NOVA ODLUKA KAZNENOG SUDA

Filipu Zavadlavu sud smanjio kaznu zatvora zbog trostrukog ubojstva

03.10.2025.
u 10:24

Visoki kazneni sud smanjio je Filipu Zavadlavu dugotrajnu kaznu zatvora za pet godina, odnosno sa 40 na 35.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske donio je presudu kojom je djelomično prihvatio žalbu Filipa Zavadlava i preinačio presudu Županijskog suda u Splitu u dijelu koji se odnosi na kaznu zatvora. Umjesto prvostupanjski određenih 40 godina, Zavadlav je sada pravomoćno osuđen na 35 godina dugotrajnog zatvora. U kaznu mu je uračunato i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru, u kojem se nalazi od 2020. godine.

Zavadlav je osuđen zbog trostrukog ubojstva počinjenog u siječnju 2020. godine u Splitu. Naoružan automatskom puškom, kretao se gradom te ispalio više hitaca prema dvojici muškaraca na motociklu. Jedan od njih je odmah preminuo, dok je drugi naknadno podlegao ozljedama u bolnici. Nedugo zatim, Zavadlav je naišao na još jednog muškarca na motociklu te i prema njemu otvorio vatru, usmrtivši ga na mjestu događaja. Oružje je nakon toga odbacio u kontejneru.

Sud je potvrdio zaključak da se radi o trima kaznenim djelima ubojstva, a ne o teškom ubojstvu, kako je tvrdilo državno odvjetništvo. Prema obrazloženju, nije dokazano da je riječ o unaprijed planiranoj i bezobzirnoj osveti, već da je optuženik djelovao situacijski.

Pri odmjeravanju kazne sud je uzeo u obzir smanjenu ubrojivost optuženika utvrđenu psihijatrijskim vještačenjem, njegove teške osobne i obiteljske prilike te životnu dob (danas 29 godina). Kao otegotne okolnosti navedeni su način i sredstvo počinjenja kaznenih djela, trostruko ubojstvo mladih osoba, hladnokrvnost, ustrajnost u postupanju, nedostatak empatije prema žrtvama i izostanak kajanja.

Međutim, Visoki kazneni sud ocijenio je kako je prvostupanjska kazna od 40 godina bila prestrogo odmjerena. Procijenjeno je da će svrha kažnjavanja, generalna i specijalna prevencija, kao i društvena osuda biti ostvareni i jedinstvenom kaznom od 35 godina zatvora. Protiv presude Visokog kaznenog suda dopuštena je žalba Vrhovnom sudu Republike Hrvatske.

Avatar Provokator1
Provokator1
10:29 03.10.2025.

Trebali su dečka osloboditi jer je učinio uslugu društvu i gradu.

Avatar vratio_se_ćaća
vratio_se_ćaća
10:42 03.10.2025.

Taj Talijan neće nikada izići iz zatvora.

