VIDEO Prve snimke američkog i izraelskog udara na Iran: Očekuju masovni protunapad

Izrael je objavio da je u subotu pokrenuo preventivni napad na Iran , gurajući Bliski istok u novi vojni sukob i dodatno smanjujući nade u diplomatsko rješenje dugotrajnog nuklearnog spora Teherana sa Zapadom, prenose svjetske agencije. Napad, koji je uslijedio nakon što su se Izrael i Iran u lipnju upustili u 12-dnevni zračni rat, odvija se nakon ponovljenih američko-izraelskih upozorenja da će ponovno napasti ako Iran nastavi s nuklearnim i balističkim raketnim programima.

"Država Izrael pokrenula je preventivni napad na Iran kako bi uklonila prijetnje Državi Izrael", rekao je ministar obrane Israel Katz. U subotu su se u Teheranu čule eksplozije, izvijestili su iranski mediji. Na društevnim mrežama proširile su se prve snimke napada. Na snimkama se vidi gusti sivi dim kako se širi iranskim nebom.

Additional footage from downtown Tehran after Israeli preemptive strikes against Iran. No confirmation on whether or not this was a unilateral Israeli action or a joint U.S.-Israeli one. pic.twitter.com/JQwCAcEfhM — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

Let the world know that we did not start this war pic.twitter.com/9G3vbJYw1D — Iran Military Monitor (@IRIran_Military) February 28, 2026

SAD i Iran obnovili su pregovore u veljači u nastojanju da diplomatskim putem riješe višedesetljetni spor i spriječe prijetnju vojnog sukoba koji bi mogao destabilizirati regiju. Izrael inzistira na tome da svaki američki sporazum s Iranom mora uključivati ​​uklanjanje teheranske nuklearne infrastrukture, a ne samo zaustavljanje procesa obogaćivanja, te je lobirao kod Washingtona da u razgovore uključi ograničenja iranskog raketnog programa.

Iran je rekao da je spreman razgovarati o ograničenjima svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija, ali je isključio povezivanje problema s raketama. Teheran je također rekao da će se braniti od bilo kakvog napada. Upozorio je susjedne zemlje u kojima se nalaze američke trupe da će uzvratiti američkim bazama ako Washington napadne Iran. U lipnju se SAD pridružio izraelskoj vojnoj kampanji protiv iranskih nuklearnih postrojenja, u najizravnijoj američkoj vojnoj akciji ikada protiv Islamske Republike. Teheran je uzvratio lansiranjem projektila prema američkoj zračnoj bazi Al Udeid u Kataru, najvećoj na Bliskom istoku.

Israel is confirmed to have launched “preemptive strikes” this morning against Iran. pic.twitter.com/KAMo8oldTe — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

Israel is currently striking Iran’s capital, Tehran. pic.twitter.com/xQ3lZSQm5h — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) February 28, 2026

Zapadne sile upozorile su da iranski projekt balističkih projektila ugrožava regionalnu stabilnost i da bi mogao nositi nuklearno oružje ako se razvije. Teheran niječe da razvija atomske bombe. Izraelska vojska u subotu je objavila da se zabranjuje rad školskih ustanova i okupljanja nakon što je Izrael pokrenuo napad na Iran. "Bitni sektori" izuzeti su iz zabrane, rekla je vojska.

Izraelska vojska objavila je i da je oglasila sirene za zračnu uzbunu diljem Izraela "kako bi pripremila javnost na mogućnost lansiranja projektila prema Izraelu" u znak odmazde. Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da nije sretan s Iranom i da želi dogovoriti sporazum s Teheranom, no upozorio je da se ponekad mora upotrijebiti sila. Trump, obraćajući se novinarima dok je napuštao Bijelu kuću na putu prema Teksasu, rekao je da Iran nije spreman odreći se nuklearnog oružja, kako zahtijeva SAD. Izjavu je dao jedan dan nakon pregovora između posebnog američkog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera te iranskih dužnosnika u Ženevi koji nisu završili sporazumom.

Nagomilana američka vojska u regiji čeka Trumpovu moguću naredbu. Na pitanje o potencijalnoj upotrebi sile, Trump je odgovorio da Sjedinjene Države imaju najveću vojsku na svijetu. "Volio bih ne upotrijebiti je, no ponekad to morate učiniti", rekao je. "Ne želimo da Iran ima nuklearno oružje, a oni ne izgovaraju te zlatne riječi", rekao je Trump.