poderao jaknu

General američke vojske, koji je koordinirao podršku Ukrajini, ostavio je klasificirane dokumente u vlaku u Europi te jedne noći neprimjereno popio previše alkohola, prema izvješću Ureda glavnog inspektora Ministarstva obrane. General Antonio Aguto, sada umirovljen, bio je zapovjednik Grupe za sigurnosnu pomoć – Ukrajina sa sjedištem u Wiesbadenu u Njemačkoj, od 2022. do kolovoza 2024. godine. 

Aguto se 3. travnja 2024. vraćao iz Ukrajine u Njemačku kada je imao klasificirane karte koje su bile pohranjene u cilindričnoj cijevi, a ne pravilno zapakirane u dvostruku omotnicu ili zaključani spremnik, navodi se u izvješću temeljenom na razgovorima s 33 svjedoka. Kada je vlak stigao u Poljsku 4. travnja, cijev s kartama ostala je u vlaku. Unatoč tome što nije bio zadužen za unošenje i iznošenje materijala u vlak i iz njega, Aguto je istražiteljima rekao da preuzima odgovornost za privremeni gubitak karata. Naime, dokumenti su nađeni u vlaku te ih je ukrajinski kondukter dostavio Veleposlanstvu SAD-a, prenosi Fox News

Osim nestalih dokumenata, izvješće je zabilježilo incident koji se dogodio 13. svibnja 2024. Tada je Aguto, tijekom putovanja u Ukrajinu, popio dvije boce od 500 ml gruzijske rakije s 40-50 % alkohola. Kasnije te večeri je, prema navodima, izgubio ravnotežu i pao u hotelskoj sobi što je rezultiralo potresom mozga. Sljedećeg jutra ponovno je pao i bio je nerazgovijetan tijekom sastanka na visokoj razini s tadašnjim državnim tajnikom Antonyjem Blinkenom, američkim veleposlanikom u Ukrajini i ukrajinskim vojnim generalima. 

Dok je bio na putu prema Veleposlanstvu SAD-a i kasnio, Aguto je pao, udario bradu o beton i poderao jaknu. Prema jednom svjedoku, na sastanku se pojavio izgledajući "potpuno neuredno“ i "izvan sebe“. Američki veleposlanik u Ukrajini rekao je istražiteljima da je bio zabrinut da je Aguto možda drogiran. "Njegov izgled bio je neuredan, oči su mu bile krvave, imao je veliku i vidljivu ranu na laktu, govorio je sporije, činio se zbunjenim, ponavljao je isto pitanje i često se vraćao na istu temu. Kasnije poslijepodne potražio je liječničku pomoć, što je potvrdilo da je pretrpio umjeren do teški potres mozga", navodi se u izvješću te dodaje kako je kasnije utvrđeno da je sve bila posljedica prekomjernog konzumiranja alkohola.
Sada i on okreće leđa Trumpu? Posljedice rata za najveće gospodarstvo EU-a postaju sve jasnije
