Muškarac izgubio ravnotežu i pao pod vlak, po njega došla hitna helikopterom

Na gradskom željezničkom kolodvoru u Ivanić-Gradu u četvrtak je došlo do teške nesreće u kojoj je ozlijeđen zasad nepoznati muškarac. “Razgovarao sam s jednim svjedokom koji se u tom trenutku nalazio na kolodvoru. Rekao je da je muškarac počeo gubiti ravnotežu neposredno prije dolaska vlaka, zbog čega ga je vlak udario. Nisam puno toga uspio vidjeti jer sam u tom trenutku bio u tom vlaku, ali kasnije su intervenirali vatrogasci i hitna služba te su ga helikopterom prevezli u bolnicu“, obavještava 24sata čiji je čitatelj snimio intervenciju.

Vijest o nesreći potvrdila je i Javna vatrogasna postrojba Ivanić-Grada putem svog Facebook profila. Hrvatske željeznice izvijestile su da se nesreća dogodila u četvrtak u 16.00 sati, tijekom ulaska vlaka 745 (Zagreb GK 15.11 – Vukovar 20.40) u kolodvor Ivanić-Grad. „Došlo je do izvanrednog događaja, pri kojemu je NN osoba teško ozlijeđena. Na mjesto događaja pozvane su žurne službe, a u tijeku je policijski očevid. Putnici vlaka 745 prevezeni su prvim sljedećim vlakom“, navode iz Hrvatskih željeznica. Policija je priopćila kako se još uvijek provode sve potrebne istrage kako bi se utvrdile okolnosti nesreće.