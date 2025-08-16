U Vinkovcima pronađeno beživotno tijelo muškarca (27): Smrt nastupila prije nekoliko dana?

U stambenoj zgradi u Vinkovcima danas je pronađeno beživotno tijelo 27-godišnjeg muškarca. PU vukovarsko – srijemska još uvijek nije izvijestila ništa o ovom događaju ali kako se neslužbeno doznaje do otkrića je došlo nakon što su susjedi osjetili neugodan miris iz stana što su prijavili i policiji.

Ubrzo potom su do stana stigle i druge žurne službe koje su, kako nam je rečeno pronađeno beživotno tijelo muškarca pri čemu se sumnja da je smrt nastupila prije nekoliko dana. Policija je provela očevid, a obavit će se i obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti. Susjedi nam kažu kako je 27-godišnji muškarac živio sam, da je bio bolestan ali i da je ranije imao zdravstvenih problema.