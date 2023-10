VKS danas odlučuje o žalbama u slučaju Marine Lovrić Merzel i drugih

Od objave nepravomoćne presude prošla je godinu i pol dana, od uhićenja i starta afere gotovo 10 godina, a hoće li nepravomoćna presuda Marini Lovrić Merzel, bivšoj SDP-ovoj županici ostati onakva kakvu ju je objavilo vijeće zagrebačkog Županijskog suda u ožujku lani, znat će se nakon odluke Visokog kaznenog suda (VKS). Žalbena sjednica na VKS-u zakazana je za danas, a na njoj će tužiteljstvo i obrane iznijeti i obrazložiti svoje žalbe. Nakon toga VKS će odlučiti prihvaća li te žalbe ili ne, a do objave njihove odluke vjerojatno će proći mjesec, dva dana. Ako VKS žalbe prihvati, to će značiti da će nepravomoćna presuda biti ili preinačena; kazne mogu biti povišene ili snižene, ili će ukinuta, a u tom slučaju cijeli spis bio bi ponovo vraćen zagrebačkom Županijskom sudu radi ponovljenog suđenja. Ako žalbe USKOK-a i obrana budu odbijene, to će značiti da će nepravomoćna presuda koju je lani u ožujku izreklo sudsko vijeće po presjedanjem suca Vjerana Blažekovića postati - pravomoćna.

A tom presudom, Lovrić Merzel nepravomoćno je osuđena na jedinstvenu kaznu od sedam godina zatvora. Teretilo ju se po osam točaka optužnice, a sudsko vijeće je smatralo da je u svim tim točkama nedvojbeno dokazana njezina krivnja. Bila je optužena za ukupno devet kaznenih djela, koja uključuju zloporabe položaja i ovlasti, primanje 100.000 eura mita, pranje novca, krivotvorenje isprave... Za svako od tih djela osuđena je na pojedinačne kazne u rasponu od šest mjeseci do tri godine zatvora te joj je u zbiru izrečena jedinstvena kazna od sedam godina zatvora. Osim toga, prema nepravomoćnoj presudi, treba joj biti oduzeto 233.358 kuna i apartman u Zadru koji su stečeni od protupravne imovinske koristi. Ako presuda postane pravomoćna, ostat će i bez 681.732 kuna, jer je toliki nesrazmjer između njezinih prihoda i rashoda. Istom presudom, nepravomoćno su osuđeni i njezin nećak Dalibor Rožanković te Silvio Kobešćak i Bernard Popec. Kobešćak je nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora, dok su Rožanković i Popec dobili po godinu i pol dana zatvora svaki.

VEZANI ČLANCI:

Prema optužnici, USKOK je Lovrić Merzel teretio da je uzela 100.000 eura mita od Željka Žužića kako bi njegova tvrtka dobila udjele u Cestama Sisak. Teretila se i da je od Bernarda Popeca kupila zgradu njegovog autosalona koji se trebao prenamijeniti u zgradu sisačke Hitne. Tužiteljstvo je tvrdilo da se tu radilo o prenapuhanoj cijeni, koja je zajedno s plaćenim elaboratima i radovima došla do 11 milijuna kuna. Lovrić Merzel se teretila i za plaćanje savjetnika, nezakonita zapošljavanja, plaćanje privatnih troškova službenim karticama....

Bivša SDP-ova županica i bivša članica predsjedništva SDP-a, bila je uhićena 2014., a optužena 2015. Suđenje je počelo u lipnju 2018. I to nakon peripetija jer sudac Ivan Turudić, koji je tada vodio taj predmet, nije htio prihvatiti nagodbu između USKOK-a i poduzetnika Željka Žužića. Turudić je kasnije otišao na VKS, a spis je dobio sudac Blažeković, koji je na objavi nepravomoćne presude, lani u ožujku detaljno tri sata objašnjavao zašto je njegovo vijeće smatralo dokazanim ono za što su se Lovrić Merzel i ostali teretili.

- Marina Lovrić Merzel je u počinjenju djela koja joj se stavljaju na teret pokazala izuzetnu upornost koja se očituje kroz dugački vremenski period u kojem je ta djela počinila. Uz to, počinila ih je kao županica izabrana u dva mandata, činila ih je bez imalo samokritičnosti, a pri tome je pričinjena i velika šteta i ona si je pribavila veliku imovinsku korist. Spomenuta djela počinila je na štetu jedne relativno siromašne županije, izigravajući povjerenje koje su joj ukazali birači. Kazna koja joj je izrečena trebala bi djelovati i na nju i na sve one koji žele nekada biti izabrani na političke dužnosti. Svi oni trebali bi znati da svoj posao moraju obavljati časno, ta da pošteno moraju postupati s novcem koji im je dan na upravljanje. Ono za što je Marina Lovrić Merzel optužena primjer je kako se političar nikada ne smije ponašati jer je funkciju na koju je izabrana koristila i za osobno bogaćenje ali i za mijenjanje odluka koja su donijela legalno izabrana predstavnička tijela. Sramotna su ta plaćanja privatnih troškova službenim karticama, a kruna njezinog nezakonitog ponašanja je, u odnosu na sve druge, minorna točka osam optužnice u kojoj ju se teretilo za organiziranje vlastite svadbe na trošak podružnice Hrvatskih šuma u Sisku. Upravo ta točka optužnice pokazuje koliko je Marina Lovrić Merzel bila marljiva u počinjenju svih tih zloporaba te sav njezin bezobrazluk - naveo je lani u ožujku sudac Blažeković.

Njegove riječi tada je slušala i Lovrić Merzel, koja je iz sudnice odvedena u Remetinec. Hoće li tamo i ostati znat će se nakon odluke VKS-a.

VIDEO Marina Lovrić Merzel osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora od sedam godina: Odmah ide u Remetinec.