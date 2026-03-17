Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INICIJATIVA PREMIJERA

Uskoro za istim stolom? Plenković predložio Milanoviću sazivanje sjednica VNS-a i Vijeća za obranu

Zagreb: Andrej Plenković prisustvovao je na 16. memorijalnom bridz turniru Svetozara Emila Tedeschija
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Hina
17.03.2026.
u 17:37

Predložio je i raspravu o daljnjim aspektima modernizacije Hrvatske vojske i jačanju njenih obrambenih sposobnosti, naveli su iz Vlade

Premijer Andrej Plenković uputio je u utorak poslijepodne dopis predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću u kojem mu predlaže sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu isti dan u tjednu od 23. do 27. ožujka, potvrđeno je Hini iz Vlade. Inicijativa predsjednika Vlade Plenkovića ima za cilj raspraviti posljedice ratnih zbivanja na globalnoj i europskoj razini na energetske i ekonomske prilike u Hrvatskoj. Također, predložio je i raspravu o daljnjim aspektima modernizacije Hrvatske vojske i jačanju njenih obrambenih sposobnosti, naveli su iz Vlade.

Kako će inicijativu za sazivanje sjednica uputiti predsjedniku Republike, Plenković je najavio još jučer nakon sjednice Predsjedništva  i Nacionalnog odbora HDZ-a. "Mi ćemo uputiti inicijativu za sazivanje jer mislimo da ima previše tema oko kojih se barem možemo razgovarati. Očito se niti oko čega nećemo složiti jer ipak imamo predsjednika Republike koji sve ove godine vodi prorusku, anti-ukrajinsku, anti-NATO politiku, anti-EU politiku i u zadnje vrijeme je krenuo u anti-izraelsku politiku", izjavio je novinarima.  Pojasnio je tom prigodom da sjednicu želi sazvati zbog ruske agresije na Ukrajinu kao i rata na Bliskom istoku koji će utjecati na cijene energenata. "Možemo razgovarati o tome i o posljedicama tih situacija. Ne moramo se složiti, ali barem da čujemo što tko o tome misli", kazao je Plenković.

Ključne riječi
Vijeće za nacionalnu sigurnost Zoran Milanović Andrej Plenković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!