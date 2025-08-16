Naši Portali
SRBIJA SE UMIRITI NE MOŽE

Novi prosvjedi diljem Srbije: Gori sjedište SNS-a u Valjevu, u Beogradu na ljude bačen suzavac

Beograd: Na Slaviji policija protiv prosvjednika upotrijebila suzavac
VL
Autor
Večernji.hr
16.08.2025.
u 21:49

Nakon što su se okupili kod Rektorata, prosvjedna kolona Novosađana krenula je prema Keju. Dok su hodali, vikali su "očistimo smeće", a na kraju kolone nalazilo se vozilo prometne policije. U Beogradu, na Slaviji, na provjednike je bacan suzavac, a nekoliko je građana ozlijeđeno

Novi prosvjedi održavaju se diljem Srbije. Skup pod nazivom "Srbija se umiriti ne može", održava se na više lokacija u Beogradu i u još devet gradova širom zemlje. Razlog je prekomjerna upotreba sile od strane pripadnika policije, kao i napadi na demonstrante, koje su izveli maskirani nasilnici i pristaše Srpske napredne stranke.

Psebno velik skup očekuje se u Valjevu, gdje će građani prosvjedovati zbog, kako tvrde organizatori, iživljavanja i maltretiranja policije nad svima koji se ne slažu s režimom predsjednika Aleksandra Vučića. Na prosvjed u Valjevu došao je i poznati košarkaš Vladimir Štimac, koji je o tome objavio na društvenim mrežama. 

Nedugo nakon početka prosvjeda došlo je i do prvih informacija o nasilnim incidentima. Kako prenosi Nova.rs, manja grupa okupljenih demonstranata viđena je kako gađa prostorije SNS-a u Valjevu. Bacali su kamenje i pirotehnička sredstva, a upaljena je i baklja koju je jedan mladić bacio u prostorije naprednjaka. Stakla su porazbijana i na prvom katu zgrade, izvještava srpska televizija, a iz prostorija kulja dim. 

Beograd: Policija rastjerala građane koji su bili okupljeni u Ulici Kneza Miloša, nekoliko građana ozlijeđeno
15, August, 2025, Belgrade - The police dispersed the citizens who had gathered in Kneza Milosa Street into the surrounding streets. Photo: F.S./ATAImages 15, avgust 2025, Beograd - Policija je rasterala gradjane koji su bili okupljeni u Ulici Kneza Milosa u okolne ulice. Photo: F.S./ATAImages Photo: F.S./ATA Images/PIXSELL
Foto: F.S./ATA Images/PIXSELL

U Novom Beogradu je kolona demonstranata pokušala ući u prostorije SNS-a u Ulici Johna Kennedya, a ondje su se sukobili s policijom. U Beogradu, na Slaviji, na provjednike je bacan suzavac, a nekoliko je građana ozlijeđeno.

Nakon što su se okupili kod Rektorata, prosvjedna kolona Novosađana krenula je prema Keju. Dok su hodali, vikali su "očistimo smeće", a na kraju kolone nalazilo se vozilo prometne policije. Nova.rs dalje izvještava da su prosvjednici u Novom Sadu došli do tamošnjeg sjedišta SNS-a te su skinuli i zapalili zastavu. 

Ključne riječi
prosvjedi u srbiji

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar Knez_Pavle
Knez_Pavle
22:30 16.08.2025.

Krajnje vreme za vizne sankcije EU, pa da nema više grčkih plaža i doznaka od gastovanja za državljane Srbije, sve dok ne urede svoju kuću.

PR
prajdali100
22:22 16.08.2025.

Selo veselo !

Avatar RuAF
RuAF
22:14 16.08.2025.

Ovi su svi za kolektivnu psihijatriju.

