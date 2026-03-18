Hoće li tvrtke troškove prevaliti na cijenama ionako iscrpljene građane

Sukob na Bliskom istoku ponovno je pokazao ranjivost globalnih opskrbnih lanaca i razliku između kompanija koje mogu apsorbirati šokove i onih koje ih tek pokušavaju preživjeti. Domaće prehrambene grupacije – od Dukata preko Podravke do Atlantic grupe – u 2026. u pravilu ne govore o dramatičnim rezovima ili prekretnicama, nego o prilagodbi i finom ugađanju poslovnog modela u okruženju u kojem energenti, logistika i sirovine nose trajno višu razinu troška, a regulatorne i tržišne intervencije dodatno stežu prostor za manevriranje. Za razliku od 2022., kada je nagli prekid opskrbnih lanaca nakon ruske invazije na Ukrajinu doveo do eksplozivnog i gotovo trenutačnog skoka cijena plina i električne energije, aktualni šok zasad djeluje više kroz rizik i volatilnost nego kroz fizički nedostatak energenata. No iskustvo iz 2022. pokazalo je koliko se brzo troškovni udar može preliti kroz cijeli lanac – od primarne poljoprivrede do police u trgovini – i kako se energetska nestabilnost brzo pretvara u širi inflatorni pritisak.