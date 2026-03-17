Grmoja u emisiji: Pravosuđe obezglavljeno zbog trgovine HDZ-a, SDP-a i Možemo!

Izbor predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda izazvao je nove političke prijepore. Dok oporba upozorava na krizu u pravosuđu i političku trgovinu, vladajući tvrde da institucije funkcioniraju i da rješenja treba tražiti kroz parlamentarni postupak.

Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja upozorio je da pravosuđe funkcionira bez ključnog čelnika:

"To je sasvim jasno kada nemate predsjednika Vrhovnog suda (VS). Danas je i sutkinja Vrhovnog suda koja je predstavljala izvješće rekla da Vrhovni sud treba predsjednika, kao i svaka druga institucija. Pravosuđe u Hrvatskoj ne samo da je sporo i učinkovito, nego je i obezglavljeno zbog političke trgovine koja se događa između HDZ-a, SDP-a i Možemo!, a vezano uz Ustavni sud", ustvrdio je Grmoja.

Optužio je HDZ da se ne izjašnjava o predloženoj kandidatkinji Zorana Milanovića jer, kako tvrdi, "čekaju rezultat trgovine": "Imamo ljevicu kojoj uopće nije bitno koga predsjednik Republike Zoran Milanović predlaže, a radi se o kandidatkinji koja je evidentno kompromitirana. S druge strane imamo HDZ koji ne želi dati ocjenu te kandidatkinje i ostalih kandidata za Ustavni sud (USUD). Oni bi trebali znati jesu li oni dovoljno dobri ili nisu, ali ne - oni čekaju rezultat trgovine. Ako budu zadovoljni plijenom, reći će svoj stav. To je sramotno" poručio je, prenosi HRT .

HDZ-ov Ivan Malenica odbacio je ocjene o krizi pravosuđa i poručio da sustav funkcionira bez zastoja: "Demantirao bih tvrdnju da je sudbena vlast obezglavljena. Ona radi svoj posao i radi neometano. To se vidjelo iz današnje izjave predstavnice Vrhovnog suda. Vidjeli smo i rezultate za 2022., 2023. i 2024., niti bih rekao da je ovdje riječ o političkoj trgovini", naglasio je Malenica.

Podsjetio je da o izboru čelnih ljudi pravosudnih institucija odlučuje Hrvatski sabor: "Imamo izbor predsjednika/ce Vrhovnog suda i izbor sudaca Ustavnog suda, a to je u nadležnosti Sabora. Tu svi saborski zastupnici glasaju o kandidatima. To će se tu i riješiti", dodao je. Govoreći o popunjavanju Ustavnog suda, istaknuo je da su razgovori s dijelom oporbe već započeli, ali su zasad stali:

"Krenuli smo razgovarati s dijelom oporbe o tom sudu, međutim - ti su razgovori zastali. Mi ih želimo nastaviti", kazao je Malenica.

Tonči Restović iz SDP-a smatra da se izbor predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda ne smije povezivati te tvrdi da HDZ otvoreno govori o političkom dogovaranju: "Idemo prvo demistificirati jednu stvar. HDZ bi trgovao i to je točno. To je jasno rekao premijer Andrej Plenković, a nakon njega i ministar pravosuđa Damir Habijan. Gospodin Grmoja govori da mi trgujemo i naravno, tu je polutočan i poluistinit s tom informacijom", ustvrdio je Restović.

Naglasio je da su ta dva postupka ustavno odvojena i da ih treba rješavati zasebno: "Od početka komuniciramo nekoliko stvari: jedna je da nema nikakvog smisla i protuustavno je povezivati proces izbora predsjednika Vrhovnog suca i proces izbora sudaca Ustavnog suda. Oni su suštinski odvojeni. Mi želimo na dva potpuno odvojena postupka popuniti institucije", poručio je.

Podsjetio je i na raspravu o izvješćima pravosuđa u Saboru, tvrdeći da ih vladajući ne bi ni otvorili da je bilo po njihovom:

"Da se pitalo HDZ, ti izvještaji nikad ne bi došli na dnevni red i o tome se ne bi raspravljalo", zaključio je Restović. Zastupnik Domovinskog pokreta Ivan Kukavica smatra da se cijeli proces ne bi trebao pretvarati u politički sukob te da je riječ o političkom dogovoru: "Ne volim izraz politička trgovina, radi se o političkom dogovoru. Poučeni iskustvom, mislim da je dobar prijedlog vladajuće većine da više ne politiziramo s tim pitanjem. Sama institucija USUD-a je bitna za funkcioniranje sustava", istaknuo je Kukavica.

Naglasio je da njegova stranka pri izboru kandidata analizira njihove životopise i stavove: "DP vodi računa o tome tko su ti ljudi, kakve stavove zastupaju. Kada suci pošalju svoje životopise, mi vidimo tko su oni. U biti, suci USUD-a su preslika volje većine u Saboru", ocijenio je. Osvrnuo se i na ranije postupke pred Ustavnim sudom: "Kada je Gradska skupština Grada Zagreba poslala na ocjenu ustavnosti odluku Vlade o preuzimanju dočeka rukometaša, dogodio se apsurd. Oni su poslali to na USUD, a istovremeno su osporili ustavno pravo jednom pjevaču da pjeva. Dokle bismo došli kada bi ti suci predstavljali stavove koji ne odražavaju volju saborskih zastupnika koji ih biraju", upozorio je.