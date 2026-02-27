Naši Portali
ANALIZA IVANE DOMOVIĆ JANKOVIĆ

Emocija: Vrijedi puno više. Tržište: Vrijedi onoliko koliko je netko spreman platiti danas

storyeditor/2026-02-06/PXL_190925_138688898.jpg
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Domović Janković, vlasnica agencije Verus Villam
27.02.2026.
u 21:31

Istina je neugodna: dio tržišta nekretnina funkcionira po principu 'reci višu cijenu da dobiješ posao'

U trenutku kada broj realiziranih transakcija pada, a oglasne cijene rastu, razlika između želja i realnosti postaje sve vidljivija. U svakom prodajnom procesu postoji trenutak kada shvatite da ne razgovarate o kvadratima, lokaciji ni infrastrukturi – nego o uspomenama. To je trenutak kada se na stol stavi pitanje vrijednosti nekretnine. Tada kreću teme o prvim koracima pradjeda koji je tu živio, pogledima s balkona, adaptacijama i rečenici: "Ali ova kuća meni vrijedi puno više. Adaptirano je sve 2017. i tada smo uložili 25 tisuća eura." I tu počinje razlika između emotivne i tržišne vrijednosti nekretnine.

Ključne riječi
vrijednost tržište nekretnine cijene

