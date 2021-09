Uskoro kreće samopopisivanje: Ovako će izgledati elektronički popisni upitnik

Za točno tjedan dana u Hrvatskoj počinje popisivanje stanovništva koje se provodi svakih deset godina. Velika novost ovoga puta je mogućnost upisa u sustavu e-građani, a kako će izgledati elektronički popisni upitnik po prvi put je prikazanu u HRT-ovom Dnevniku.

- U potpunosti smo napustili papirnate obrasce tako da je ovo prvi digitalni popis koji se na području RH provodi na ovakav način, a naši građani su ti koji će sami odabrati kako se žele popisati, rekla je Lidija Brković, ravnateljica Državnog zavoda za statistiku.

Foto: HRT

Samopopisivanje počinje već 13. rujna. Trajat će 2 tjedna. Građane se poziva da upitnik ispune putem portala e-građani. I to ne samo za sebe, nego i za svoje ukućane. Postupak je jednostavan. Za pristup portalu dovoljna je vjerodajnica niske razine sigurnosti.

- Dovoljno je da samo jedan član kućanstva ima vjerodajnicu. Ako recimo postoje dvije onda jedan član, izabere se tko će popisati. Onaj tko bude popisivao ostale osobe, on će biti referentna osoba, rekao je Damir Plesac, koordinator za popis stanovništva, DZS.

Upitnik se sastoji od četiri dijela. Traže se podaci o identifikaciji, kućanstvu, stanu te osobama s kojima živite.

Foto: HRT

Pitanja su jednostavna, ali i objašnjena. Na njih uglavnom odgovarate jednim klikom, za što će, primjerice, četveročlanom kućanstvu biti potrebno 30-ak minuta.

No jednom kada sve ispunite, ne zaboravite da obavezno morate spremiti kontrolnu šifru. Ona će se ispisati na ekranu.

Foto: HRT

- Kada osoba na kraju samopopisivanja dobije kontrolnu šifru, ona je mora zapisati, poslikati možda mobitelom ili ako ima printer onda isprintati. U svakom slučaju, mora je čuvati do druge faze kada popisivači izlaze na teren, rekla je Ivana Sopta, iz Državnog zavoda za statistiku.

Kada vam pozvone na vrata, šifru im morate predati. Ako niste kod kuće, neka to za vas učini susjed ili je zalijepite na vrata.

Samopopisivanje olakšava ali i pojeftinjuje popis. Ako to ne učinite, do vas će doći jedan od 8 tisuća popisivača. Na terenu su od 27. rujna do 17. listopada.