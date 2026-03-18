Renata Rašović
Autor
Renata Rašović

Dok je hrlio nastupati u Beograd, gdje je za Tonyja bio obraz koji nema cijenu?

18.03.2026. u 07:15

Već zakazani koncert naprasno je otkazao, premda je u istoj dvorani prethodno nastupao već četiri puta, nakon apela pojedinih udruga hrvatskih branitelja

Premda su u posljednjih petnaestak godina u SPENS-u nastupali brojni hrvatski glazbenici, među ostalima i Jelena Rozga, Gibonni, Damir Urban, Hladno pivo, Parni valjak, Let 3, Tereza Kesovija, Josipa Lisac, Severina i Goran Bare, o toj novosadskoj dvorani pročulo se tek zahvaljujući Tonyju Cetinskom. Već zakazani koncert naprasno je otkazao, premda je u istoj dvorani prethodno nastupao već četiri puta, nakon apela pojedinih udruga hrvatskih branitelja koji su tvrdili da je SPENS 1991. služio kao "koncentracijski logor" za hrvatske civile i branitelje. Cetinskog su potresla svjedočanstva o tom mjestu koje njemu budi "bolne ratne uspomene".

Avatar Nikola Šubić Zrinski
Nikola Šubić Zrinski
07:56 18.03.2026.

Do kuda je došlo odhrvaćivanje Hrvatske kada Hrvatska novinarka kritizira hrvatskog pjevača što ne nastupa u srpskoj dvorani u kojoj su Hrvati bili naltretirani, mučeni i silovani. Pa što se još treba dogoditi? Možda bi se Hrvati trebali ispričati Srbima što su ih Srbi zarobljavali, mučili, ubijali tijekom Domovinskog rata? Možda bi se Hrvati trebali ispričati Srbima što ih Srbi masovno ubijaju još od Odese 1916.g.? Možda bi se Hrvati trebali ispričati Srbima što Srbima nisu dali da trajno okupiraju trećinu Hrvatske I pripoje okupirana područja homogenoj srpakoj državi (velikoj Srbiji)?

Avatar Bijeli Gandalf
Bijeli Gandalf
07:30 18.03.2026.

U Beogradu nije bilo hale ili dvorane u kojoj su mučeni i likvidirani Hrvatski stanovnici, a ovi koji su tamo i nastupali samo su dokazali da kad je novac u pitanju ne preže se od ničega pa i zatiranja na sjećanje prema mučenima i pogubljenima na tom mjestu ...

DI
dino60
08:05 18.03.2026.

Kad ovo čitam ,ništa mi drugo ne padne na pamet, osim što u mislima skidam kapu do poda Oliveru Dragojeviću.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

