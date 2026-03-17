Sud odbio optužni prijedlog protiv Danke Derifaj u slučaju Thompsonove terase

Sutkinja Općinskog suda u Splitu, nakon gotovo deset mjeseci, donijela je rješenje kojim ne prihvaća prijedlog Državnog odvjetništva za izdavanje kaznenog naloga protiv novinarke Danke Derifaj i snimatelja Petra Janjića. Riječ je o optužnom prijedlogu zbog navodnog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma, a koji se odnosi na televizijsku reportažu o proširenju terase Marka Perkovića Thompsona.

Kako je pojasnila odvjetnica Danke Derifaj Jadranka Sloković za Dnevnik.hr , sud je ocijenio da ne postoje uvjeti za izdavanje kaznenog naloga. "Sutkinja je donijela rješenje kojim ne prihvaća prijedlog za podizanje kaznenog naloga, smatrajući da zapravo nema osnova za izdavanje kaznenog naloga, odnosno da optužnica ne sadrži sve dijelove temeljem kojih bi ona mogla odlučiti na taj način", rekla je Sloković.

Dodala je kako je predmet sada upućen Optužnom vijeću, koje će odlučiti o daljnjem tijeku postupka. "Optužno vijeće će odlučiti ide li taj postupak dalje ili će se obustaviti, odnosno odbaciti ta optužnica jer istraga nije ni vođena ili će biti vraćeno državnom odvjetništvu zbog neke eventualne nadopune ili će ono što je treće rješenje potvrditi optužnicu. Dakle, ovisi o tome kojeg stava bude Optužno vijeće", kazala je Sloković. Odluka o daljnjem tijeku postupka očekuje se nakon što Optužno vijeće razmotri predmet.