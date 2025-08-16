Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
U DUBROVNIKU

Muškarac pao sa sedam metara visine, prolaznici ga našli u lokvi krvi: Prvo se čulo urlanje, zatim lupanje po staklu...

policija očevid
Petar Glebov/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
16.08.2025.
u 23:34

Za sada se ne može nagađati što je dovelo do tragičnog slučaja, kazala je glasnogovornica policije

Dubrovačka policija je oko 18 sati zaprimila dojavu o stranom državljaninu 28-godišnjaku koji je pao s visine od oko 7 metara iz apartmana u Ulici Iva Vojnovića u kojem je boravio. Kako prenosi DuList, nakon toga je prevezen u bolnicu gdje će mu se utvrditi stupanj ozljeda, a kad bude u stanju razgovarati utvrdit će se točan uzrok događaja.

Za sada se ne može nagađati što je dovelo do tragičnog slučaja, kazala je glasnogovornica Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup. Muškarca kako leži u lokvi krvi pokraj Hotela Lero zamijetili su prolaznici. Mislili su da je riječ o napadu, a neki od njih lokalnom su listu javili i kako se prvo čulo urlanje, a zatim i lupanje po staklu.

Ključne riječi
nesreća Dubrovnik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još