Božinović: Curenje podataka svih vlasnika vozila u RH nije bilo javno, to nije klasični hakerski napad

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dao je ovog ponedjeljka izjave za medije na temu curenja informacija o svim vlasnicima registriranih vozila u Hrvatskoj, o čemu je prvi pisao Večernji list. Božinović je potvrdio kako je Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) u četvrtak obavijestila policiju o tom slučaju, nakon čega je policija intenzivno krenula s izvidima.

Podsjetimo, nedavno je u nevjerojatnom sigurnosnom propustu procurilo čak 2,444.587 zapisa o vozilima. Stick, u čiji smo posjed došli u paketu s prijavom važnog incidenta SOA-i kao nadležnom tijelu, sadrži točno 2,444.587 zapisa o vozilima 1,195.052 fizičke osobe. Podaci koji su na njemu uključuju imena, adrese, OIB-ove i JMBG-ove, datume rođenja, kao i registracije te ostale podatke o vozilima i njihovim policama osiguranja.

– Ono što do sada nije potvrđeno jest da je riječ o curenju podataka koji su dostupni na internetu. Radi se o setu podataka koji su dodatni uz ono što radi MUP. Tu ima podataka koje MUP ne prikuplja, što upućuje na to da je to djelo došlo u nekoj od institucija koje imaju pravo koristiti se podacima MUP-a. Ponavljam, bitno je da u javnom prostoru nema tih podataka. Ne možemo govoriti o klasičnom hakerskom napadu jer očito da to nije bio neovlašten pristup bazama – kazao je.

– To je na nekom mediju, pretpostavljamo USB sticku i zato se nije proširilo, a na policiji je da dozna tko sve ima pristup tim bazama podataka i da se nađe počinitelj. AZOP nadzire korištenje i zloporabu podataka i uvjeren sam da ćemo zajedničkim radom doći do odgovara – poručio je.

Uz to, komentirao je navode da bi Milorad Pupovac mogao biti na čelu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, protiv čega je žustro reagirao Domovinski pokret.

– Znate da je pitanje i sastavljanja odbora i preuzimanja čelnih pozicija u njima nešto o čemu razgovaraju zastupnici. Izvršna vlast, ali i ministar MUP-a nije pozvan da to komentira. To je pitanje koje će riješiti klubovi zastupnika – kazao je Božinović. Nema novih saznanja oko propucavanja automobila novog glavnog državnog odvjetnika, poručio je Božinović, dodajući kako će obavijestiti javnost ako bude novih informacija. Kratko je komentirao i pad zrakoplova Cessne ove subote kod Lučkog.

– Nije bilo kompromitacije mjesta pada zrakoplova s obzirom na to da nitko od nas nije mogao prići tome. Svi koji su odradili taj posao u trenutku dolaska bili su na licu mjesta i izvlačili ranjene i poginulog – komentirao je Božinović.

>> VIDEO HGSS o padu zrakoplova: 'U roku 2 sata od dojave, svi unesrećeni bili su predani bolnici'