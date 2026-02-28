Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Izrael napao Iran: Eksplozije diljem Teherana
Ratna sila na putu prema Iranu: Nosači zrakoplova u Arapskom moru, najveći ratni brod, 100 borbenih aviona napušta baze diljem svjeta...
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
VIDEO SAD sudjelovao u napadu na Teheran: Iranci objavili prve snimke eksplozija
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RIJETKA FOTOGRAFIJA

FOTO Nova 'željezna dama' Sjevera? Kimova kći pokazala kako rukuje oružjem

North Korean leader Kim Jong Un meets with leading officials and military commanders in Pyongyang
Foto: KCNA/REUTERS
1/6
Autor
Tea Tokić
28.02.2026.
u 07:25

Objavljena slika dodatno je potaknula nagađanja da je upravo ona pripremana kao buduća nasljednica čelnika izolirane, nuklearno naoružane države

Sjeverna Koreja u objavila je rijetku fotografiju kćeri vođe Kim Jong Una, Ju Ae, kako puca iz snajperske puške na streljani. Objavljena slika dodatno je potaknula nagađanja da je upravo ona pripremana kao buduća nasljednica čelnika izolirane, nuklearno naoružane države. Ju Ae se već neko vrijeme smatra mogućom sljedećom vladaricom Sjeverne Koreje. U posljednjim mjesecima pojavila se na nizu važnih javnih događaja, uključujući i ovotjednu vojnu paradu kojom su obilježene završne faze ključnog partijskog kongresa.

Državna novinska agencija Korean Central News Agency (KCNA) objavila je fotografiju na kojoj Ju Ae na otvorenoj streljani cilja kroz optički nišan snajperske puške, s prstom na okidaču i dimom koji se diže iz cijevi. Nosila je kožnu jaknu, odjevni predmet koji često nose i ona i njezin otac na važnim političkim događajima, a koji se tumači kao simbol autoriteta i legitimiteta.

Prema izvješću KCNA-e, Kim Jong Un je tom prilikom visokim partijskim i vojnim dužnosnicima uručio nove snajperske puške, što je opisano kao znak zahvalnosti i „apsolutnog povjerenja“. Agencija pritom nije izravno spomenula Ju Ae u kontekstu tog događaja. Nakon ceremonije, Kim je zajedno s dužnosnicima posjetio streljanu, gdje je i sam pucao te se fotografirao s okupljenima.

Južnokorejska obavještajna služba nedavno je procijenila da Pjongjang očito započinje proces formalnog predstavljanja Ju Ae kao moguće nasljednice. Prema riječima Yang Moo-jina, bivšeg predsjednika Sveučilišta za sjevernokorejske studije u Seulu, fotografije koje prikazuju Ju Ae kako rukuje oružjem sugeriraju da već prolazi obuku primjerenu budućem vođi.

Istoga dana KCNA je objavila i da će Kimova moćna sestra, Kim Yo Jong, preuzeti vodstvo odjela za opće poslove Radničke partije, funkciju koju analitičari uspoređuju s položajem glavnog partijskog tajnika. Obitelj Kim vlada Sjevernom Korejom već desetljećima, a kult ličnosti koji okružuje njihovu takozvanu „krvnu lozu Paektu“ duboko je ukorijenjen u svakodnevnom životu te izolirane države.

Neviđena Trumpova odmazda šokirala Amerikance: Naredio masovnu čistku agenata koji su ga špijunirali
Ključne riječi
oružje Kim Jon Un Sjeverna Koreja

Komentara 1

Pogledaj Sve
DI
dishdeifybkaou
08:07 28.02.2026.

Povećajte penis za najmanje 10 cm u samo 30 dana, postignite čvrste erekсije inatjerajte svoju djevojku daspermanajmanje 5 puta zaredоm:-----> mub.me/bigso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!