Kuje se nova ofenziva: Izraelska vojska priprema selidbu Palestinaca na jug Gaze

Stanovnici Gaze dobit će, počevši od nedjelje, šatore i drugu zaštitnu opremu uoči njihova preseljenja iz borbenih zona u "sigurne" zone na jugu enklave, rekao je glasnogovornik izraelske vojske u subotu. Odluka dolazi nekoliko dana nakon što je Izrael proglasio da namjerava pokrenuti ofenzivu i preuzeti kontrolu nad sjevernim gradom Gaza, najvećim urbanim središtem enklave koji je dom približno 2.2 milijuna ljudi, prema planu koji je uzbunio međunarodnu zajednicu.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u nedjelju da će civilna populacija prije pokretanja ofenzive biti evakuirana u ono što je nazvao "sigurnosnim zonama" dalje od grada Gaze, koju je nazvao posljednjim uporištem Hamasa. Ujedinjeni narodi i druge međunarodne humanitarne organizacije dostavit će zaštitnu opremu preko prijelaza Kerem Šalom na jugu Gaze nakon što ju pregleda osoblje izraelskog ministarstva obrane, rekla je vojska.

Vojska je odbila komentirati je li oprema namijenjena za stanovnike grada Gaze kojih je oko milijun te je li mjesto na koje će biti premješteni na jugu Gaze Rafa, koja graniči s Egiptom. Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je u subotu da su još uvijek u izradi planovi o novoj ofenzivi.

Međutim, izraelske snage već su pojačale operacije u predgrađima grada Gaze tijekom proteklog tjedna. Stanovnici četvrti Zeitorun i Šejaia izvijestili su o žestokim izraelskim napadima i tenkovskoj paljbi koja je uništila veliki broj kuća. Izraelska vojska u petak je rekla da je započela novu operaciju u Zeitunu kako bi locirala eksplozive, uništila tunele i ubila militante u tom području.