VIDEO Stručnjak Đuro Lubura: Ti podaci koji su procurili sadrže informacije koje MUP uopće nema

Večernji list otkrio je nevjerojatan sigurnosni propust čije posljedice će se tek vidjeti. Naime, procurilo je 2,444.587 zapisa o vozilima 1,195.052 fizičkih osoba koje uključuje imena, adrese, OIB-ove i JMBG-ove, datume rođenja, kao i registracije te ostale podatke o vozilima i njihovim policama osiguranja.

Ovaj opasan sigurnosni propust koji je prijavljen i Sigurnosno-obavještajnoj agenciji (SOA), za Večernji TV komentirao je ugledni stručnjak za sigurnost Đuro Lubura u emisiji koju je vodila Petra Balija.

- Velik je propust. Problem je, svakako je. Radi se o velikom skupu podataka - kazao je stručnjak o curenju podataka.

- Istina je. Bazu podataka ima i drži MUP, međutim nisu jedini koji oni imaju pristup. Osobno ne vjerujem da je baza procurila iz MUP-a. Pristup podacima ima Centar za vozila i Hrvatski ured za osiguranje. Centar za vozila Hrvatske nema, odnosno mislim da nema, pristup cjelokupnoj bazi podataka. Oni prilikom registracije vozila ili prilikom potrebe za informacijom o registriranom vlasniku vozila, oni šalju upit MUP-u i nazad dobivaju odgovor - ustvrdio je vještak i ustvrdio kako oni nemaju mogućnost imaju cijelu bazu podataka.

- Osim MUP-a, jedino pristup cijeloj bazi podataka ima Hrvatski ured za osiguranje. Oni imaju pravo na te podatke temeljem zakona i MUP ih njima dostavlja u fizičkom obliku. Dakle, osoba od povjerenja Hrvatskog ureda za osiguranje, odnosno njihov teklič, ide redovito u MUP i dobije njihovu bazu u fizičkom obliku.Također, prema podacima koje imam i koji su iscurili, ima podataka koje nema niti MUP niti Centar za vozila Hrvatske. Tako da, čini mi se da se ovdje ne radi o kibernetičkoj ugrozi i da je netko probio u bazu podataka, već je netko tko je inače ovlašten za tu bazu podataka nesavjesno raspolagao s njom. To će se vrlo jednostavno utvrditi. - smatra stručnjak.

Uvjeren je kako će se identitet odgovorne osobne znati nakon što se tijela kaznenog progona obave razgovore sa svima s kojima treba obaviti razgovore.

Na pitanje što on misli odakle je procurila ta baza podataka, kazao je: - Ne mogu znati odakle je ona procurila. Ali da je došlo do proboja informacijskog sustava MUP-a, to bi se znalo. Ali to je izuzetno malo vjerojatno. Radio sam u MUP-u i upoznat sam s njihovim radom, te nije to tako lako izvesti.

- Ti podaci koji su procurili u javnost sadrže informacije koje MUP uopće nema. Među tim podacima jesu podaci koje drži MUP, ali tu su i informacije koji oni uopće ih nemaju - kazao je Lubura i kazao kao primjer podataka koje nema Ministarstvo unutarnjih poslova su podaci o isteku osiguranja te da po njemu 'ta priča dolazi iz osiguravateljskih krugova'.

- Njima su ti podaci potrebni. Dakle, kad bih morao nagađati, rekao bih da je to došlo iz osiguravateljskih krugova. Ne iz Centra za vozila Hrvatska koji tu bazu uopće niti nema niti joj mogu pristupiti, niti iz MUP-a jer nemaju sve te podatke.To je moja pretpostavka za sad.

Na pitanje je li prema njemu došlo do ugroze informatičkog sustava, Lubura je kazao da ne. - Nije došlo do ugroze informatičkog sustava, nego se radi o povredi procedura kod onih pravnih osoba koje imaju zakonsku ovlast raspolaganja tim podacima.

Lubura govoreći o tome kome je vrijedna ta baza podataka navodi kako je vrijedna svim osiguravateljima. Ustvrdio je kako je bilo ranije slučajeva se Hrvatima javljaju osiguravateljska društva i podsjećaju ih iako primjerice nisu njihovi klijenti.

- Mislim da bi se trebala uključiti Agencija za zaštitu osobnih podataka, ali i HANFA.Oni bi trebali utvrditi što se dogodilo i da se to ne ponovi. A što se tiče ovoga, ako su ti podaci vani onda se ne može ništa napraviti. Treba nešto naučiti iz ovoga. Oni koji su odgovorni trebaju za to odgovarati.

Lubura ističe s obzirom na to da su procurili ime, prezime, OIB i adresa, da kriminalci mogu dosta s time napraviti. - Nema tu dovoljno podataka da bi netko mogao kupiti mobitel na vaše ime ili da bi mogli dignuti kredit u vaše ime. Dio podataka je javno dostupan. Ne želim umanjiti problem ili koji može nastati, ali neće nastati neka prevelika katastrofa.

Što se tiče vrijednosti podataka, sudski vještak misli kako su komercijalno vrijedniji podaci o tome tko vozi koji automobil i kad mu ističe osiguranje nego podaci poput imena, prezimena i OIB-a. - Rekao bih da je velika vrijednost, jer da je mala nitko se ne bi trudio doći do toga. Ovo je očito zanimljivo jednom krugu ljudi koji imaju korist, jer inače ne bi činili kazneno djelo.

Božinović: Curenje podataka svih vlasnika vozila u RH nije bilo javno, to nije klasični hakerski napad

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dao je ovog ponedjeljka izjave za medije na temu curenja informacija o svim vlasnicima registriranih vozila u Hrvatskoj, o čemu je prvi pisao Večernji list. Božinović je potvrdio kako je Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) u četvrtak obavijestila policiju o tom slučaju, nakon čega je policija intenzivno krenula s izvidima.

- Ono što do sada nije potvrđeno jest da se radi o curenju podataka koji su na internetu dostupni. Radi se o setu podataka koji su dodatni uz ono što radi MUP. Tu ima podataka koje MUP ne prikuplja, što upućuje da je to djelo došlo u nekoj od institucija koja ima pravo koristiti podatke MUP-a. Ponavljam, bitno je da u javnom prostoru nema tih podataka. Ne možemo govoriti o klasičnom hakerskom napadu jer očito da to nije bio neovlašten pristup bazama - kazao je.

- To je na nekom mediju, pretpostavljamo USB sticku i zato se nije proširilo, a na policiji je da sazna tko sve ima pristup tim bazama podataka i da se nađe počinitelj. AZOP nadzire korištenje i zlouporabu podataka i uvjeren samo da ćemo u zajedničkom radu doći o odgovara - poručio je.