Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEDOSTAJE RADNE SNAGE

Besplatan smještaj, hrana i bakšiš: evo kako poslodavci privlače radnike

Foto: Marko Prpić/Pixsell
1/4
Autor
Slavica Vuković
17.03.2026.
u 21:57

Poslodavci radnika pokušavaju privući na različite načine. Pojedine hotelske kuće, poput Ole u Segetu Donjem, organiziraju dane otvorenih vrata zainteresiranima koji predstavljaju radna mjesta, uvjete rada i mogućnosti zapošljavanja

Kuhari, konobari, pomoćni kuhari, sobari, spremači, recepcioneri, barmeni, šankeri i brojni drugi radnici u turizmu i ugostiteljstvu i ove su godine iznimno traženi diljem Dalmacije. Već i letimičan pogled na mrežne stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i specijalizirani portali za otvoreni sezonski rad otkrivaju stotine radnih mjesta. Nedostatak radne snage vidljiv je i u svakodnevici: šetnja Splitom i okolnim mjestima otkriva brojne natpise na ugostiteljskim objektima: "Tražimo konobara/icu, kuhara, pizza majstora…" Poslodavci radnika pokušavaju privući na različite načine. Pojedine hotelske kuće, poput Ole u Segetu Donjem, organiziraju dane otvorenih vrata zainteresiranima koji predstavljaju radna mjesta, uvjete rada i mogućnosti zapošljavanja te im omogućuju predaju životopisa na licu mjesta. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum putem Facebooka traži kuhare i konobare za svoja tri ugostiteljska objekta u Splitu, Kaštelima i Rogoznici, nudeći, kako ističe, "vrhunsku plaću i ostale uvjete".

– Iz svakodnevne komunikacije s ugostiteljima vidimo da potražnja za radnom snagom nadmašuje ponudu na domaćem tržištu rada, pa će se dio potreba i ove sezone pokrivati ​​zapošljavanjem stranih radnika. Iako se turistička potražnja posljednjih godina postupno produljuje, ljetni mjeseci i dalje znatno odstupaju po intenzitetu poslovanja, zbog čega svake sezone postoji potreba za dodatnom radnom snagom – pojašnjava Jelena Tabak, predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u prva dva mjeseca 2026. godine poslodavci iz djelatnosti smještaja te pripreme i usluživanja hrane prijavili su ukupno 5802 slobodna radna mjesta, dok ih je u istom razdoblju 2025. bilo 6443. Riječ je o padu od oko 10 posto u odnosu na prošlu godinu. Najtraženiji su bili konobari, koji čine 23,7 posto svih traženih radnika u toj djelatnosti, zatim kuhari (13,7 posto), pomoćni kuhari (8,7 posto), sobari i sobarice (7,2 posto), pomoćni konobari (6,1 posto) te recepcioneri (5,7 posto). Među češće traženim zanimanjima nalaze se i kuhinjski radnici, čistači, dostavljači te barmeni.

– Trenutačno je u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje aktivno oko 19.700 oglasa za zapošljavanje u različitim djelatnostima, pri čemu se znatan dio odnosi upravo na turizam i ugostiteljstvo, osobito uoči početka sezone. U idućem se razdoblju očekuje dodatno povećanje potreba poslodavaca, posebno za konobarima, kuharima i sobaricama – ističu iz Zavoda.

Kako potražnja za radnom snagom i dalje premašuje ponudu, i ove će sezone na Jadranu raditi strani radnici. U Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj navode kako je u prva dva mjeseca 2026. godine izdano 885 dozvola za boravak i rad u sektoru turizma i ugostiteljstva, što je 157 manje nego u istom razdoblju lani. Najviše dozvola izdano je državljanima Filipina, Bosne i Hercegovine i Nepala. – Broj izdanih dozvola u ovom trenutku ne mora nužno odražavati konačne potrebe za sezonu jer se zahtjevi često podnose u valovima kako se sezona približava – napominje Jelena Tabak.

