VIDEO Olujno nevrijeme poharalo istok Hrvatske, oštećena i terasa hotela: 'Svi gosti i djelatnici su sigurni'

Istočnu Hrvatsku danas je pogodilo prognozirano olujno nevrijeme, a posebno snažno zahvatilo je osječko područje, uključujući i općinu Čepin. Prema dostupnim informacijama u poslijepodnevnim satima snažan vjetar i jaka kiša izazvali su probleme i materijalnu štetu.

U blizini hotela Materra u Čepinu oluja je iščupala nekoliko stabala, dok je na vanjskoj terasi hotela zabilježena manja materijalna šteta. Unatoč žestini nevremena, zasad nema informacija o ozlijeđenima.

"Svi gosti i djelatnici su sigurni, a hotel nastavlja s radom. Naš tim već otklanja posljedice i poduzimamo sve mjere kako bi usluge za goste ostale neometane. Nitko nije ozlijeđen, a to nam je najvažnije", priopćili su iz Žito Grupe.

Za osječku je regiju na snazi crveni meteoalarm zbog grmljavinskog nevremena. "Lokalno moguće nevrijeme uz izraženu kišu i tuču te naglo u okretanju sa umjerenog do jakog jugozapadnog vjetra na prolazno olujan sjeverozapadni. Najjači udari vjetra > 65 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 80 %", prognoziraju iz DHMZ-a.

"Baš je jako padalo, odjednom se sve smračilo, munje, grmljavina, vjetar...", napisala je jedna čitateljica, a poslala je i videe kaosa koji su je zadesio usred vožnje.

Osijek je pogodilo nevrijeme malo prije 18 sati. “Stvarno imamo puno intervencija i ne znam odakle bih krenuo. Puno je srušenih stabala, tramvajski promet je u prekidu“, rekao je Goran Ivković, zapovjednik osječkih vatrogasaca, za SIB. Klinički bolnički centar Osijek također je pretrpio štetu, jer je vjetar odnio dio krova. Prema informacijama ravnatelja KBC-a, doc. dr. sc. Krunoslava Šege, riječ je, srećom, samo o krovu praonice, a veće štete nema.

Nevrijeme Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na istoku zemlje jutro je prošlo djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no sredinom dana i poslijepodne očekuje se razvoj oblaka uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi s obilnijom kišom, tučom i kratkotrajnim olujnim vjetrom.

U središnjoj Hrvatskoj nešto svježije – očekuju se pljuskovi i grmljavina uz promjenjivu naoblaku, a lokalno je moguća i obilna kiša. Vjetar će puhati umjereno iz sjevera i sjeveroistoka.

Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima već je od jutra promjenjivo do pretežno oblačno, s čestom kišom i grmljavinom. Mjestimično je moguće i jače nevrijeme. Puhat će jugo i južni vjetar, mjestimice jak. Jutarnje temperature od 15 do 17 °C, na obali između 19 i 22 °C, a najviše dnevne između 23 i 26 °C.

Dalmaciju danas prati promjenjivo i nestabilno vrijeme, uz česte pljuskove i grmljavinu, lokalno jače izražene. Moguće su tuča, pijavice i obilne oborine koje bi mogle izazvati bujične i urbane poplave. Vjetar će biti umjeren do jak, pretežno južni. Dnevne temperature većinom između 28 i 30 °C.

Slične vremenske prilike očekuju se i na krajnjem jugu zemlje, gdje će popodnevni razvoj oblaka donijeti pljuskove i grmljavinu, ponegdje izraženije. I ovdje će puhati umjereno do jako jugo.