Dok je hrlio nastupati u Beograd, gdje je za Tonyja bio obraz koji nema cijenu?

Premda su u posljednjih petnaestak godina u SPENS-u nastupali brojni hrvatski glazbenici, među ostalima i Jelena Rozga, Gibonni, Damir Urban, Hladno pivo, Parni valjak, Let 3, Tereza Kesovija, Josipa Lisac, Severina i Goran Bare, o toj novosadskoj dvorani pročulo se tek zahvaljujući Tonyju Cetinskom. Već zakazani koncert naprasno je otkazao, premda je u istoj dvorani prethodno nastupao već četiri puta, nakon apela pojedinih udruga hrvatskih branitelja koji su tvrdili da je SPENS 1991. služio kao "koncentracijski logor" za hrvatske civile i branitelje. Cetinskog su potresla svjedočanstva o tom mjestu koje njemu budi "bolne ratne uspomene".