Sindikat policije nakon presude Marokancu: 'Ovo je poruka policajcima da nisu dovoljno zaštićeni'

Sindikat policije Hrvatske oštro je osudio sudsku presudu kojom je državljanin Maroka, optužen za prisilu prema službenoj osobi na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu, kažnjen uvjetnom kaznom umjesto zatvorskom. Za ovakav napad inače je predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Počinitelj je u Hrvatskoj boravio od 2013. godine, iako je ranije bio protjeran iz Njemačka i Danske. Unatoč tome, ostao je u Hrvatskoj, a nakon napada spominjala se i mogućnost ukidanja zaštite te deportacije. Više od pola godine kasnije, sudska odluka o uvjetnoj kazni izazvala je snažne reakcije. Iz Sindikata poručuju kako ova presuda nadilazi pravni okvir i šalje zabrinjavajuću poruku.

'Postoji trenutak kada država mora jasno pokazati gdje je granica. Danas, ovom presudom, nije. Ovo je poruka policajcima da nisu dovoljno zaštićeni. Poruka onima koji napadaju policiju da granica nije čvrsta. Poruka građanima da sigurnost na koju su navikli nije nešto što se podrazumijeva', navodi sindikat u priopćenju.

Podsjećamo, incident se dogodio kada je policajka, tijekom obavljanja službene dužnosti na Autobusnom kolodvoru, pružala pomoć muškarcu. Nakon što ga je uvela u prostoriju i zatražila osnovne podatke, napao ju je, udario šakom u glavu i nastavio fizički nasrtati. Policajka je pokušavala pozvati pomoć, no napadač joj je oteo vezu i bacio je. U jednom trenutku uspjela je poslati dojavu, nakon čega je napadač nakratko pobjegao pa se vratio i ponovno je napao. Situacija se smirila tek kada je u prostoriju ušla druga osoba i počela dozivati pomoć, nakon čega je napadač pobjegao. Policajki je pružena liječnička pomoć, a ozljede su okarakterizirane kao lakše.

Ističu kako se ne radi o izoliranom incidentu, već o napadu na službenu osobu, državu i pravni poredak, napadu na policajku koja je obavljala svoj posao. Posebno zabrinjava činjenica da je riječ o osobi koja je već imala probleme s boravkom u drugim državama, a ipak je bila prisutna u Hrvatskoj. 'U ovom slučaju otvaraju se pitanja koja se više ne mogu ignorirati. Kako osoba bez važećih dokumenata, za kojom postoji međunarodna tjeralica ili povijest protjerivanja, boravi u Republici Hrvatskoj? I kako takav slučaj završava ovakvom presudom?', kažu iz sindikata,

Sindikat je izrazio punu podršku napadnutoj policijskoj službenici te zatražio hitnu reakciju nadležnih institucija, uključujući preispitivanje kriterija za odobravanje boravka stranim državljanima, jasnu poruku o nultoj toleranciji na nasilje nad policijom te strože kažnjavanje napada na službene osobe. Sindikat najavljuje kako će nastaviti inzistirati na pooštravanju kazni i boljoj zaštiti policajaca, dok ostaje za vidjeti hoće li ovaj slučaj potaknuti konkretne promjene ili ostati tek povod za kratkotrajno ogorčenje.