UŽIVO Frcaju uvrede u Saboru, pljušte opomene; Plenković: 'Zagreb je promenada za divlje svinje'. Benčić: 'Naše su bar žive'

Današnja sjednica Sabora započela jee aktualnim prijepodnevom i to vrlo burno. Premijera Andreja Plenkovića te njegove ministre čeka 40 zastupničkih pitanja. Oporba se već na samom početku obrušila na premijera. Pljušte uvrede, a šef Sabora Gordan Jandroković dijeli opomene.

Prvo pitanje je postavio nezavisni Furio Radin, a posljednje pitanje će postaviti SDP-ov Mišel Jakšić. No zanimljivo je da će većina pitanja za premijera i ministre u njegovoj Vladi doći iz redova vladajuće većine.

Tijek događaja:

10:35 - Zastupnica Sandra Benčić postavila je pitanje premijeru "Prije godinu i pol rekla sam vam da će vaše naslijeđe biti Agrokor. Pao je ključni dokaz protiv Ivice Todorića. Što mislite kako će reagirati arbitražni suci, Kako ćete odgovarati ako Hrvatska bude morala platiti odštetu?, pitala je Benčić.

"Napravili ste cirkus prije par tjedana. Vi ste dobili povjerenje da upravljate Gradom Zagrebom. Grad je pun smeća i promenada za divlje svinje. Što se tiče Agrokora DORH donosi neke svoje odluke, to ne donosi Vlada. Jučer sam se već referirao na to. Drugo, Agrokor kao najveća sistemska kompanija bila toliko prezadužena da joj je prijetila propast, ne samo ostanak bez radnih mjesta, već i propast OPG-ova i dobavljača", kazao je Plenković.

"Kada smo kod svinja, brinite se za svinje u Slavoniji, jer naše su barem žive", kazala je Benčić Plenkoviću.

10:25 - "Što je teroristički čin. To je napad na Škabrnju i Borovo Selo, problem vama je Damir Markuš i Danijel Bezuk, zapitajte se", kazao je Penava i dobio treću opomenu.

10:19 - Nastavljena je sjednica Sabora. Jandroković dijeli opomene.

"Pucanje kalašnjikovom ovdje, Penava ne smatra napadom", kazao je zastupnik Hrvoje Zekanović.

"Ivo Sanader je mala beba za vas, dajte ostavku", kazala je Vidović Krišto.

11:08 - Predsjednik Sabora Gordan Jandroković najavio je prekid sjednice.

10:04 - Zastupnik Stipo Mlinarić zatražio je povredu Poslovnika nakon Plenkovićevog govora. Vi nazivate Damira Markuša teroristom, čovjeka koji se borio u Vukovaru. Tu svoju tezu pokušavate provući. Ako je SOA rekla da nije bio teroristički napad, ako je to DORH rekao, gospodine Plenkoviću nemojte manipulirati, a ako itko s teroristima koalira, to ste onda vi. Dok je on branio Vukovar, a vi ste jeli kroasane", kazao je Mlinarić. "Stipe ne zna i laže, ne znaš i lažeš, to javnost mora znati", kazao je Plenković.

"Lažete vi", dobacio mu je Mlinarić koji je dobio opomenu

"Plenković vrijeđa Hrvatski Sabor, trebate ga izbaciti iz sabornice, kazala je Karolina Vidović Krišto koja je dobila drugu opomenu.

Jer čak 16 pitanja postavit će saborski zastupnici HDZ-a (Ante Deur, Dražen Bošnjaković, Dražen Srpak, Nikola Mažar, Magdalena Komes, Josip Šarić, Anita Pocrnić Radošević, Mladen Karlić, Ljubica Maksimčuk, Nada Murganić, Mato Franković, Tomislav Okroša, Andro Krstulović Opara, Siniša Jenkač, Luka Brčić i Jure Brkan), četiri pitanja doći će iz redova nezavisnih zastupnika (Furio Radin, Marina Opačak Bilić, Ružica Vukovac i Silvano Hrelja), iz Domovinskog pokreta dva (Danijel Spajić i Stephen Nikola Bartulica), iz Možemo! jedno (Sandra Benčić), kao i iz SDSS-a (Dragana Jeckov).

Socijaldemokrati će uputiti četiri pitanja (Katica Glamuzina, Romana Nikolić, Davorko Vidović i Franko Vidović), Fokus jedno (Dario Zurovec), a SDP tri (Mirela Ahmetović, Peđa Grbin i Mišel Jakšić). Po jedno pitanje prema premijeru i ministrima bit će odaslano iz Radničke fronte (Katarina Peović), Centra (Marijana Puljak), HSLS-a (Dario Hrebak), Hrvatskih suverenista (Željko Sačić) i Nove ljevice (Ivana Kekin), dok će iz Mosta stići dva pitanja (Nikola Grmoja i Nino Raspudić).

Ispada da će se vladajući u Saboru opet najviše međusobno razgovarati i hvaliti postavljajući si pitanja koja će iziskivati samo afirmativne odgovore.