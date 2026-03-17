Uskoro za istim stolom? Plenković predložio Milanoviću sazivanje sjednica VNS-a i Vijeća za obranu

Premijer Andrej Plenković uputio je u utorak poslijepodne dopis predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću u kojem mu predlaže sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu isti dan u tjednu od 23. do 27. ožujka, potvrđeno je Hini iz Vlade. Inicijativa predsjednika Vlade Plenkovića ima za cilj raspraviti posljedice ratnih zbivanja na globalnoj i europskoj razini na energetske i ekonomske prilike u Hrvatskoj. Također, predložio je i raspravu o daljnjim aspektima modernizacije Hrvatske vojske i jačanju njenih obrambenih sposobnosti, naveli su iz Vlade.

Kako će inicijativu za sazivanje sjednica uputiti predsjedniku Republike, Plenković je najavio još jučer nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. "Mi ćemo uputiti inicijativu za sazivanje jer mislimo da ima previše tema oko kojih se barem možemo razgovarati. Očito se niti oko čega nećemo složiti jer ipak imamo predsjednika Republike koji sve ove godine vodi prorusku, anti-ukrajinsku, anti-NATO politiku, anti-EU politiku i u zadnje vrijeme je krenuo u anti-izraelsku politiku", izjavio je novinarima. Pojasnio je tom prigodom da sjednicu želi sazvati zbog ruske agresije na Ukrajinu kao i rata na Bliskom istoku koji će utjecati na cijene energenata. "Možemo razgovarati o tome i o posljedicama tih situacija. Ne moramo se složiti, ali barem da čujemo što tko o tome misli", kazao je Plenković.