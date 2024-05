Visoki izvor iz MUP-a o curenju podataka: Prijavitelj je dobronamjeran, ovo bi moglo ispasti dobro

U redu je što je netko ovo prijavio, vidimo da je dobra namjera u pozadini. Ovo bi moglo ispasti dobro ako se ispostavi da je na vrijeme spriječeno da iscuri vani ili se pomogne da ovo više netko ne radi - prokomentirao je visoki izvor iz MUP-a situaciju vezanu uz curenje podataka o svim osiguranim vozilima i njihovim vlasnicima. U MUP-u potvrđuju da prijavu smatraju pomaganjem u razotkrivanju kaznenog djela, no još ne znaju koja su točno kaznena djela počinjena. Utvrdit će to istraga koju su pokrenuli još u četvrtak kad im je SOA, nakon našeg upita iz Večernjeg lista, proslijedila prijavu i sve ostale informacije.

- MUP nema bazu u kojoj su svi podaci koji su na USB sticku, o tome tko ima koju vrstu osiguranja, je li premium ili neko drugo, ima 300 pokazatelja. Nema to ni Centar za vozila Hrvatske. Da nema toga, moglo bi se reći da je netko iz MUP-a. Ali dostavljamo te podatke nekima koji to nadograđuju, kojima su ti podaci bitni. MUP ima zakonsku obvezu, prema članku 52. Zakona o osiguranju, dostaviti podatke Hrvatskom uredu za osiguranje. Oni to ne samo da mogu imati, nego moraju, mi im bazu ne možemo uskratiti tako da nije upitno je li se baza MUP-a mogla naći u svijetu osiguravatelja – potvrđuju i oni informaciju koju je u razgovoru za Večernji list spomenuo stručnjak za sigurnost Đuro Lubura.

Upućeni izvor iz MUP-a otkriva da je istraga u punom jeku, intenzivno radi i krim policija i AZOP i imaju „neku ideju“ otkud je moglo iscuriti. U petak se MUP nije uputio u CVH jer je ondje već bio AZOP. AZOP će usporediti baze i vidjeti čija je.

A ako se otkrije da je ipak iz MUP-a izašao dio podataka?

- Prvo treba utvrditi tko je, a onda u koji katalog djelatnosti spada, koje je to kazneno djelo, treba dokazati i namjeru. Propisane su sankcije goleme, ni jednoj firmi nije svejedno. Nema naznaka da je hakerski napad, to je mogao biti netko tko ima ovlaštenje, tko je dužan dostaviti te podatke jer te se baze ne dijele. Ako ih, recimo, HUO traži, fizički se uručuju na nekom prijenosnom disku. Ni CVH nema pristupa bazama, i njima se dostavlja. A ako ova dva nemaju, onda vjetar puše od tamo – kažu upućeni u MUP-u.

Ne negiraju da već godinama ima sumnji u trgovanje bazama podataka, s obzirom na praksu osiguravateljskih poziva netom prije isteka autoosiguranja i vrbovanja ugovaranja polica kod konkurencije. No ovaj put bi se sumnje mogle i konkretizirati. Ovako su skoro kao religijsko iskustvo - nitko nije vidio tko dostavlja podatke, ali svi vjeruju da su tu, štoviše, s njima se koriste.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u izjavi novinarima potvrdio je da traju intenzivni izvidi o tome kako su iscurili podaci o vozilima i njihovim vlasnicima te naglasio da ti podaci nisu iscurili iz MUP-a, kao i da ih nema u javnom prostoru.