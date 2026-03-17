Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 203
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Sud odbio optužni prijedlog protiv Danke Derifaj u slučaju Thompsonove terase

Zagreb: Danka Derifaj, novinarka i urednice emisije Provjereno
Boris Scitar/Vecernji list
VL
Autor
Večernji.hr
17.03.2026.
u 20:31

Riječ je o optužnom prijedlogu zbog navodnog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma, a koji se odnosi na televizijsku reportažu o proširenju terase Marka Perkovića Thompsona

Sutkinja Općinskog suda u Splitu, nakon gotovo deset mjeseci, donijela je rješenje kojim ne prihvaća prijedlog Državnog odvjetništva za izdavanje kaznenog naloga protiv novinarke Danke Derifaj i snimatelja Petra Janjića. Riječ je o optužnom prijedlogu zbog navodnog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma, a koji se odnosi na televizijsku reportažu o proširenju terase Marka Perkovića Thompsona.

Kako je pojasnila odvjetnica Danke Derifaj Jadranka Sloković za Dnevnik.hr, sud je ocijenio da ne postoje uvjeti za izdavanje kaznenog naloga. "Sutkinja je donijela rješenje kojim ne prihvaća prijedlog za podizanje kaznenog naloga, smatrajući da zapravo nema osnova za izdavanje kaznenog naloga, odnosno da optužnica ne sadrži sve dijelove temeljem kojih bi ona mogla odlučiti na taj način", rekla je Sloković.

Dodala je kako je predmet sada upućen Optužnom vijeću, koje će odlučiti o daljnjem tijeku postupka. "Optužno vijeće će odlučiti ide li taj postupak dalje ili će se obustaviti, odnosno odbaciti ta optužnica jer istraga nije ni vođena ili će biti vraćeno državnom odvjetništvu zbog neke eventualne nadopune ili će ono što je treće rješenje potvrditi optužnicu. Dakle, ovisi o tome kojeg stava bude Optužno vijeće", kazala je Sloković. Odluka o daljnjem tijeku postupka očekuje se nakon što Optužno vijeće razmotri predmet.

Ključne riječi
Marko Perković Thompson Danka Derifaj

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar Miloradova pudlica
Miloradova pudlica
21:11 17.03.2026.

Antifašistima je prirodno provaljivati u tuđe objekte još od 1945.

PA
Papageno
20:49 17.03.2026.

E super idem preskočiti balkon pa da uđem malo kod susjeda u njegov stan konačno znam da neću biti kažnjen ?

SV
Svastacuje
21:12 17.03.2026.

Nasilni ulazak u tuđu kuću ili tuđe dvorište je kažnjivo djelo svugdje....to rade razbojnici...osobe bez morala ...zar mi treba sudac da kaže što je kažnjivo... Dotična i sudac nisu ljudi... Koji čovjek bi to sebi dopustio ili pravdao takav postupak...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!