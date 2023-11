'To je politizacija Dana sjećanja. Penava je pokazao iznimno nepoštovanje prema državi'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je danas u Bjelovaru da je dobra jučerašnja odluka Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj da se napravi drugi plakat koji će poslati važnu poruku da je Vukovar mjesto posebnog pijeteta, poručivši da je sve ostalo politizacija. Vijeće je prihvatilo na sjednici u petak programe obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje koje su pripremili Grad Vukovar i Općina Škabrnja dok nije suglasno s korištenjem predstavljenog plakata kao službenog promotivnog materijala.

Premijer je rekao novinarima da će novi plakat koji će pripremiti Vlada, odnosno Vijeće biti vidljiv, a upitan očekuje li da će ga gradonačelnik Vukovara Ivan Penava prihvatiti, rekao je da to u konačnici nije bitno i da je to njihova stvar.

"Što će biti s ovim što su oni napravili samostalno, bez konzultacije s bio kime, na određeni način isključili sve ostale suprotno višegodišnjoj praksi organizacije Dana sjećanja to nije naša stvar, to je njihova stvar", rekao je premijer na proslavi sv. Huberta, zaštitnika lovaca i lovstva.

Plenković je prozvao Penavu da je pokazao "iznimno nepoštovanje prema državi" jer je poslao pismo potpredsjedniku Vlade i ministru branitelja Tomi Medvedu i nije došao na sastanak Vijeća.

Kakva je to poruka, da li su ovi drugi ljudi koji su jučer tamo bili nedostojni njegovog društva, što on time kani poslati poruku i to ministru koji je bio i zapovjednik Tigrova, koji je bio hrvatski branitelj, koji je ranjen, čiji je brat poginuo u domovinskom ratu, upitao je premijer.

Ocijenio je da su to vrlo neprimjerene poruke koje ne može drugačije nazvati nego jednom politizacijom i samoga Dana sjećanja, ali i u konačnici Vukovara kao simbola.

Ponovio je da je njegova Vlada predložila Hrvatskom saboru da 18. studenoga bude Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, na žrtvu Škabrnje i da je prošlih godina jako dobro funkcionirala suradnja između Vukovara ili pak Škabrnje s Vijećem koje vodi Medved.

Plenković je rekao da mu nije jasno po kojoj je političkoj logici, nakon niza godina dobre suradnje i podrške Vlade najednom iz optike gradonačelnika Vukovara koji je dojučer bio u HDZ-u ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Medved "ukrao kolonu Vukovarcima". "Meni to nije jasno kako to nije bila kvalifikacija lani, kako nije bila preklani, kako nije bila prije tri godine, četiri godine, ne znam što se to promijenilo", rekao je premijer.

Zaključio je da je 18. studenoga iznad bilo koga, iznad svakoga, koju god dužnost obnašao bio predsjednik vlade, gradonačelnik, ministar ili zastupnik.

"Tamo smo da pokažemo naše poštovanje i respekt prema žrtvi hrvatskih branitelja i prema gradu heroju. I samo na taj način možemo to na primjeren način uz poštovanje prema onima kojih više nema, koji su najzaslužniji za Hrvatsku slobodu i obilježiti. Sve ovo drugo je čista politizacija", poručio je premijer.

Upitan bili bilo dobro da se koloni priključi predsjednik Republike koji je lani bio u Škabrnji, premijer je rekao da je svatko u koloni dobrodošao.

