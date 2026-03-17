U Dugopolju logistički centar Studenca od 4,5 milijuna eura

Novi logističko-distributivni centar Studenca danas je svečano otvoren u Dugopolju. Smješten unutar kompleksa VGP Park Split, ovaj objekt površine 23 tisuće četvornih metara predstavlja novo važno pojačanje distribucijskoj mreži kompanije. U opremanje i sustave novog centra uloženo je više od 4,5 milijuna eura, a u njemu će raditi 260 zaposlenika koji će svakodnevno osiguravati učinkovitu opskrbu mreže trgovina diljem Dalmacije, priopćili su iz Studenca koji se ubraja među poduzetnike s najvećim prihodima u tom području.

– Naš format trgovine temelji se na brzoj i praktičnoj svakodnevnoj kupnji i zato je jako važno da imamo pravi asortiman, na pravom mjestu i u pravo vrijeme. U komercijali smo danas usmjereni na segmentaciju trgovina, optimizaciju asortimana, atraktivnije promocije, više pogodnosti za kupce i investicije u konkurentnije cijene. Naša nova dva objekta, LDC u Zagrebu i LDC u Dugopolju u kojemu smo danas, podržat će nas u tome – naglasio je Ivan Slavica, član Uprave i glavni operativni direktor za komercijalne poslove u Studencu.

Novi Studenčev LDC smješten je unutar kompleksa VGP Park Split, koji se prostire na površini od 187 tisuća četvornih metara, a otvorenje se događa u godini u kojoj Studenac obilježava 35 godina poslovanja. Prvo veliko skladište u Dugopolju sagrađeno je 2006., a za koji tjedan počinju isporuke iz novoga LDC-a prema gotovo 700 trgovina diljem Dalmacije, rekao je Tomislav Štos, direktor upravljanja lancem opskrbe.

Realizacija ovakvih ključnih infrastrukturnih projekata omogućuje daljnji nastavak centralizacije dostava prema najvećoj maloprodajnoj mreži u Hrvatskoj, kažu iz Studenca. Otkako je tvrtku preuzeo poljski fond kojim upravlja tvrtka Enterprise Investors, 2018. je započela sveobuhvatna transformacija njezina poslovanja obilježena brojnim akvizicijama i organskim rastom diljem zemlje, a od 2024. i u Sloveniji. Kao jedan od najbrže rastućih maloprodajnih trgovaca prehrambenim proizvodima u srednjoistočnoj Europi, Studenac je na kraju 2025. u Hrvatskoj upravljao s više od 1400 trgovina i zapošljavao više od 7000 radnika. Prihodi tvrtke porasli su s 309,5 milijuna eura ostvarenih 2021. na 816,5 milijuna eura koliko je zabilježeno 2024., što predstavlja složenu godišnju stopu rasta (CAGR) od 38%.