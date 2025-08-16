Muškarac pao sa sedam metara visine, prolaznici ga našli u lokvi krvi: Prvo se čulo urlanje, zatim lupanje po staklu...

Dubrovačka policija je oko 18 sati zaprimila dojavu o stranom državljaninu 28-godišnjaku koji je pao s visine od oko 7 metara iz apartmana u Ulici Iva Vojnovića u kojem je boravio. Kako prenosi DuList, nakon toga je prevezen u bolnicu gdje će mu se utvrditi stupanj ozljeda, a kad bude u stanju razgovarati utvrdit će se točan uzrok događaja.

Za sada se ne može nagađati što je dovelo do tragičnog slučaja, kazala je glasnogovornica Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup. Muškarca kako leži u lokvi krvi pokraj Hotela Lero zamijetili su prolaznici. Mislili su da je riječ o napadu, a neki od njih lokalnom su listu javili i kako se prvo čulo urlanje, a zatim i lupanje po staklu.