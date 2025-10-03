Filipu Zavadlavu sud smanjio kaznu zatvora zbog trostrukog ubojstva

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske donio je presudu kojom je djelomično prihvatio žalbu Filipa Zavadlava i preinačio presudu Županijskog suda u Splitu u dijelu koji se odnosi na kaznu zatvora. Umjesto prvostupanjski određenih 40 godina, Zavadlav je sada pravomoćno osuđen na 35 godina dugotrajnog zatvora. U kaznu mu je uračunato i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru, u kojem se nalazi od 2020. godine.

Zavadlav je osuđen zbog trostrukog ubojstva počinjenog u siječnju 2020. godine u Splitu. Naoružan automatskom puškom, kretao se gradom te ispalio više hitaca prema dvojici muškaraca na motociklu. Jedan od njih je odmah preminuo, dok je drugi naknadno podlegao ozljedama u bolnici. Nedugo zatim, Zavadlav je naišao na još jednog muškarca na motociklu te i prema njemu otvorio vatru, usmrtivši ga na mjestu događaja. Oružje je nakon toga odbacio u kontejneru.

Sud je potvrdio zaključak da se radi o trima kaznenim djelima ubojstva, a ne o teškom ubojstvu, kako je tvrdilo državno odvjetništvo. Prema obrazloženju, nije dokazano da je riječ o unaprijed planiranoj i bezobzirnoj osveti, već da je optuženik djelovao situacijski.

Pri odmjeravanju kazne sud je uzeo u obzir smanjenu ubrojivost optuženika utvrđenu psihijatrijskim vještačenjem, njegove teške osobne i obiteljske prilike te životnu dob (danas 29 godina). Kao otegotne okolnosti navedeni su način i sredstvo počinjenja kaznenih djela, trostruko ubojstvo mladih osoba, hladnokrvnost, ustrajnost u postupanju, nedostatak empatije prema žrtvama i izostanak kajanja.

Međutim, Visoki kazneni sud ocijenio je kako je prvostupanjska kazna od 40 godina bila prestrogo odmjerena. Procijenjeno je da će svrha kažnjavanja, generalna i specijalna prevencija, kao i društvena osuda biti ostvareni i jedinstvenom kaznom od 35 godina zatvora. Protiv presude Visokog kaznenog suda dopuštena je žalba Vrhovnom sudu Republike Hrvatske.