FOTO Nova 'željezna dama' Sjevera? Kimova kći pokazala kako rukuje oružjem

Sjeverna Koreja u objavila je rijetku fotografiju kćeri vođe Kim Jong Una, Ju Ae, kako puca iz snajperske puške na streljani. Objavljena slika dodatno je potaknula nagađanja da je upravo ona pripremana kao buduća nasljednica čelnika izolirane, nuklearno naoružane države. Ju Ae se već neko vrijeme smatra mogućom sljedećom vladaricom Sjeverne Koreje. U posljednjim mjesecima pojavila se na nizu važnih javnih događaja, uključujući i ovotjednu vojnu paradu kojom su obilježene završne faze ključnog partijskog kongresa.

Državna novinska agencija Korean Central News Agency (KCNA) objavila je fotografiju na kojoj Ju Ae na otvorenoj streljani cilja kroz optički nišan snajperske puške, s prstom na okidaču i dimom koji se diže iz cijevi. Nosila je kožnu jaknu, odjevni predmet koji često nose i ona i njezin otac na važnim političkim događajima, a koji se tumači kao simbol autoriteta i legitimiteta.

Prema izvješću KCNA-e, Kim Jong Un je tom prilikom visokim partijskim i vojnim dužnosnicima uručio nove snajperske puške, što je opisano kao znak zahvalnosti i „apsolutnog povjerenja“. Agencija pritom nije izravno spomenula Ju Ae u kontekstu tog događaja. Nakon ceremonije, Kim je zajedno s dužnosnicima posjetio streljanu, gdje je i sam pucao te se fotografirao s okupljenima.

Južnokorejska obavještajna služba nedavno je procijenila da Pjongjang očito započinje proces formalnog predstavljanja Ju Ae kao moguće nasljednice. Prema riječima Yang Moo-jina, bivšeg predsjednika Sveučilišta za sjevernokorejske studije u Seulu, fotografije koje prikazuju Ju Ae kako rukuje oružjem sugeriraju da već prolazi obuku primjerenu budućem vođi.

Istoga dana KCNA je objavila i da će Kimova moćna sestra, Kim Yo Jong, preuzeti vodstvo odjela za opće poslove Radničke partije, funkciju koju analitičari uspoređuju s položajem glavnog partijskog tajnika. Obitelj Kim vlada Sjevernom Korejom već desetljećima, a kult ličnosti koji okružuje njihovu takozvanu „krvnu lozu Paektu“ duboko je ukorijenjen u svakodnevnom životu te izolirane države.