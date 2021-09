Plenković: Omogućili smo odvijanje sezone bez alarma, a utvrdili smo četiri načela o prekoračenjima

Premijer Andrej Plenković u uvodnom govoru tijekom sjednice Vlade poželio je sreću učenicima i nastavnicima na početku školske godine.

- Za razliku od prošle godine kad nismo imali cjepivo, sada imamo cjepivo i nadamo se da će element i osobne odgovornosti i budnosti i pažnje profesora i nastavnika osigurati da se škola što dulje odvija po modelu A, kako je to govorio i ministar Fuchs - rekao je Plenković.

Komentirao je i turističku sezonu, rekavši da možemo biti izrazito zadovoljni, a o novoj koronakarti ECDC-a, kazao je kako je očekivano da je Hrvatska u crvenom.

- Ovaj financijski interesantniji dio turističke sezone omogućili smo da se odvija bez ikakvih alarma - rekao je Plenković.

Što se tiče koronavirusa, Plenković je rekao da je najučinkovitiji način zaštite cjepivo.

- Kad je riječ o covidu, suočeni smo s delta sojem i došli smo na otprilike 52 posto odrasle cijepljene populacije. Država je učinila sve, cjepiva ima na raspolaganju. Možete se cijepiti bilo kada, bez čekanja i komplikacija. To je najbolji način za zaštitu. 93 posto svih preminulih su imali više od 60 godina, apeliram na naše starije sugrađane koji to nisu učinili da se cijepe - rekao je i poručio kako se i dalje treba pridržavati osnovnih mjera - distance, higijene, maski...

Plenković je komentirao i prešutna prekoračenja.

- Imali smo sastanak s predsjednicima uprava banaka. Gotovo 95 posto svih prekoračenja je u režimu prešutnih. Mi smo utvrdili četiri temeljna načela, aspekt socijalne osjetljivosti, gledat ćemo da ne bude nagle odluke koja bi im onemogućila korištenje te usluge. Svaki potrošač mora znati da prelazi s prešutnog na dopušteni, treće je da troškovi prelaska budu mali, i četvrto da razine efektivne kamatne stope budu limitirane. Prepoznali smo ovaj problem sa svih mogućih aspekata i rješenje ćemo naći - tvrdi premijer.

Govorio je i o popisu stanovništva.

- Tri su točke bitne, prvo - snimit ćemo stanje na dan 31. kolovoza, uvodimo po prvi put mogućnost elektroničkog popisivanja. Građani sami mogu od 13. do 26. rujna obaviti popis za sebe i svoju obitelj, a onda kreće uobičajenim putem, putem popisivača. Imat ćemo novu sliku Hrvatske 2021. godine - kaže Plenković.

Potpredsjednik Vlade Tomo Medved izvijestio je u stanju nakon potresa.

- Do 15. rujna ugovorit će se obnova 1500 kuća, a do listopada za još 1500. U postupku obnove ćemo tada imati više od 4000 obiteljskih kuća. Do sad je utrošeno više od 18,5 milijuna kuna - izvijestio je.

Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da se u četvrtom valu teže kliničke slike razvijaju nešto brže u odnosu na treći val.

- U odnosu na treći val prosječna dob hospitaliziranih niža je za 6 godina. Usporebnom trećeg i četvrtog vala, utvrđeno je da se u ovom valu teška klinička slika i zatajenje disanja događaju ranije, stoga je bolesnicima i ranije potreba klinička potpora - kazao je te dodao:

- Troškovi su veliki, u godinu i pol dana je izdvojeno novca u vrijednosti nove bolnice poput KBC Rijeka odnosno milijardu i 170 milijuna kuna. Delta soj učinkovito ubire bodove koje naivno gubimo, šteta, pravila su jednostavna i jasna. Svaki krevet više za COVID bolesnike je krevet manje za ostale bolesnike, no još uvijek situaciju možemo preokrenuti te pozivam sve na cijepljenje - kazao je Beroš dok je Davor Božinović, prvi čovjek Stožera te potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova, najavio da će se idući tjedan vjerojatno ići s produženjem postojećih mjera.