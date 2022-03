Bivša županica Marina Lovrić Merzel i drugi nepravomoćno proglašeni krivima

Na zagrebačkom Županijskom sudu počela je objava presude Marini Lovrić Merzel i drugima, a sud ih sve nepravomoćno proglasio krivima.

Osim nje još su optuženi Dalibor Rožanković, Silvijo Kobešćak i Bernard Popec.

Bivša SDP-ova županica nepravomoćna je osuđena zbog primanja 100.000 eura mita od Željka Žužića.

Nakon što je uhićena i službeno je protiv nje pokrenuta istraga koja je u lipnju 2015. okončana podizanjem optužnice. No od podizanja optužnice do početka suđenja, prošle su tri godine jer je Žužić pregovarao o nagodbi s USKOK-om, a kada se konačno nagodio, ta se nagodba za sud, odnosno za suca Ivana Turudića, pokazala problematičnom Žužić je priznao da je bivšoj županici dao 100.000 eura mita, za što je dobio blažu kaznu, no tu nagodbu sudac Turudić nije htio prihvatiti.

Zbog toga mu je USKOK demonstrativno napuštao sudnicu, no nagodba je ipak na koncu postala validna, a Žužić je od optuženika postao svjedok u postupku. Na koncu, suđenje je počelo 2018., spis je od suca Turudića preuzeo sudac Vjeran Blažeković.

Lovrić Merzel i ostali optuženici nijekali su krivnju, a tijekom suđenja saslušani su deseci svjedoka. Među njima su bili i Jasmina Jovev, od čije je prijave i krenuo kazneni progon Lovrić Merzel te Žužić.