#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
SKOK CIJENA ZBOG RATA NA BLISKOM ISTOKU

Hoće li tvrtke troškove prevaliti na cijenama ionako iscrpljene građane

VL
Autor
Edita Vlahović Žuvela/Poslovni dnevnik
18.03.2026.
u 06:03

Novi šok s Bliskog istoka nadovezuje se na već postojeće pritiske od skupih gnojiva, stočne hrane i energenata, koji su i prije eskalacije sukoba gurali trošak domaće proizvodnje prema gore

Sukob na Bliskom istoku ponovno je pokazao ranjivost globalnih opskrbnih lanaca i razliku između kompanija koje mogu apsorbirati šokove i onih koje ih tek pokušavaju preživjeti. Domaće prehrambene grupacije – od Dukata preko Podravke do Atlantic grupe – u 2026. u pravilu ne govore o dramatičnim rezovima ili prekretnicama, nego o prilagodbi i finom ugađanju poslovnog modela u okruženju u kojem energenti, logistika i sirovine nose trajno višu razinu troška, a regulatorne i tržišne intervencije dodatno stežu prostor za manevriranje. Za razliku od 2022., kada je nagli prekid opskrbnih lanaca nakon ruske invazije na Ukrajinu doveo do eksplozivnog i gotovo trenutačnog skoka cijena plina i električne energije, aktualni šok zasad djeluje više kroz rizik i volatilnost nego kroz fizički nedostatak energenata. No iskustvo iz 2022. pokazalo je koliko se brzo troškovni udar može preliti kroz cijeli lanac – od primarne poljoprivrede do police u trgovini – i kako se energetska nestabilnost brzo pretvara u širi inflatorni pritisak.

Atlantic Grupa Dukat Podravka poskupljenje cijene energenti Bliski istok proizvodnja poljoprivreda

06:15 18.03.2026.

Ma neće!! Sebi će od plaća/ dobiti odbiti!!

