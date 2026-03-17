Država poduzela dosad neviđenu akciju. Sukob s Debeljakom eskalira

Tvrdnje da je trakavica u koju se pretvorio posao gradnje pet obalno-ophodnih brodova za potrebe Hrvatske ratne mornarice (HRM) završena preregistracijom brodova iz civilnog registra, pri čemu je kao vlasnik navedeno brodogradilište Brodosplit, u vojni registar, te postaju vlasništvo MORH-a, ipak su preuranjene.

Kažemo trakavica, jer je taj posao dogovorila još Vlada Zorana Milanovića 2014., no ne nazire joj se kraj jer su tri nedovršena broda fizički još uvijek u zatvorenoj hali BSO-a, dijelu splitskog škvera namijenjenom gradnji plovila posebnih namjena, tj. vojnih brodova. I u MORH-u su svjesni da pravna procedura još nije dovršena njihovom akcijom pa će se brodogradilište Tomislava Debeljaka i oni i dalje suditi, bilo na upravnom sudu ili, kao što to očekuju u Brodosplitu, na nekoj arbitraži ili medijaciji. No činjenica jest da je država poduzela dosad neviđenu akciju kako bi se po svaku cijenu dočepala preostala tri broda, jer brodogradilište je u predstečajnom postupku pa tvrde da žele zaštititi državnu imovinu i brod dovršiti u nekom drugom hrvatskom brodogradilištu.

Natezanja s Debeljakom u vezi s nastavkom gradnje trajala su godinama, a činjenica jest da je prvi brod "Omiš" predan HRM-u pune četiri godine nakon potpisa ugovora, 2018., a drugi, "Umag", prošle godine, akcijom novopridošlog ministra obrane Ivana Anušića. I premda se nakon toga pojavio tračak nade da će uslijediti ugovori o dovršetku preostala tri broda ("Karlobag", "Skradin" i "Opatija"), koji su u fazama dovršenosti od 50 do više od 80 posto, to se nije dogodilo. I Anušić je na kraju digao ruke, zaključivši da je s Debeljakom nemoguće ostvariti ikakav dogovor, s obzirom na to da su se njihove računice razlikovale za čak 20-ak milijuna eura, koliko je Debeljak tražio povrh onoga što je MORH bio spreman platiti.

Država je za preuzimanje svojih brodova pokrenula akciju čak triju ministarstava. Prije MORH-a i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i njihove preregistracije brodova, cijelu akciju je omogućilo Ministarstvo financija, koje je 2. listopada zbog nemogućnosti otplate kredita HBOR-u blokiralo račun BSO-u. Debeljak je odgovorio raskidom ugovora s MORH-om, a u studenom je podnio i kaznenu prijavu protiv ministra Anušića, tvrdeći da on ugrožava nacionalnu sigurnost Hrvatske. Tu je bilo jasno da više nema nikakve mogućnosti za nastavak suradnje. Prošli mjesec, kako je sada otkriveno, provedena je preregistracija te su brodovi i oprema postali državno vlasništvo.

Javio nam se i Brodosplit iz kojeg su komentirali ovu situaciju. 'MORH je jednostranom odlukom brodove u gradnji za koje je graditelj raskinuo Ugovor zbog propusta kupca upisao kao gotove brodove u registar vojnih brodova, te ih je istovremeno Ministarstvo mora prometa i infrastrukture opet svojom odlukom izbrisalo iz registra brodova u gradnji. Kako su i jedna i druga institucija dio Vlade RH, nije čudno da je tako nešto provedeno bez obzira na sve formalno pravne aspekte tog čina. Kad bi se na taj način radilo o utvrđivanju vlasništva onda bi to imalo oblik nacionalizacije kako je to radila nekadašnja država. Kako za sve, pa i u ovom slučaju postoje zakoni i propisi, onda će ista morati biti primijenjeni u svrhu zaštite prava, u ovom slučaju graditelja. Ugovor o gradnji OOB-ova predviđa mogućnost raskida Ugovora u određenim uvjetima, o kojima je graditelj svojom izjavom upoznao kupca, kao i što podrazumijeva posljedice takvog čina. Nažalost umjesto da se pronalaze izvediva i održiva rješenja koja bi dovela i kupca i graditelja u situaciju da se brodovi završe i da se nadoknade objektivno utvrđeni povećani troškovi gradnje brodova u seriji, ovakvim se potezima samo pokušavaju pokazivati mišići, što MORH u slučaju domaćeg poslovnog subjekta pokazuje dok kako vidimo iz drugih primjera prema stranim dobavljačima ima sasvim drugačiji daleko pitomiji pristup', napisali su.

U ovom trenutku nema informacija gdje će se nastaviti pravna bitka i kada će MORH moći i fizički preuzeti brodove. Debeljakov prvi menadžer Darko Pappo izjavio je da smatraju kako MORH prema njima ima dug, te da, kada ga podmire, može preuzeti brodove. A što nakon preuzimanja? Nekoliko je hrvatskih brodogradilišta koja mogu dovršiti tri OOB-a – Brodotrogir, Uljanik, Iskra i 3. maj. No brod nije automobil i to nije poput prebacivanja iz servisa u drugi servis. Potreban je i prijenos projektne dokumentacije ili i preuzimanje inženjera koji su gradili te brodove.

Nesumnjivo je da će to biti puno skuplje nego da je problem riješen kakvim-takvim dogovorom s Debeljakom. Prvi brod, kažu stručnjaci, može biti dovršen u svega nekoliko mjeseci, a na preostala dva treba raditi nešto više. Pitanje je i je li za sve brodove nabavljena sva potrebna oprema – motori, naoružanje, elektronika... Prema procjeni zbog vremena se neće ići u formu javnog natječaja, već prije u neki oblik izravnog dogovaranja dovršetka tog posla s nekim od hrvatskih brodogradilišta. Budući da su svi kapaciteti MORH-a i HRM-a sada usredotočeni na odabir i početak gradnje dviju korveta, ostaje dvojba koliko će na kraju biti fokusirani na dovršetak ova tri broda, koja su odavno trebala patrolirati našim dijelom Jadrana.