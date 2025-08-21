Klimatski ekstremi zahvatili Hrvatsku, meteorolog upozorava: 'Sljedećih 12 do 16 sati treba još uvijek biti oprezan'

U posljednja 24 sata Hrvatsku su pogodili snažni vremenski poremećaji. Istra se jutros suočila s tučom veličine oraha i obilnom kišom, dok je istočni dio zemlje, osobito osječko područje, zahvatilo olujno nevrijeme s jakim vjetrom i kišom.

"Srećom, ta kiša je dolazila u valovima odnosno kako su dolazili grmljavinski oblaci iz Italije koji su onda jačali kako su putovali preko Jadrana. Na Jadranu je bilo toplo i vlažno tako da su oni dolazili u otprilike tri do četiri vala. Inače bi vjerojatno, da je sva ta kiša pala u jednom valu, bilo još više poplava", objasnio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić

Osvrnuo se i na nevrijeme u Slavoniji. "Iza 16 sati, iz Bosne i Hercegovine je došlo nevrijeme. Tu je isto bilo puno kiše, taj podatak ćemo imati u petak. Ne vjerujem da je palo više nego u Istri, ali je sigurna pala velika količina. Bilo je i olujnog vjetra i tuče", rekao je.

Poljoprivrednici, osobito maslinari u Istri, suočavaju se s lošim ovogodišnjim urodom zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Kako ističe stručnjak Vikić-Topić, maslina je otporna biljka, ali i ona ima svoje granice, a ekstremne vremenske promjene sve su učestalije zbog klimatskih promjena.

Tijekom lipnja zabilježene su jake suše, srpanj je donio nešto više kiše, dok je kolovoz obilježen velikim vrućinama koje su krajem mjeseca naglo prekinute obilnim oborinama. Sve to negativno se odrazilo na stanje u poljoprivredi. "To sve nepovoljno utječe, ne samo na poljoprivredne kulture nego i na vegetaciju i infrastrukturu. Klimatske promjene donose ne samo porast temperature – globalno razgrijavanje nego i ovakve ekstremne prilike u smislu nevremena s jako neravnomjerno raspoređenom oborinom", rekao je.

Vikić-Topić upozorio je da pogoršanje vremena još nije završilo i objasnio kako se Hrvatska nalazi u mediteranskom pojasu, koji je poznat kao tzv. "vruća točka" klimatskih promjena. Taj se prostor zagrijava znatno brže od ostatka Europe i svijeta, zbog čega su ekstremne vremenske prilike – poput snažnih nevremena, tuče, suša i naglih promjena – sve češće i izraženije.

"I za noćas i za petak ujutro imamo upozorenja. Osobito će biti nestabilno na Jadranu, posebno u Dalmaciji. Međutim, kasnije navečer ponovno i u Istri. U sljedećih nekoliko sati može biti jakih pljuskova i na kopnu, osobito u Slavoniji. Tu može ponovno biti nevremena, obilnom kišom i bujičnih poplava. Sljedećih 12 do 16 sati treba još uvijek biti oprezan", kazao je Vikić-Topić.

Poručio je kako bi građani trebali pratiti radarsku sliku zbog mogućih lokalnih nevremena, no i najavio smirivanje vremena. "Prema svim dugoročnim prognozama, i rujan će biti topliji od prosjeka. Bit će to bablje ljeto. Od petka ide stabilizacija, potrajat će nekoliko dana. Sljedeći tjedan stiže novo pogoršanje, a onda početak rujna donosi zatopljenje", rekao je.