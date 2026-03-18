TRGOVINA DROGOM

Hrvat vodi narko bandu koja iz Južne Amerike šalje kokain u Europu? Uhićen njegov suradnik

Zapljena heroina u Hrvatskoj: U Luci Ploče zaplijenili su 220 kilograma heroina i 62 kilograma kokaina
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
Miho Dobrašin/Hina
18.03.2026.
u 07:24

Peruanski istražitelji vjeruju da je financirao nabavu i slanje kokaina u Europu, te da je imao veze u Turskoj i Danskoj

Kolumbijska policija uhitila je Juana Camila Muñoza Rodrígueza koji je navodno s 59-godišnjim hrvatskim državljaninom Alenom Bunićem izvozio kokain iz Južne Amerike u Europu, izvijestile su kolumbijske novine El Tiempo. Muñoz Rodríguez, poznat kao „Lalo“, uhićen je na imanju u mjestu Sabaneta, udaljenom 14 kilometara od grada Medellina. „Od 2015. godine je bio uključen u narko-strukturu koju je vodio hrvatski državljanin Alen Bunić“, naveo je El Tiempo pozivajući se na neimenovane izvore.

Kolumbijska policija je bila uhitila Bunića, inženjera rudarstva i trgovca, u kolovozu 2023. u trgovačkom centru u Medellinu. Priveden je temeljen Interpolove tjeralice koju je raspisao Peru optuživši ga da je iz peruanske luke Callao slao kokain brodskim kontejnerima u Europu. Bunić je bio sproveden u pritvor u Bogotu, glavni grad Kolumbije, gdje je čekao izručenje. No Peru nije unutar 90 dana formalizirao zahtjev za izručenjem, pa je na traženje njegove obrane pušten na slobodu.

„Peru nije predao dokumentaciju u predviđenom roku i zbog toga je morao biti pušten na slobodu. Trebao bi biti u Medellínu“, izjavio je njegov odvjetnik Hernán Gnecco Iglesias za El Tiempo. Bunić je navodno živio ondje te je bio zakonski zastupnik tvrtke za prijevoz i građevinarstvo registrirane u Kolumbiji od 2019. Peruanski istražitelji vjeruju da je financirao nabavu i slanje kokaina u Europu, te da je imao veze u Turskoj i Danskoj, a da mu je Kolumbijac Muñoz Rodríguez bio logistički koordinator za prikupljanje i slanje droge.

„Uhićenje Muñoza Rodrígueza ponovno pokreće raspravu o oslobađanju Bunića“, izvijestio je portal El Veintitres. Taj medij dodaje da je Bunić bio povezan s kolumbijskom oružanom narko-skupinom Clan del Golfo. Bunić nije bio dostupan Hini za komentar. U Kolumbiji i Peruu se proizvede najviše kokaina na svijetu.
Komentara 1

AU
autotunepickice
07:34 18.03.2026.

U Dubravi svaki luksuzni auto kupljen je od "dilanja" i "šverca" i nitko ništa. Voze ga ljudi koji izgledaju i pričaju kao da nemaju 1 dan osnovne škole i 1 dan radnog staža

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