Dodavanje kako se dio razloga može povezati izmjenama Zakona o strancima koje su stupile na snagu prošle godine, zbog čega se poslodavci i institucije i dalje prilagođavaju novim postupcima. – Dio ugostitelja upozorava i na dulje trajanje postupka izdavanja dozvola, osobito u turistički najaktivnijim sredinama poput Splita, što može utjecati na dinamiku zapošljavanja. Istodobno, neki poslodavci pokušavaju popuniti radna mjesta na domaćem tržištu ili ponovno angažirati radnike koji su već radili u Hrvatskoj, pa se manji broj novih dozvola može upućivati ​​na trend zadržavanja već zaposlenih radnika – navodi Tabak.

– Pokušavam zadržati domaće radnike jer je s njima jednostavnije, ne treba im smještaj. No zapošljavamo i ljude iz unutrašnjosti te strane, za koje imamo osiguran smještaj, a svi se hrane u restoranu. Uglavnom je riječ o istoj ekipi iz godine u godinu – kaže vlasnik jednog trogirskog restorana. Što se tiče radnih uvjeta, mnogi poslodavci nude besplatan smještaj i prehranu, a zadržavanje napojnica, koje u vrhuncu sezone mogu doseći i visinu plaće, postalo je standard. Neki nude i dodatni bonus na kraju sezone.
– Uvjeti su dobri, plaća nije loša, ali problem je što sezona traje kratko. Ne možeš od nekoliko mjeseci konobarenja na Jadranu živjeti cijelu godinu – kaže konobarica iz okolice Mostara s dugogodišnjim iskustvom rada na Makarskoj rivijeri.

Velikim hotelskim kućama ipak je nešto lakše jer raspolažu vlastitim smještajnim kapacitetima za radnike i mogu ponuditi stabilnije uvjete. – U praksi različiti tipovi poslodavaca nude različite modele rada. Veliki hotelski sustavi lakše osiguravaju smještaj i prijevoz jer zapošljavaju veći broj sezonskih radnika i raspolažu vlastitim objektima, dok se manji restorani natječu fleksibilnijim radnim okruženjem, manjim timovima i osobnim pristupom zaposlenicima. Plaće i osnovni uvjeti, poput slobodnih dana, danas su uglavnom izjednačeni. U konačnici, radnici biraju ono što im najviše odgovara, pa oba modela pronalaze svoje zaposlenike – zaključuje Tabak.

Napominjemo kako je važan proces koji predstavlja ugostiteljstvo u kontekstu radne snage, kao i drugim djelatnostima, prijenos Direktive o transparentnosti plaćanja u lipnju ove godine. – To znači da ćemo morati jasno definirati svako radno mjesto, precizno odrediti i normirati radne procese. Takav će pristup dodatno profesionalizirati sektor, podići kvalitetu usluge te dugoročno ojačati stabilnost i održivost radne snage – poručuje Tabak. Na kraju, možemo zaključiti kako je i dalje ključ uspješne sezone pronaći, zadržati i adekvatno platiti ljude bez kojih turizam ne može funkcionirati.
Ključne riječi
konobari turizam strani radnici sezona

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar tarana
tarana
22:16 17.03.2026.

Zemlja kuhara, konobara i sobarica. Napredak se jasno očituje.

Avatar rubinet
rubinet
22:46 17.03.2026.

Kad sam u ZG tad govorim tringelt ,a u Dubrovniku manča. Standardno hrvatski napojnica.

DU
Dubokogrlo
22:26 17.03.2026.

sad ce da nam pune j aja sa cijenom kuglice sladoleda pa soljice kave, pa kako se englez popiso u ulici u splitu, pa kako je buka po noci pa ce ovi sa apartmanima to sve odobravati a ovi bez apartmana po svemu pljuvati, o tompsonu i ustasama se nece pisati do velike gospe nakon koje pocinju kise i prestaje sezona kad ce se cijelu jesen i zimu do proljeca brojati kosti u jasenovcu i po slovenskim jamama. tako je bilo i sa koronom , ne mozes vani dok ne dodje sezona a onda kao rukom odneseno sve se zabrane skidaju i kao da nicega nikada nije ni bilo. ako ima prsuta sira maslina i vina i nasi dragi slavonci kulena sunke kobasica i piva neka nam je dobro i zdravo budimo pametni nemojte dati da vam sole more.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!